Χανιά: Αναστάτωση σε ξενοδοχείο από φωτιά σε υπόγειο χώρο – Εκκενώθηκε προληπτικά
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε από υπόγειο χώρο που χρησιμοποιείται ως αποθήκη και τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο πριν επεκταθεί.
Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική υπηρεσία των Χανίων νωρίς το μεσημέρι του Μ. Σαββάτου, μετά από φωτιά σε χώρο ξενοδοχείου στους Αγίους Αποστόλους.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε από υπόγειο χώρο που χρησιμοποιείται ως αποθήκη.
Περιορίστηκε πριν επεκταθεί
Επιτόπου έσπευσαν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής με τα πληρώματα τους και η φωτιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο πριν επεκταθεί.
Παρότι δεν κινδύνευσε κανείς, δόθηκε εντολή για προληπτική εκκένωση του καταλύματος και όλοι οι ένοικοι και εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.
- Κύπρος: Ένας νεκρός ανασύρθηκε από τα συντρίμμια της πολυκατοικίας που κατέρρευσε
- Φάμελλος: Το φως της Ανάστασης μας δείχνει τον δρόμο για την κοινωνία που αξίζουμε – Μια κοινωνία δικαίου
- Σβεντ: «Δεν με άφησαν να πάω στον Ερυθρό Αστέρα επειδή είμαι Ρώσος»
- Έρχονται οι «Αγώνες Πείνας» με παλιές και νέες φυσιογνωμίες
- ΠΑΟΚ – Μπιλμπάο: Ορίστηκαν οι τελικοί του Europe Cup ανάμεσα στον δικέφαλο και τους Βάσκους
- Τραμπ: Αρχίζουμε τώρα τη διαδικασία εκκαθάρισης των Στενών του Ορμούζ
- Διαψεύδουν τον Τραμπ οι υπηρεσίες του: Το Ιράν έχει ακόμα χιλιάδες πυραύλους – «Θα ανασυστήσουν το οπλοστάσιο»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις