Άννα Βίσση: Κυκλοφόρησε το live album της από το Παναθηναϊκό Στάδιο – Το ορόσημο, τα ρεκόρ, και ένα σαρωτικό 2025

Η Άννα Βίσση ενθουσίασε, εντυπωσίασε και αποθεώθηκε. Στις δύο φετινές συναυλίες της στο Παναθηναϊκό Στάδιο η Άννα Βίσση απέδειξε γιατί είναι μια αναλοίωτη διαχρονική αξία στη mainstream σκηνή και αδιαφιλονίκητη βασίλισσα της ποπ με πάθος, όρεξη και αντοχή που ενώνει γενιές.

Τώρα η εμπειρία είναι διαθέσιμη σε ψηφιακή μορφή με το album Άννα Βίσση Παναθηναϊκό Στάδιο live 2025, που κυκλοφορεί σε όλες τις streaming πλατφόρμες (Spotify, Apple Music & Deezer).

Σε αυτό αποτυπώνεται η κορυφαία στιγμή της Άννας Βίσση, την οποία παρακολούθησαν πάνω από 130.000 θεατές, σε δύο βραδιές που έγιναν sold out και μονοπώλησαν τα φώτα της δημοσιότητας και τα social media.

Το album μεταφέρει τα σπουδαία τραγούδια και τις ασυναγώνιστες ερμηνείες που «αποπλάνησαν» ένα κατάμεστο Παναθηναϊκό Στάδιο, καθώς και όλο το συναίσθημα, το πάθος και τον παλμό των δύο συναυλιών, χαράσσοντάς τις για πάντα στη μουσική μνήμη.

Η ιστορική για την καριέρα της Βίσση συναυλία είναι διαθέσιμη προς θέαση στην πλατφόρμα του MEGA εδώ.

Σαρωτικό 2025

Το 2025 ήταν μια εξαιρετική χρονιά για την Άννα Βίσση και τη δισκογραφική της Panik Gold καθώς κατέκτησαν το no1 στο ετήσιο ραδιοφωνικό chart κάνοντας ταυτόχρονα και ρεκόρ.

Σύμφωνα με το ετήσιο ελληνικό IFPI Airplay Chart by MediaInspector, το Σε Περίπτωση Που είναι το τραγούδι που μονοπώλησε τις ραδιοφωνικές συχνότητες το 2025.

Το mega hit της Βίσση έχει κάνει 4πλα πλατινένιες πωλήσεις μετρώντας πάνω από 45 εκατομμύρια streaming points και έχει γίνει viral με περισσότερα από 10.000 video creations στο TikTok ενώ ήταν στην κορυφή του airplay chart για 12 συνεχόμενες εβδομάδες.

Ταυτόχρονα με την πρωτιά η Άννα Βίσση σπάει και ρεκόρ, καθώς είναι η μοναδική καλλιτέχνις με 3 τραγούδια στο ετήσιο top10.

Συγκεκριμένα, στο no7 φιγουράρει το Sandre, που έχει γίνει χρυσό με πάνω από 7 εκατομμύρια streaming points και ήταν no1 για 4 συνεχόμενες εβδομάδες και στο no8 το Όλα Για Όλα, που έχει γίνει πλατινένιο με περισσότερα από 13 εκατομμύρια streaming points και ήταν no1 επί 2 συνεχόμενες εβδομάδες.

Παράλληλα η τελευταία κυκλοφορία της, Εξαίρεση, σε ένα μόλις μήνα μετρά πάνω από 1 εκατομμύριο Spotify streams και πάνω από 1,6 εκατομμύρια YouTube views, ενώ μπήκε απευθείας στο top10 των ραδιοφώνων και συνεχίζει δυνατά και διαρκώς ανοδικά στο top5.

Όλα τα κομμάτια φέρουν την υπογραφή του Νίκου Καρβέλα, με το δίδυμο να επιβεβαιώνει τη διαχρονική υπεροχή του στα charts εδώ και δεκαετίες.