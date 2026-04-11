Χανιά: Αναστάτωση σε ξενοδοχείο από φωτιά σε υπόγειο χώρο – Εκκενώθηκε προληπτικά

Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική υπηρεσία των Χανίων νωρίς το μεσημέρι του Μ. Σαββάτου, μετά από φωτιά σε χώρο ξενοδοχείου στους Αγίους Αποστόλους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε από υπόγειο χώρο που χρησιμοποιείται ως αποθήκη.

Περιορίστηκε πριν επεκταθεί

Επιτόπου έσπευσαν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής με τα πληρώματα τους και η φωτιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο πριν επεκταθεί.

Παρότι δεν κινδύνευσε κανείς, δόθηκε εντολή για προληπτική εκκένωση του καταλύματος και όλοι οι ένοικοι και εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.