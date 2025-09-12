Άννα Βίσση: Οι ετοιμασίες για τα τις μεγάλες συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο

Η Άννα Βίσση έβαλε στο ενεργητικό της ακόμα έναν θρίαμβο, κάνοντας sold out τη φετινή συναυλία της στο Καλλιμάρμαρο σε τέσσερις ημέρες. Ανταποκρινόμενη στην αγάπη του κόσμου και την επιθυμία όσων δεν πρόλαβαν να εξασφαλίσουν εισιτήριο, ανακοίνωσε μία extra συναυλία στον ίδιο χώρο.

Η δεύτερη συναυλία στο Παναθηναϊκό Στάδιο θα διεξαχθεί την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου.

Άννα Βίσση: Συναυλίες για καλό σκοπό

Μετά την περσινή συναυλία με τους 65.000 θεατές και το sold out της φετινής συναυλίας (13 Σεπτεμβρίου) μέσα σε μόλις 4 ημέρες, η Άννα Βίσση συνεχίζει να γράφει τη δική της σπουδαία μουσική ιστορία έχοντας πάντα τον κόσμο στο πλευρό της κι ανταποδίδει την αγάπη με όλο της το είναι.

Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για την ενίσχυση των σκοπών του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο».

Οι πύλες θα ανοίξουν στις 17:00, ενώ η συναυλία θα ξεκινήσει στις 21:00, με ένα πρόγραμμα που υπόσχεται να χαρίσει ξανά δυνατές στιγμές και συγκινήσεις. Χθες Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκαν οι πρόβες και η Άννα Βίσση υπήρξε εντυπωσιακή.

Οι προετοιμασίες πριν τα 2 Live

Τα συνεργεία δουλεύουν ασταμάτητα για τις συναυλίες της Άννας Βίσση, ενώ τα μέτρα ασφαλείας θυμίζουν διοργάνωση παγκόσμιας εμβέλειας.

Η σκηνή είναι μία από τις μεγαλύτερες που έχουν στηθεί ποτέ στο Παναθηναϊκό Στάδιο για καλλιτεχνική εκδήλωση, με γιγαντοοθόνες, εντυπωσιακά φώτα και ειδικά ηχητικά συστήματα.