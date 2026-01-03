Άννα Βίσση: Κυκλοφόρησε το live album της από το Παναθηναϊκό Στάδιο – Το ορόσημο, τα ρεκόρ, και ένα σαρωτικό 2025
H Άννα Βίσση επισφράγισε με τον πιο εκκωφαντικό τρόπο την κυριαρχία της στην ελληνική μουσική βιομηχανία σε δύο βραδιές που πέρασαν στην ιστορία
- Λιανεμπόριο 2025 - Mια χρονιά «αποχαιρετισμών» για ιστορικά brands που δεν άντεξαν
- Λαϊκές αγορές: Ξεκινούν πανελλαδική απεργία επ’ αόριστον από τις 7 Ιανουαρίου
- Νεκρός 15 ημέρες ήταν ο άνδρας που εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή του Βόλου - Τι έδειξε η ιατροδικαστική
- Ελληνική οικονομία: Το στοίχημα των επενδύσεων και οι μεταρρυθμίσεις
Η Άννα Βίσση ενθουσίασε, εντυπωσίασε και αποθεώθηκε. Στις δύο φετινές συναυλίες της στο Παναθηναϊκό Στάδιο η Άννα Βίσση απέδειξε γιατί είναι μια αναλοίωτη διαχρονική αξία στη mainstream σκηνή και αδιαφιλονίκητη βασίλισσα της ποπ με πάθος, όρεξη και αντοχή που ενώνει γενιές.
Τώρα η εμπειρία είναι διαθέσιμη σε ψηφιακή μορφή με το album Άννα Βίσση Παναθηναϊκό Στάδιο live 2025, που κυκλοφορεί σε όλες τις streaming πλατφόρμες (Spotify, Apple Music & Deezer).
Σε αυτό αποτυπώνεται η κορυφαία στιγμή της Άννας Βίσση, την οποία παρακολούθησαν πάνω από 130.000 θεατές, σε δύο βραδιές που έγιναν sold out και μονοπώλησαν τα φώτα της δημοσιότητας και τα social media.
Το album μεταφέρει τα σπουδαία τραγούδια και τις ασυναγώνιστες ερμηνείες που «αποπλάνησαν» ένα κατάμεστο Παναθηναϊκό Στάδιο, καθώς και όλο το συναίσθημα, το πάθος και τον παλμό των δύο συναυλιών, χαράσσοντάς τις για πάντα στη μουσική μνήμη.
View this post on Instagram
View this post on Instagram
View this post on Instagram
Η ιστορική για την καριέρα της Βίσση συναυλία είναι διαθέσιμη προς θέαση στην πλατφόρμα του MEGA εδώ.
Σαρωτικό 2025
Το 2025 ήταν μια εξαιρετική χρονιά για την Άννα Βίσση και τη δισκογραφική της Panik Gold καθώς κατέκτησαν το no1 στο ετήσιο ραδιοφωνικό chart κάνοντας ταυτόχρονα και ρεκόρ.
Σύμφωνα με το ετήσιο ελληνικό IFPI Airplay Chart by MediaInspector, το Σε Περίπτωση Που είναι το τραγούδι που μονοπώλησε τις ραδιοφωνικές συχνότητες το 2025.
Το mega hit της Βίσση έχει κάνει 4πλα πλατινένιες πωλήσεις μετρώντας πάνω από 45 εκατομμύρια streaming points και έχει γίνει viral με περισσότερα από 10.000 video creations στο TikTok ενώ ήταν στην κορυφή του airplay chart για 12 συνεχόμενες εβδομάδες.
Ταυτόχρονα με την πρωτιά η Άννα Βίσση σπάει και ρεκόρ, καθώς είναι η μοναδική καλλιτέχνις με 3 τραγούδια στο ετήσιο top10.
Συγκεκριμένα, στο no7 φιγουράρει το Sandre, που έχει γίνει χρυσό με πάνω από 7 εκατομμύρια streaming points και ήταν no1 για 4 συνεχόμενες εβδομάδες και στο no8 το Όλα Για Όλα, που έχει γίνει πλατινένιο με περισσότερα από 13 εκατομμύρια streaming points και ήταν no1 επί 2 συνεχόμενες εβδομάδες.
Παράλληλα η τελευταία κυκλοφορία της, Εξαίρεση, σε ένα μόλις μήνα μετρά πάνω από 1 εκατομμύριο Spotify streams και πάνω από 1,6 εκατομμύρια YouTube views, ενώ μπήκε απευθείας στο top10 των ραδιοφώνων και συνεχίζει δυνατά και διαρκώς ανοδικά στο top5.
View this post on Instagram
Όλα τα κομμάτια φέρουν την υπογραφή του Νίκου Καρβέλα, με το δίδυμο να επιβεβαιώνει τη διαχρονική υπεροχή του στα charts εδώ και δεκαετίες.
- «Ο ιδιοφυής, περίπλοκος παππούς μου» – Η εγγονή του Τσάρλι Τσάπλιν από το Game Of Thrones στο Avatar
- Πύργος: Συνελήφθη 17χρονος για διακίνηση ναρκωτικών – Έκρυβε συσκευασίες με κάνναβη δίπλα σε Δημοτικό Σχολείο
- Βερολίνο: Χωρίς ρεύμα χιλιάδες νοικοκυριά λόγω φωτιάς σε μονάδα ηλεκτροπαραγωγής – Εξετάζεται ο εμπρησμός
- Τα τρομερά σερί του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα και την εποχή Μπαρτζώκα (vids)
- LIVE: Ολυμπιακός – ΟΦΗ
- Η ενδεκάδα του ΟΦΗ στον μεγάλο τελικό του Betsson Super Cup (pic)
- Κόμο – Ουντινέζε 1-0: Παραμένει σε τροχιά Champions League η ομάδα-θαύμα του Φάμπρεγας
- ΠΑΣΟΚ: Η διεθνής κοινότητα οφείλει να σταθεί στο πλευρό του λαού της Βενεζουέλας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις