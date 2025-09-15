Άννα Βίσση: Ποιο τραγούδι αφιέρωσε για τη νίκη της Εθνικής μπάσκετ στη 2η sold out συναυλία

Η Άννα Βίσση μάγεψε και με τις δύο εμφανίσεις της στο Καλλιμάρμαρο, οι οποίες είχαν γίνει sold out σε χρόνο ρεκόρ. Η δεύτερη μουσική συνάντηση της αγαπημένης τραγουδίστριας με τους θαυμαστές της συνέπεσε με το χάλκινο μετάλλιο που πήρε η Εθνική στο Eurobasket κόντρα στη Φινλανδία.

Η Άννα Βίσση δεν άφησε ασχολίαστο το γεγονός και έστειλε το δικό της μήνυμα.

Άννα Βίσση: Ενθουσιασμένη έστειλε τις ευχές της στην Εθνική μας ομάδα

«Μπράβο σας ρε παιδιά!» φώναξε με ενθουσιασμό από τη σκηνή, τιμώντας τους Έλληνες παίκτες που ανέβασαν ξανά τη χώρα μας στο βάθρο της Ευρώπης.

«Η Εθνική απογειώθηκε. Πετάνε τα παιδιά, τραγουδήστε τους» φώναζε η Άννα Βίσση την ώρα που τραγουδούσε την «Ψυχεδέλεια» ενώ πάνω στη σκηνή κυμάτιζε η ελληνική σημαία.

Το κοινό ξέσπασε σε χειροκροτήματα, ενώ λίγα λεπτά αργότερα η Άννα Βίσση τραγούδησε με ένταση, δημιουργώντας μια από τις πιο δυνατές στιγμές της βραδιάς.

Πλήθος κόσμου και στη δεύτερη συναυλία της στο Καλλιμάρμαρο

Τις δύο συναυλίες παρακολούθησαν και αρκετοί συνάδελφοι της τραγουδίστριας μεταξύ αυτών η Ελένη Φουρέιρα, ο Πασχάλης, η Αναστασία.

Η Άννα Βίσση ερμήνευσε τεράστιες και διαχρονικές επιτυχίες απ’ όλη την πορεία της που ξεπερνά τον μισό αιώνα δημιουργίας. Στη σκηνή πλαισιώθηκε από την εξαιρετική μπάντα της που την συνοδεύει μουσικά εδώ και σχεδόν 10 χρόνια.

Επίσης η Άννα Βίσση συνέπραξε επί σκηνές με συμφωνική ορχήστρα 50 μουσικών από την Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών.

Και οι δύο συναυλίες, σε παραγωγή της Galaxias Live Productions, θα κυκλοφορήσουν σε album από την Panik Gold.