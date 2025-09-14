«Είμαι περήφανη για εσένα μαμά» – Η συγκινητική ανάρτηση της Σοφίας Καρβέλα για τη μητέρα της Άννα Βίσση

Η Σοφία Καρβέλα θέλησε να εκφράσει δημόσια την αγάπη και τη στήριξή της στη μητέρα της, Άννα Βίσση, με αφορμή τη μεγάλη συναυλία που έδωσε στο Καλλιμάρμαρο.

Το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, η «απόλυτη Ελληνίδα σταρ» ανέβηκε στη σκηνή μπροστά στο κατάμεστο από θαυμαστές Καλλιμάρμαρο, χαρίζοντας μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία. Η κόρη της Σοφία δεν κατάφερε να ταξιδέψει στην Αθήνα λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων στην Αμερική, όπου ζει και εργάζεται.



Ωστόσο, παρακολούθησε τη βραδιά σε πραγματικό χρόνο μέσω βιντεοκλήσης με άτομο που βρισκόταν στο στάδιο. Μάλιστα, μοιράστηκε στιγμιότυπο από αυτή τη σύνδεση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εκφράζοντας πόσο συγκινημένη και περήφανη ένιωσε για την παρουσία της μητέρας της στη σκηνή.

«Σε άλλα νέα, η μητέρα μου αυτή τη στιγμή. Κάνει αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα, το να είναι ένα είδωλο. Είμαι περήφανη για σένα, μαμά» έγραψε η σχεδιάστρια.

«Σ’ αγαπάω»

Ο Νίκος Καρβέλας έκανε μια εμφάνιση-έκπληξη στην μεγάλη βραδιά στο Καλλιμάρμαρο. Ο γνωστός δημιουργός ανέβηκε στη σκηνή και συνόδευσε την Άννα Βίσση, ερμηνεύοντας μαζί της διαχρονικές αλλά και πιο πρόσφατες επιτυχίες.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο TikTok, οι δυο τους φαίνονται να απολαμβάνουν την κοινή τους εμφάνιση, με την Άννα Βίσση να τον πειράζει χαριτολογώντας: «εκεί είναι πάντως τα κλειδιά, το ξέρεις έτσι;». Λίγο αργότερα, η τραγουδίστρια του φώναξε «σ’ αγαπάω», τον αγκάλιασε και τον φίλησε, προτού συνεχίσει το πρόγραμμά της.



Σε συνέχεια της συγκινητικής στιγμής, η Άννα Βίσση έκανε και μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram με μια φωτογραφία της να αγκαλιάζει τον Νίκο Καρβέλα. Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Να βρείτε κάποιον να σας αγαπάει και να τον αγαπάτε έτσι!»