Άρης: Εκτός δράσης για 4-6 εβδομάδες ο Πέρεθ

Ρήξη έξω πλαγίου συνδέσμου στο γόνατο έχει υποστεί ο Κάρλες Πέρεθ, όπως έδειξαν οι εξετάσεις μετά τον τραυματισμό του στο παιχνίδι του Άρη με τον Παναιτωλικό.

Ο 27χρονος Ισπανός θα μείνει εκτός δράσης για τέσσερις έως έξι εβδομάδες, χάνοντας τις αναμετρήσεις του Άρη με Ατρόμητο (13/9), Κηφισιά (20/9), Πανσερραϊκό (27/9) και ΟΦΗ (4/10), ενώ παραμένει αβέβαιη η παρουσία του στο ματς με τον Παναθηναϊκό (18/10).

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Άρη:

«Ο Κάρλες Πέρεθ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μαγνητικής, υπέστη ρήξη έξω πλαγίου συνδέσμου στο γόνατο.

Ο 27χρονος Ισπανός μεσοεπιθετικός, που τραυματίστηκε στο παιχνίδι με τον Παναιτωλικό, υπολογίζεται ότι θα μείνει τέσσερις με έξι εβδομάδες εκτός αγωνιστικής δράσης».