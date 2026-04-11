Μεγάλη φωτιά σε διαμέρισμα στη Νέα Σμύρνη

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις οκτώ το βράδυ σε διαμέρισμα πέμπτου ορόφου επί της οδού Ιωνίας στη Νέα Σμύρνη.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές αναζητείται ένας ένοικος. Οι μεγάλες φλόγες απειλούν να επεκταθούν και στο διπλανό κτίσμα.

Για την επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες 6 οχήματα, καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Βίντεο λίγα λεπτά μετά την εκδήλωση της φωτιάς