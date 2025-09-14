magazin
Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΔΕΘ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
«Είμαι περήφανη για εσένα μαμά» – Η συγκινητική ανάρτηση της Σοφίας Καρβέλα για τη μητέρα της Άννα Βίσση
Fizz 14 Σεπτεμβρίου 2025 | 14:20

«Είμαι περήφανη για εσένα μαμά» – Η συγκινητική ανάρτηση της Σοφίας Καρβέλα για τη μητέρα της Άννα Βίσση

«Κάνει αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα, το να είναι ένα είδωλο», έγραψε μεταξύ άλλων η Σοφία Καρβέλα για την μητέρα της Άννα Βίσση σε πρόσφατη ανάρτησή της

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Β+ ζωή: Πώς θα την αναβαθμίσουμε σε Α!

Β+ ζωή: Πώς θα την αναβαθμίσουμε σε Α!

Spotlight

Η Σοφία Καρβέλα θέλησε να εκφράσει δημόσια την αγάπη και τη στήριξή της στη μητέρα της, Άννα Βίσση, με αφορμή τη μεγάλη συναυλία που έδωσε στο Καλλιμάρμαρο.

Το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, η «απόλυτη Ελληνίδα σταρ» ανέβηκε στη σκηνή μπροστά στο κατάμεστο από θαυμαστές Καλλιμάρμαρο, χαρίζοντας μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία. Η κόρη της Σοφία δεν κατάφερε να ταξιδέψει στην Αθήνα λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων στην Αμερική, όπου ζει και εργάζεται.

@panikrecords♬ πρωτότυπος ήχος – Panik Records


Ωστόσο, παρακολούθησε τη βραδιά σε πραγματικό χρόνο μέσω βιντεοκλήσης με άτομο που βρισκόταν στο στάδιο. Μάλιστα, μοιράστηκε στιγμιότυπο από αυτή τη σύνδεση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εκφράζοντας πόσο συγκινημένη και περήφανη ένιωσε για την παρουσία της μητέρας της στη σκηνή.

«Σε άλλα νέα, η μητέρα μου αυτή τη στιγμή. Κάνει αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα, το να είναι ένα είδωλο. Είμαι περήφανη για σένα, μαμά» έγραψε η σχεδιάστρια.

«Σ’ αγαπάω»

Ο Νίκος Καρβέλας έκανε μια εμφάνιση-έκπληξη στην μεγάλη βραδιά στο Καλλιμάρμαρο. Ο γνωστός δημιουργός ανέβηκε στη σκηνή και συνόδευσε την Άννα Βίσση, ερμηνεύοντας μαζί της διαχρονικές αλλά και πιο πρόσφατες επιτυχίες.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο TikTok, οι δυο τους φαίνονται να απολαμβάνουν την κοινή τους εμφάνιση, με την Άννα Βίσση να τον πειράζει χαριτολογώντας: «εκεί είναι πάντως τα κλειδιά, το ξέρεις έτσι;». Λίγο αργότερα, η τραγουδίστρια του φώναξε «σ’ αγαπάω», τον αγκάλιασε και τον φίλησε, προτού συνεχίσει το πρόγραμμά της.

@panikrecords♬ πρωτότυπος ήχος – Panik Records


Σε συνέχεια της συγκινητικής στιγμής, η Άννα Βίσση έκανε και μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram με μια φωτογραφία της να αγκαλιάζει τον Νίκο Καρβέλα. Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Να βρείτε κάποιον να σας αγαπάει και να τον αγαπάτε έτσι!»

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τουρισμός
Τουρισμός: Το αντάρτικο της τοπικής αυτοδιοίκησης απέναντι στις τουριστικές επενδύσεις

Τουρισμός: Το αντάρτικο της τοπικής αυτοδιοίκησης απέναντι στις τουριστικές επενδύσεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Β+ ζωή: Πώς θα την αναβαθμίσουμε σε Α!

Β+ ζωή: Πώς θα την αναβαθμίσουμε σε Α!

Ενέργεια
Υδρογονάνθρακες: Τα επόμενα βήματα της Chevron στην Ελλάδα και τα «deals» Μπέργκαμ

Υδρογονάνθρακες: Τα επόμενα βήματα της Chevron στην Ελλάδα και τα «deals» Μπέργκαμ

inWellness
inTown
Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Ο Τζον Μάλκοβιτς αναπολεί την περιβόητη σχέση του με τη Μισέλ Φάιφερ – «Δεν έχω μιλήσει ποτέ γι’ αυτό»
«Επικίνδυνες Σχέσεις» 14.09.25

Ο Τζον Μάλκοβιτς αναπολεί την περιβόητη σχέση του με τη Μισέλ Φάιφερ - «Δεν έχω μιλήσει ποτέ γι' αυτό»

Ο Τζον Μάλκοβιτς κάνει αποκαλύψεις για τη σχέση του με τη Μισέλ Φάιφερ, τη συμπρωταγωνίστριά του στην ταινία «Επικίνδυνες Σχέσεις» του 1988.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ρέιμοντ Κρουζ: Ο Τούκο Σαλαμάνκα του Breaking Bad συνελήφθη αφού φέρεται να ψέκασε γυναίκες με το λάστιχο του κήπου του
Fizz 14.09.25

Ρέιμοντ Κρουζ: Ο Τούκο Σαλαμάνκα του Breaking Bad συνελήφθη αφού φέρεται να ψέκασε γυναίκες με το λάστιχο του κήπου του

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του LAPD, η σύλληψη προκλήθηκε μετά από καταγγελία που έκανε ιδιώτης σχετικά με ένα περιστατικό όπου ο Ρέιμοντ Κρουζ φέρεται να ψέκασε με νερό μια γυναίκα

Σύνταξη
Βίκυ Καγιά: ∆εν θα µε δείτε φέτος στην τηλεόραση – Έκανα τον κύκλο µου
Fizz 13.09.25

Βίκυ Καγιά: ∆εν θα µε δείτε φέτος στην τηλεόραση – Έκανα τον κύκλο µου

«Φυσικά υπήρχε πάρα πολλή ένταση και τοξικότητα και επιθετικότητα, η οποία τώρα πια δεν έχει καµία σηµασία, γιατί πέρασε και ο καιρός και έχουν ξεχαστεί όλα αυτά», είπε μεταξύ άλλων η Βίκυ Καγιά

Σύνταξη
Τζον Κράιερ για Τσάρλι Σιν: Κατέρρεε δημόσια και πληρωνόταν τριπλάσια από μένα
aka Charlie Sheen 13.09.25

Τζον Κράιερ για Τσάρλι Σιν: Κατέρρεε δημόσια και πληρωνόταν τριπλάσια από μένα

Ο Τζον Κράιερ αποκάλυψε στο ντοκιμαντέρ «aka Charlie Sheen» την τεράστια ανισότητα στις αμοιβές του με τον Τσάρλι Σιν, παρά το γεγονός ότι η καριέρα του τελευταίου κατέρρεε λόγω σκάνδαλων και καταχρήσεων

Σύνταξη
Άρης Μουγκοπέτρος: «Σε πολύ λίγες ημέρες ολοκληρώνεται το βιβλίο της ψυχής μου»
Fizz 13.09.25

Άρης Μουγκοπέτρος: «Σε πολύ λίγες ημέρες ολοκληρώνεται το βιβλίο της ψυχής μου»

«Η ενασχόλησή μου αυτή με βοήθησε πολύ τις μέρες που ήταν πολύ δύσκολες. Ανυπομονώ να εκδοθεί», έγραψε μεταξύ άλλων ο Άρης Μουγκοπέτρος για το νέο του βιβλίο σε πρόσφατη ανάρτησή του

Σύνταξη
Γκουίνεθ Πάλτροου: «Ο πόνος για τον πατέρα μου ήταν τόσο βαρύς που αναρωτιόμουν αν θα φύγει ποτέ»
Fizz 13.09.25

Γκουίνεθ Πάλτροου: «Ο πόνος για τον πατέρα μου ήταν τόσο βαρύς που αναρωτιόμουν αν θα φύγει ποτέ»

Η Γκουίνεθ Πάλτροου μίλησε για την απώλεια του πατέρα της, τον ανείπωτο πόνο που βίωσε, το τελευταίο τους ταξίδι στην Ιταλία και πώς σήμερα αφήνεται στη θλίψη αντί να την αποφεύγει

Σύνταξη
Πριν γίνει ο απόλυτος σταρ: Ένα 16σελιδο πιστοποιητικό του Τομ Κρουζ από το 1984 βγαίνει στο «σφυρί»
Παιδάκι 12.09.25

Πριν γίνει ο απόλυτος σταρ: Ένα 16σελιδο πιστοποιητικό του Τομ Κρουζ από το 1984 βγαίνει στο «σφυρί»

Ένα πιστοποιητικό του σταρ του Χόλιγουντ Τομ Κρουζ, από τα πρώτα του χρόνια στο χώρο του θεάματος, βγαίνει σε δημοπρασία και αναμένεται να αγγίξει τα 8.000 δολάρια.

Σύνταξη
Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτός είναι ο κοριός που είχαν βάλει στο σπίτι του – Όλα όσα έγιναν το πρωί στην Ευελπίδων
Fizz 12.09.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτός είναι ο κοριός που είχαν βάλει στο σπίτι του – Όλα όσα έγιναν το πρωί στην Ευελπίδων

Ο γνωστός τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής στα δικαστήρια στην Ευελπίδων όπου υπέβαλε μήνυση κατά μελών της οικογένειάς του για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαϊτειο.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Μπέρνλι – Λίβερπουλ
4813408 14.09.25

LIVE: Μπέρνλι – Λίβερπουλ

LIVE: Μπέρνλι – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπέρνλι – Λίβερπουλ για την 4η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Premier League.

Σύνταξη
Φάμελλος για Ημέρα Μνήμης Γενοκτονίας Ελλήνων της Μ. Ασίας: Τιμούμε την προσφορά των προσφύγων στο ελληνικό κράτος 
Πολιτική Γραμματεία 14.09.25

Φάμελλος για Ημέρα Μνήμης Γενοκτονίας Ελλήνων της Μ. Ασίας: Τιμούμε την προσφορά των προσφύγων στο ελληνικό κράτος 

Στη Μικρασιατική καταστροφή και τη 14η Σεπτεμβρίου που είναι αφιερωμένη στη μνήμη των Ελλήνων που έχασαν τη ζωή τους, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για μετεκλογικές συνεργασίες: Δεν θα κάνω τον Νοστράδαμο, πρώτο το ΠΑΣΟΚ για να αλλάξει κυβέρνηση
ΔΕΘ 14.09.25

Ανδρουλάκης για μετεκλογικές συνεργασίες: Δεν θα κάνω τον Νοστράδαμο, πρώτο το ΠΑΣΟΚ για να αλλάξει κυβέρνηση

Ως στόχο για την πολιτική αλλαγή έθεσε τη νίκη του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ «έστω και με μία ψήφο» ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης. Τι είπε για την επόμενη μέρα των εκλογών

Σύνταξη
Διαδικτυακή παρακολούθηση από τους εργοδότες: Η τάση που εξαπλώνεται και τι ισχύει στην Ελλάδα
Ηλεκτρονικά «μάτια» 14.09.25

Εργοδότες σε ρόλο «Μεγάλου Αδερφού»: Η τάση που προκαλεί ανησυχία στους εργαζομένους - Τι ισχύει στην Ελλάδα

Τι πληκτρολογούν οι εργαζόμενοι, τι λένε στα chat, ποιες σελίδες επισκέπτονται; Όλα αυτά, υπάρχει περίπτωση να τα γνωρίζουν οι εργοδότες τους

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Η Αγγλία προπαρασκευάζεται για πόλεμο, αλλά τα drones της κυνηγούν… πρόβατα
Δύσκολο εγχείρημα 14.09.25

Η Αγγλία προπαρασκευάζεται για πόλεμο, αλλά τα drones της κυνηγούν… πρόβατα

Πίσω από τα τολμηρά λόγια των πολιτικών περί ενίσχυσης της αμυντικής βιομηχανίας βρίσκονται σοβαρά εμπόδια. Η περίπτωση της κατασκευής drones στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Κυριακάτικο μήνυμα σκληρής προπαγάνδας και ωραιοποίησης της πραγματικότητας
Πολιτική Γραμματεία 14.09.25

ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Κυριακάτικο μήνυμα σκληρής προπαγάνδας και ωραιοποίησης της πραγματικότητας

Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, «οι «παροχές Μητσοτάκη στη ΔΕΘ» δεν ήταν τίποτα περισσότερο από μια μεγάλη επικοινωνιακή φούσκα που θα την συμπαρασύρει, δυστυχώς, η εκρηκτική ακρίβεια τους επόμενους μήνες»

Σύνταξη
Δικηγόροι: Αντιδεοντολογικές και καταχρηστικές πρακτικές από εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων σε βάρος οφειλετών
Τι ζητούν 14.09.25

Καταχρηστικές πρακτικές από εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων σε βάρος οφειλετών, καταγγέλλουν οι δικηγόροι

Εάν δεν ληφθούν μέτρα και συνεχιστούν τέτοιου τύπου πρακτικές, η Ολομέλεια αποφάσισε να προτείνει στους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας τη στοχευμένη αποχή των μελών τους από την έκδοση διαταγών πληρωμής.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Τουρισμός: Οι πρωτοφανείς πιέσεις στις υποδομές και το «αντάρτικο» της τοπικής αυτοδιοίκησης
Οικονομία 14.09.25

Οι πρωτοφανείς πιέσεις στις υποδομές και το «αντάρτικο» της τοπικής αυτοδιοίκησης στις τουριστικές επενδύσεις

Ο τουρισμός και η συνεπαγόμενη επέκταση μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων ασκεί πρωτοφανείς πιέσεις σε υποδομές, περιβάλλον και φυσικούς πόρους

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Λισαβόνα: Ο εκτροχιασμός του τελεφερίκ στο επίκεντρο πολιτικής διαμάχης εν όψει των δημοτικών εκλογών
Ανισότητες στο προσκήνιο 14.09.25

Ο εκτροχιασμός του τελεφερίκ στη Λισαβόνα στο επίκεντρο πολιτικής διαμάχης εν όψει των δημοτικών εκλογών

Στο επίκεντρο το ερώτημα «μια πόλη για όλους ή μόνο για τους πλούσιους ξένους;» - «Δεν είναι κακό ότι η Λισαβόνα έγινε μόδα, αλλά να διασφαλιστεί ότι οι ντόπιοι δεν θα μειονεκτούν» λέει ο δήμαρχος

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ο Τριάντης… έπαθε Μπέκαμ: Απίθανο γκολ πίσω από το κέντρο για τον Έλληνα χαφ (vids)
Ποδόσφαιρο 14.09.25

Ο Τριάντης… έπαθε Μπέκαμ: Απίθανο γκολ πίσω από το κέντρο για τον Έλληνα χαφ (vids)

Ο ομογενής μέσος της αμερικανικής Μινεσότα Γιουνάιτεντ, Νεκτάριος Τριάντης, «μιμήθηκε» τον θρύλο της πιο γνωστής Γιουνάιτεντ, σκοράροντας με ένα απίθανο σουτ πίσω από τη γραμμή του κέντρου...

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Κρήτη: Νέες καραβιές με μετανάστες – Ξεχασμένοι σε πρόχειρους χώρους και συνθήκες εξαθλίωσης όσοι φτάνουν
Ελλάδα 14.09.25

Δεν έχουν τέλος οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη - Ξεχασμένοι σε συνθήκες εξαθλίωσης όσοι φτάνουν

Λόγω των σκληρών μέτρων που έχει λάβει η κυβέρνηση, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες που φτάνουν στην Κρήτη θεωρούνται κρατούμενοι, με αποτέλεσμα να έχει σταματήσει η μετακίνησή τους στην ενδοχώρα

Σύνταξη
Τσάρλι Κερκ: Ο δολοφόνος συνελήφθη, το κίνητρο αναζητείται, η παραπληροφόρηση συνεχίζεται
Τι γνωρίζουμε 14.09.25

Ο δολοφόνος του Κερκ συνελήφθη, το κίνητρο αναζητείται, η παραπληροφόρηση συνεχίζεται

Από την πρώτη στιγμή η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ αντιμετωπίστηκε ως «πολιτική δολοφονία» από τον Λευκό Οίκο μέχρι τους υποστηρικτές του MAGA - Τι πραγματικά γνωρίζουμε μέχρι στιγμής

Σύνταξη
Άρης: Τραυματίστηκε ο Αλφαρελά
Ποδόσφαιρο 14.09.25

Άρης: Τραυματίστηκε ο Αλφαρελά

Άτυχος στάθηκε ο νεοαποκτηθείς Γάλλος επιθετικός του Άρη που τραυματίστηκε στο γόνατο μόλις στην πρώτη του προπόνηση με τους «κίτρινους».

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο