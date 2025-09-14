Κατάμεστο το Καλλιμάρμαρο – Η Άννα Βίσση ανέβασε τον Νίκο Καρβέλα στη σκηνή

Η Άννα Βίσση επέστρεψε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Καλλιμάρμαρο, το οποίο πλημμύρισε από κόσμο στην πρώτη από τις δύο μεγάλες συναυλίες της το Σαββατοκύριακο. Τα εισιτήρια για τη χθεσινή αλλά και για την σημερινή βραδιά της Κυριακής 14 Σεπτεμβρίου έγιναν ανάρπαστα σε ελάχιστο χρόνο, με αποτέλεσμα περισσότερους από 130.000 θεατές να ζήσουν από κοντά το μουσικό αυτό γεγονός.

Η κορυφαία Ελληνίδα ερμηνεύτρια ανέβηκε στη σκηνή γεμάτη λάμψη και συγκίνηση, παρουσιάζοντας τραγούδια που σημάδεψαν την πορεία της και αγαπήθηκαν από γενιές ακροατών. Με μια καριέρα που ξεπερνά τα πενήντα χρόνια, η Άννα Βίσση απέδειξε για ακόμη μία φορά γιατί θεωρείται η «απόλυτη σταρ» του ελληνικού πενταγράμμου.

Στο πλευρό της είχε την πολυμελή μπάντα της, χαρίζοντας δυνατές ενορχηστρώσεις και ατμόσφαιρα υψηλής ενέργειας. Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η συνεργασία της με συμφωνική ορχήστρα 50 μουσικών από τη Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών, που έδωσε έναν μεγαλοπρεπή χαρακτήρα στη συναυλία, ενώνοντας την ποπ δύναμη της Βίσση με τον πλούτο του συμφωνικού ήχου.

Το show «ντύθηκε» με εντυπωσιακά οπτικά εφέ, καθώς και χορογραφίες με 20 χορευτές επί σκηνής.

Το Καλλιμάρμαρο μετατράπηκε σε μια γιορτή μουσικής και μνήμης, με την Άννα Βίσση να γράφει για δεύτερη χρονιά ιστορία στο εμβληματικό στάδιο της Αθήνας.

Μια ανεπανάληπτη στιγμή στο Καλλιμάρμαρο

Η εμφάνιση του Νίκου Καρβέλα στη σκηνή αποτέλεσε τη μεγαλύτερη έκπληξη της βραδιάς. Ο στενός καλλιτεχνικός συνεργάτης και πρώην σύζυγος της Άννας Βίσση έκανε την είσοδό του στο Καλλιμάρμαρο, ξεσηκώνοντας το κοινό. Οι θεατές σηκώθηκαν όρθιοι, χειροκρότησαν θερμά και αποθέωσαν το ιστορικό αυτό καλλιτεχνικό δίδυμο, που σπάνια πια συναντά κανείς μαζί στη σκηνή.

«Εδώ και τρεις ώρες ερμηνεύω τα τραγούια που έγραψε εκείνος, που είχα την τύχη να γνωρίσω το 1973» είπε αρχικά η Άννα Βίσση για τον Νίκο Καρβέλα στο κατάμεστο Καλλιμάρμαρο. «Η ζωή μας από τότε κοινή στα πάντα. Ιδέες, σκέψεις, σχέδια, απογοητεύσεις και χαρές, ακόμα και λάθη που οδηγούσαν στα σωστά πάντα κοιτώντας μπροστά. Η εξέλιξη ο αυθορμητισμός και το γούστο μας στη μουσική πάντα οι οδηγοί μας. Ο καθένας με το δικό του ταλέντο ευτυχώς. Αλλιώς θα είχε γίνει τραγουδιστής. Εκείνος έγραφε και εγώ ερμήνευα. Δεν μπορώ να τον βλέπω απλά να κάθεται. Θέλω να τον φέρω εδώ. Σε περιμένω όσο χρειαστεί Νίκο Καρβέλα» είπε η Άννα Βίσση.

Στη συνέχεια μίλησε για την πρώτη τους συνάντηση το 1973. «Δώσαμε ραντεβού και είχα αργήσει 10 λεπτά και τσαντίστηκε. ‘Δεν με στήνουν εμένα είπε. Τώρα τον εκδικούμαι’», συμπλήρωσε. Και ο Νίκος Καρβέλας ανέβηκε στη σκηνή.

Σε συνέχεια της συγκινητικής στιγμής, η Άννα Βίσση έκανε και μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram με μια φωτογραφία της να αγκαλιάζει τον Νίκο Καρβέλα. Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Να βρείτε κάποιον να σας αγαπάει και να τον αγαπάτε έτσι!»

Και οι δύο συναυλίες, σε παραγωγή της Galaxias Live Productions, θα ηχογραφηθούν και θα κυκλοφορήσουν σε album από την Panik Gold. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για την ενίσχυση των σκοπών του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο».

