Άννα Βίσση: Η πρώτη ανάρτηση μετά τις συναυλίες

Η Άννα Βίσση έγραψε τη δική της ιστορία στο Καλλιμάρμαρο σε μια συναυλία-υπερθέαμα. Η Βίσση προχώρησε στην πρώτη της ανάρτηση μετά τις δύο sold out συναυλίες και απευθύνθηκε στο κοιό που την αποθέωσε.

«Ξύπνησα από ένα μαγικό όνειρο» έγραψε η τραγουδίστρια. «Τα λόγια μου τελείωσαν. Μιλήσατε για όλα εσείς. Εγώ προσπάθησα για άλλη μια φορά να δώσω τον καλύτερο εαυτό μου σε αυτό που αγαπώ να κάνω. Κι εσείς με δικαιώσατε. Εύχομαι όλοι στις ζωές μας να βρίσκουμε αγάπη και φιλία αληθινή» αναφέρει.

Στη συνέχεια η ανάρτηση έγινε πιο προσωπική με την Άννα Βίσση να σχολιάζει τα σημεία των καιρών μας.

«Ο κόσμος έγινε χαλεπός και οι σχέσεις δυσεύρετες. Χτες και προχτές είδα αγκαλιές, πρόσωπα όμορφα και χαμογελαστά στόματα παθιασμένα να τραγουδούν. Δεν ήταν η συναυλία της Βίσση. Ήταν η συναυλία μας. Ευγνώμων για πάντα» κατέληξε στο μήνυμα της η Βίσση.

Το Σαββατοκύριακο, 13 και 14 Σεπτεμβρίου, η Βίσση συνέχισε να γράφει το δικό της κεφάλαιο στη διασκέδαση με δύο συναυλίες-υπερθέαμα στο Καλλιμάρμαρο.

Οπτικά εφέ, ορχήστρα, και η Άννα Βίσση πρωταγωνίστρια σε δύο βραδιές που είδε το κατάμεστο στάδιο να «υποκλίνεται» στην καριέρα και πορεία της, η τραγουδίστρια επιμελήθηκε ένα υπερθέαμα με τη δική της υπογραφή.

«Αυτό που δίνετε απόψε είναι δώρο ζωής» ανέφερε η τραγουδίστρια στην έναρξη της συναυλίας της. «Έχω μπροστά μου, στην αγκαλιά μου, όλες τις ηλικίες. Ελπίζω να έχω τη δύναμη να μου ξανασυμβεί ωστόσο θα αντιμετωπίσω ό,τι μου συμβαίνει για τελευταία φορά. Θέλετε να γράψουμε ιστορία πάλι;»

Η απάντηση ήταν ξεκάθαρα, ναι.