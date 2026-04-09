Σέρρες: Φωτιά σε ποιμνιοστάσιο στα Ίβηρα – Κάηκαν έντεκα πρόβατα

Ολοσχερώς καταστράφηκε μία κτηνοτροφική μονάδα στα Ίβηρα ύστερα από φωτιά που ξέσπασε, ενώ τα έντεκα πρόβατα που υπήρχαν εκεί κάηκαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Σερρών η φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι στις 13:00 σε μικρή μονάδα στο κτηνοτροφικό πάρκο των Ιβήρων ενώ ο κτηνοτρόφος είχε φύγει νωρίτερα για το σπίτι του.

Καταστράφηκε ολοσχερώς

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως πυροσβέστες με τρία οχήματα του κλιμακίου της Νιγρίτας, ένα της Π.Υ. Σερρών, μιας υδροφόρας κι ενός μηχανήματος έργου του Δήμου Βισαλτίας.

Παρά την προσπάθεια των πυροσβεστών η κτηνοτροφική μονάδα καταστράφηκε ολοσχερώς, όπως και η ποσότητα ζωοτροφών που υπήρχε εκεί.

Μηχανήματα του Δήμου Βισαλτίας δημιούργησαν αντιπυρική ζώνη γύρω από την κατεστραμμένη μονάδα για να προστατευτούν οι υπόλοιπες κτηνοτροφικές μονάδες λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή.