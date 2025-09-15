magazin
Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Άννα Βίσση: Η πρώτη ανάρτηση μετά τις συναυλίες
Music Stage 15 Σεπτεμβρίου 2025 | 18:05

Άννα Βίσση: Η πρώτη ανάρτηση μετά τις συναυλίες

«Η συναυλία μας» έγραψε η Άννα Βίσση μετά τις συναυλίες που αποθέωσαν την καριέρα της

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Submarining: Αυτή η τάση είναι χειρότερη κι από το ghosting

Submarining: Αυτή η τάση είναι χειρότερη κι από το ghosting

Spotlight

Η Άννα Βίσση έγραψε τη δική της ιστορία στο Καλλιμάρμαρο σε μια συναυλία-υπερθέαμα. Η Βίσση προχώρησε στην πρώτη της ανάρτηση μετά τις δύο sold out συναυλίες και απευθύνθηκε στο κοιό που την αποθέωσε.

«Ξύπνησα από ένα μαγικό όνειρο» έγραψε η τραγουδίστρια. «Τα λόγια μου τελείωσαν. Μιλήσατε για όλα εσείς. Εγώ προσπάθησα για άλλη μια φορά να δώσω τον καλύτερο εαυτό μου σε αυτό που αγαπώ να κάνω. Κι εσείς με δικαιώσατε. Εύχομαι όλοι στις ζωές μας να βρίσκουμε αγάπη και φιλία αληθινή» αναφέρει.

Στη συνέχεια η ανάρτηση έγινε πιο προσωπική με την Άννα Βίσση να σχολιάζει τα σημεία των καιρών μας.

«Ο κόσμος έγινε χαλεπός και οι σχέσεις δυσεύρετες. Χτες και προχτές είδα αγκαλιές, πρόσωπα όμορφα και χαμογελαστά στόματα παθιασμένα να τραγουδούν. Δεν ήταν η συναυλία της Βίσση. Ήταν η συναυλία μας. Ευγνώμων για πάντα» κατέληξε στο μήνυμα της η Βίσση.

Το Σαββατοκύριακο, 13 και 14 Σεπτεμβρίου, η Βίσση συνέχισε να γράφει το δικό της κεφάλαιο στη διασκέδαση με δύο συναυλίες-υπερθέαμα στο Καλλιμάρμαρο.

Οπτικά εφέ, ορχήστρα, και η Άννα Βίσση πρωταγωνίστρια σε δύο βραδιές που είδε το κατάμεστο στάδιο να «υποκλίνεται» στην καριέρα και πορεία της, η τραγουδίστρια επιμελήθηκε ένα υπερθέαμα με τη δική της υπογραφή.

@ingr_newsΧθες, Σάββατο η Άννα Βίσση γέμισε (ξανά) το Καλλιμάρμαρο με περισσότερους από 60.000 ανθρώπους. Απόψε, Κυριακή, γράφει Ιστορία, με τη δεύτερη σερί sold out συναυλία της. Δυο βραδιές. 130.000 άνθρωποι. Σκηνές που δεν έχουμε ξαναδεί στην Ελλάδα. «Όσα έχω ζήσει, τα χει πει η Βίσση» συνηθίζουμε να λέμε αναφερόμενοι στην Άννα Βίσση κι αυτό πλέον να είναι κάτι που δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Ήμουν εκεί όταν πριν από δυο χρόνια η Άννα Βίσση γιόρταζε τα 50 της χρόνια στη μουσική βιομηχανία με μια συναυλία στο Θέατρο Πέτρας, στην Πετρούπολη. Το θέατρο ήταν ασφυκτικά γεμάτο, η σκηνή (για όσους γνωρίζουν το εν λόγω θέατρο) ήταν όσο πιο πίσω μπορούσε να πάει και παρ’ όλα αυτά άπαντες ήμασταν… σαν σαρδέλες. #ingr #insnapshot #ΑΝΝΑΒΙΣΣΗ #καλλιμάρμαρο #fy #fyp♬ πρωτότυπος ήχος – in.gr

«Αυτό που δίνετε απόψε είναι δώρο ζωής» ανέφερε η τραγουδίστρια στην έναρξη της συναυλίας της. «Έχω μπροστά μου, στην αγκαλιά μου, όλες τις ηλικίες. Ελπίζω να έχω τη δύναμη να μου ξανασυμβεί ωστόσο θα αντιμετωπίσω ό,τι μου συμβαίνει για τελευταία φορά. Θέλετε να γράψουμε ιστορία πάλι;»

Η απάντηση ήταν ξεκάθαρα, ναι.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Ελλάκτωρ: Πράσινο φως από Επ. Ανταγωνισμού για την πώληση της Άκτωρ Παραχωρήσεις στην AKTOR

Ελλάκτωρ: Πράσινο φως από Επ. Ανταγωνισμού για την πώληση της Άκτωρ Παραχωρήσεις στην AKTOR

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Submarining: Αυτή η τάση είναι χειρότερη κι από το ghosting

Submarining: Αυτή η τάση είναι χειρότερη κι από το ghosting

World
Πολυτελής μόδα: Στα χέρια χάκερ τα προσωπικά δεδομένα εκατομμυρίων πελατών

Πολυτελής μόδα: Στα χέρια χάκερ τα προσωπικά δεδομένα εκατομμυρίων πελατών

inWellness
inTown
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Γιώργος Μαζωνάκης: Η αλήθεια για τον κοριό, η πλαστογράφηση, η μήνυση στην αδελφή του και τα ύποπτα email
Go Fun 15.09.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Η αλήθεια για τον κοριό, η πλαστογράφηση, η μήνυση στην αδελφή του και τα ύποπτα email

Όλα όσα αποκαλύφθηκαν για το μηχανισμό παρακοκολούθησης στο σπίτι του τραγουδιστή και ο δικαστικός πόλεμος του Γιώργου Μαζωνάκη με την αδελφή του Βάσω

Σύνταξη
Ο ΛΕΞ παίζει videogame με τον Light, ενώ ένα περιπολικό πλησιάζει το σπίτι, στο νέο videoclip του Capo Dei Capi
Γειτονιές 15.09.25

Ο ΛΕΞ παίζει videogame με τον Light, ενώ ένα περιπολικό πλησιάζει το σπίτι, στο νέο videoclip του Capo Dei Capi

Ο ΛΕΞ και ο Light επιστρέφουν με ένα ατόφιο videoclip για το κομμάτι «Capo Dei Capi» - το οποίο θυμίζει σκηνή από την γαλλική ασπρόμαυρη ταινία «Το Μίσος».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Απογοητεύσεις και εκπλήξεις στα Emmy 2025 – Το «White Lotus» δεν κέρδισε τίποτα, ο Κόλιν Φάρελ με το «The Penguin» έχασε
Ψιλά γράμματα 15.09.25

Απογοητεύσεις και εκπλήξεις στα Emmy 2025 - Το «White Lotus» δεν κέρδισε τίποτα, ο Κόλιν Φάρελ με το «The Penguin» έχασε

Η 77η τελετή απονομής των Primetime Emmy Awards έριξε φως στις μεγαλύτερες και πιο τολμηρές σειρές της χρονιάς, ενώ η βραδιά ήταν γεμάτη απρόβλεπτες εκπλήξεις και συνεπακόλουθες απογοητεύσεις.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το Σαββατοκύριακο που η Άννα Βίσση ταρακούνησε την Αθήνα – 130.000 ψυχές τραγούδησαν «Όσο έχω φωνή» και έγραψαν Ιστορία στο Καλλιμάρμαρο
«Ό,τι έχω ζήσει...» 15.09.25

Το Σαββατοκύριακο που η Άννα Βίσση ταρακούνησε την Αθήνα – 130.000 ψυχές τραγούδησαν «Όσο έχω φωνή» και έγραψαν Ιστορία στο Καλλιμάρμαρο

Δεν χρειάζεται να ειπωθούν πολλά για τις δύο συναυλίες της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο. Όσοι ήταν εκεί ξέρουν. Όσοι δεν ήταν θα έχουν σίγουρα δει δεκάδες αναρτήσεις στα social media. Το ερώτημα ένα: Ποιο είναι το επόμενο βήμα για την «απόλυτη Ελληνίδα σταρ»;

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
OnlyFans: Πόσα χρήματα βγάζουν οι sex influencers, αλήθεια; – «Όχι όσα λένε»
Οικονομία της σάρκας 14.09.25

OnlyFans: Πόσα χρήματα βγάζουν οι sex influencers, αλήθεια; – «Όχι όσα λένε»

Οι sex influencers του OnlyFans δηλώνουν εκατομμυριούχοι, όμως πόση αλήθεια κρύβεται πίσω από τα εντυπωσιακά ποσά; Ενώ ορισμένες δημιουργοί περιεχομένου μοιράζονται αστρονομικά κέρδη, άλλες  αποκαλύπτουν μια πιο σκληρή πραγματικότητα, μιλώντας για υπερκορεσμό και ψεύτικα εισοδήματα. Ποια είναι τα πραγματικά νούμερα που κρύβονται πίσω από τις πιο γνωστές σταρ της πλατφόρμας;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Παναθηναϊκός: Υπηρεσιακός στο Κύπελλο, κανονικός στο ντέρμπι και η επαφή με Μότα
Super League 15.09.25

Υπηρεσιακός στο Κύπελλο, κανονικός στο ντέρμπι και η επαφή με Μότα

Η διοίκηση του Παναθηναϊκού ψάχνει τον άνθρωπο που θα κοουτσάρει την ομάδα στο Κύπελλο και θέλει να έχει κανονικό προπονητή εναντίον του Ολυμπιακού. Τι ισχύει με Κόντη, Μότα και Νούνο.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Μπασκετάρα über alles*
On Field 15.09.25

Μπασκετάρα über alles*

Είτε τη συμπαθείς, είτε την αντιπαθείς, δεν γίνεται να μην την παραδεχθείς: η Γερμανία παίζει το καλύτερο μπάσκετ στον κόσμο και είναι η νέα μπασκετική υπερδύναμη των καιρών μας.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Μεγάλη Βρετανία: Βουλευτής των Συντηρητικών αποστάτησε στην ακροδεξιά που προηγείται στις δημοσκοπήσεις
«Οι Τόρις τελείωσαν» 15.09.25

Βουλευτής των Συντηρητικών αποστάτησε στην ακροδεξιά που προηγείται στις δημοσκοπήσεις

Ένας κορυφαίος και έμπειρος Συντηρητικός, ο Ντάνι Κρούγκερ αποχώρησε για το ξενοφοβικό κόμμα Reform UK που εκπροσωπεί την ακροδεξιά, όντας ο πρώτος εν ενεργεία βουλευτής που κάνει αυτή την διαδρομή.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σε δύσκολη θέση η κυβέρνηση με τον Ανδρουλάκη να επιμένει στις υποκλοπές – Στο στόχαστρο Μαξίμου το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική 15.09.25

Σε δύσκολη θέση η κυβέρνηση με τον Ανδρουλάκη να επιμένει στις υποκλοπές – Στο στόχαστρο Μαξίμου το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ

Η κυβέρνηση, επιστρέφει στην τακτική των σφοδρών επιθέσεων κατά του ΠΑΣΟΚ, επιχειρώντας να απαξιώσει το πρόγραμμά του. Αμηχανία στο μέγαρο Μαξίμου με την επαναφορά του σκανδάλου των υποκλοπών από τον Ν. Ανδρουλάκη.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Βία, σοδομισμός και θάνατος: Έρευνα του BBC αποκαλύπτει το σκοτεινό δίκτυο σεξουαλικής εκμετάλλευσης του Ντουμπάι
#Dubaiportapotty 15.09.25

Βία, σοδομισμός και θάνατος: Έρευνα του BBC αποκαλύπτει το σκοτεινό δίκτυο σεξουαλικής εκμετάλλευσης του Ντουμπάι

Μια έρευνα του BBC αποκάλυψε σοκαριστικές λεπτομέρειες σχετικά με έναν άνδρα που φέρεται να διευθύνει ένα κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης στις πιο πλούσιες γειτονιές του Ντουμπάι

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η υγειονομική φτώχεια – Τι είναι οι «καταστροφικές δαπάνες υγείας» που αντιμετωπίζει ο ένας στους δέκα Έλληνες
Έρευνα ΠΟΥ 15.09.25

Η υγειονομική φτώχεια – Τι είναι οι «καταστροφικές δαπάνες υγείας» που αντιμετωπίζει ο ένας στους δέκα Έλληνες

Το 10% του πληθυσμού της Ελλάδας και το 32% των φτωχότερων νοικοκυριών αντιμετωπίζει καταστροφικές δαπάνες υγείας. Τι αποκαλύπτει έρευνα Ελλήνων επιστημόνων για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Γιώργος Μαζωνάκης: Η αλήθεια για τον κοριό, η πλαστογράφηση, η μήνυση στην αδελφή του και τα ύποπτα email
Go Fun 15.09.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Η αλήθεια για τον κοριό, η πλαστογράφηση, η μήνυση στην αδελφή του και τα ύποπτα email

Όλα όσα αποκαλύφθηκαν για το μηχανισμό παρακοκολούθησης στο σπίτι του τραγουδιστή και ο δικαστικός πόλεμος του Γιώργου Μαζωνάκη με την αδελφή του Βάσω

Σύνταξη
Μήνυση ιερέων στον Αλέξανδρο Τσουβέλα για το viral σκηνικό στη Στυλίδα [video]
Δείτε βίντεο 15.09.25

Μήνυση ιερέων στον Αλέξανδρο Τσουβέλα για το viral σκηνικό στη Στυλίδα

Συγκεκριμένα κομμάτια της παράστασης του Αλέξανδρου Τσουβέλα θεωρήθηκαν προσβλητικά από ένα χριστιανικό σωματείο, το οποίο μέσω δυο ιερέων του υπέβαλε μήνυση εναντίον του λαοφιλούς καλλιτέχνη

Σύνταξη
Γεωργιάδης: Αμφισβητεί το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και ξεσηκώνει θύελλα αντιδράσεων
Τι λέει η κυβέρνηση 15.09.25

Ο Γεωργιάδης αμφισβητεί το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και ξεσηκώνει θύελλα αντιδράσεων

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η αμφίσημη δήλωση που έκανε ο Άδωνις Γεωργιάδης για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Αμηχανία στην κυβέρνηση, σφοδρές αντιδράσεις στην αντιπολίτευση. Την αποπομπή του ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σύνταξη
Αποκάλυψη: Πώς σκότωνε τα μωρά η Ειρήνη Μουρτζούκου – Οι παρακολουθήσεις και οι κατασχέσεις των κινητών τηλεφώνων
Αποκάλυψη 15.09.25

Πώς σκότωνε τα μωρά η Ειρήνη Μουρτζούκου - Οι παρακολουθήσεις και οι κατασχέσεις των κινητών τηλεφώνων

Η αστυνομία προχώρησε σήμερα στην κατάσχεση των κινητών τηλεφώνων της μητέρας και της γιαγιάς του Παναγιωτάκη ενώ πριν τη σύλληψή της είχε τεθεί υπό παρακολούθηση το τηλέφωνο της Ειρήνης Μουρτζούκου

Σύνταξη
Τέμπη: Καταπέλτης η Καρυστιανού για την εισαγγελική πρόταση – εξπρές «στην χώρα όπου το μαύρο γίνεται άσπρο»
Πρόταση 996 σελίδων 15.09.25

Καταπέλτης η Καρυστιανού για την εισαγγελική πρόταση - εξπρές «στην χώρα όπου το μαύρο γίνεται άσπρο»

Με ταχύτατους ρυθμούς ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Λάμπρος Τσίγκας ολοκλήρωσε την επεξεργασία της δικογραφίας για την τραγωδια στη Τέμπη και διαβίβασε το φάκελο στην πρόεδρο εφετών Λάρισας, προκαλώντας την αγανάκτηση της Μαρίας Καρυστιανού.

Σύνταξη
Novartis Case Verdict: Two Former Witnesses Found Guilty
English edition 15.09.25

Novartis Case Verdict: Two Former Witnesses Found Guilty

After years of legal proceedings, two former witnesses are convicted for false testimony and false accusations, closing a controversial chapter in Greece’s high-profile Novartis investigation

Σύνταξη
Γάζα: Το Ισραήλ χρησιμοποιεί μη συμβατικά όπλα για να την καταστήσει ακατοίκητη, καταγγέλλειo o OHE
Νέες δηλώσεις 15.09.25

Το Ισραήλ χρησιμοποιεί μη συμβατικά όπλα στη Γάζα για να την καταστήσει ακατοίκητη, καταγγέλλει o OHE

Η Φραντσέσκα Αλμπανέζε τονίζει ότι το Ισραήλ επιδιώκει να απομακρύνει τους Παλαιστίνιους από την πόλη της Γάζας - Τουλάχιστον 37 νεκροί από τα ξημερώματα της Δευτέρας στη Λωρίδα

Σύνταξη
Εντυπωσιακά τα οικονομικά οφέλη του Euro 2025 Γυναικών για την Ελβετία
Ποδόσφαιρο 15.09.25

Εντυπωσιακά τα οικονομικά οφέλη του Euro 2025 Γυναικών για την Ελβετία

Το ρεκόρ του Euro 2025, σύμφωνα με την UEFA, είναι ότι απέφερε στην Ελβετία οικονομική επίδραση 220 εκατ. ευρώ, ενώ είχε ρεκόρ 21 χορηγών, δηλαδή αύξηση 150% στα έσοδα σε σύγκριση με το Euro 2022

Βάιος Μπαλάφας
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο