Μοσχάτο: Φωτιά σε Ι.Χ. και ένα αυτοκινούμενο τροχόσπιτο τα ξημερώματα – Τι προβληματίζει την Αστυνομία
Φωτιά ξέσπασε και σε άλλα δύο σημεία κατά μήκος της Λεωφόρου Κηφισού σε διάστημα μίας ώρας - Εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο τα περιστατικά να συνδέονται μεταξύ τους
Φωτιά σε τρία σημεία κατά μήκος της Λεωφόρου Κηφισού ξέσπασε τα ξημερώματα της Κυριακής, σε διάστημα μίας ώρας, σημαίνοντας συναγερμό στις Αρχές.
Στο Μοσχάτο επιχείρησαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με έξι οχήματα και 18 πυροσβέστες
Μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής επιχείρησε σε τρεις διαδοχικές πυρκαγιές μεταξύ 02:30 και 03:30, στις οποίες καταστράφηκαν ένα αυτοκινούμενο τροχόσπιτο και ένα βαν.
Οι δύο πρώτες φωτιές ξέσπασαν σε κάδους απορριμμάτων σε κάθετους δρόμους στη Νέα Φιλαδέλφεια και το Περιστέρι, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επεμβαίνουν άμεσα και να περιορίζουν τις φλόγες προτού αυτές επεκταθούν.
Φωτιά στο Μοσχάτο: Βαν και τροχόσπιτο στις φλόγες
Λίγη ώρα αργότερα, περίπου στις 03:30 τα ξημερώματα, εκδηλώθηκε η τρίτη φωτιά σε οικόπεδο στην περιοχή του Μοσχάτου, όπου τυλίχθηκαν στις φλόγες Ι.Χ. αυτοκίνητα, μεταξύ των οποίων ένα επαγγελματικό βαν και ένα αυτοκινούμενο τροχόσπιτο.
Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με έξι οχήματα και 18 πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο προτού επεκταθεί.
Το στοιχείο που προβληματίζει τις Αρχές, σύμφωνα με την ΕΡΤ, είναι η χρονική εγγύτητα των περιστατικών. Για τον λόγο αυτό εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο να υπάρχει σύνδεση μεταξύ τους.
Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε ΕΙΧ οχήματα και σε 1 αυτοκινούμενο τροχόσπιτο σε περιοχή του δήμου Μοσχάτου-Ταύρου Αττικής. Επιχείρησαν 18 #πυροσβέστες με 6 οχήματα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 5, 2026
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις