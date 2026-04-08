Φωτιά στον Πάρνωνα – Επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις
Στην κατάσβεση συμμετέχει μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής, με 16 οχήματα και 60 πυροσβέστες - Η φωτιά καίει ανάμεσα σε τρία χωριά στα όρια των νομών Λακωνίας και Αρκαδίας στον Πάρνωνα
Σε εξέλιξη βρίσκεται από το απόγευμα φωτιά σε δασική έκταση στον Πάρνωνα στα όρια των νομών Λακωνίας και Αρκαδίας.
Η φωτιά εκδηλώθηκε από την πλευρά της Λακωνίας στην περιοχή Ζυγός ανάμεσα στα χωριά Καρυές και Βαρβίτσα Λακωνίας και τον Άγιο Πέτρο Αρκαδίας.
Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής
Στην κατάσβεση συμμετέχει μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής, με 16 οχήματα και 60 πυροσβέστες.
Σύμφωνα με τις Αρχές, δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή.
Όπως αναφέρεται στην περιοχή δεν πνέουν ισχυροί άνεμοι ωστόσο το έργο της κατάσβεσης δεν είναι εύκολο.
Ένα μέρος της περιοχής που δασικής έκτασης που καίγεται είναι αναδασωμένο μετά από άλλη μεγάλη πυρκαγιά. Η βλάστηση είναι κυρίως χαμηλή και σε σημεία με πυκνό δάσος.
Εικόνα από την έναρξη της φωτιάς
