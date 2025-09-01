sports betsson
Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
01.09.2025 | 19:25
Φωτιά στη Νέα Τρίγλια στη Χαλκιδική
Σημαντική είδηση:
01.09.2025 | 16:40
Ανακαλούνται μπισκότα πρωτεΐνης λόγω μούχλας
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Άρης: Εκτός δράσης για 4-6 εβδομάδες ο Πέρεθ
Ποδόσφαιρο 01 Σεπτεμβρίου 2025 | 16:32

Άρης: Εκτός δράσης για 4-6 εβδομάδες ο Πέρεθ

Ο Κάρλες Πέρεθ τραυματίστηκε στο παιχνίδι με τον Παναιτωλικό και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον έναν μήνα.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Χάρβαρντ: Ο αλάνθαστος τρόπος να ανακουφιστείς από το φούσκωμα

Χάρβαρντ: Ο αλάνθαστος τρόπος να ανακουφιστείς από το φούσκωμα

Spotlight

Ρήξη έξω πλαγίου συνδέσμου στο γόνατο έχει υποστεί ο Κάρλες Πέρεθ, όπως έδειξαν οι εξετάσεις μετά τον τραυματισμό του στο παιχνίδι του Άρη με τον Παναιτωλικό.

Ο 27χρονος Ισπανός θα μείνει εκτός δράσης για τέσσερις έως έξι εβδομάδες, χάνοντας τις αναμετρήσεις του Άρη με Ατρόμητο (13/9), Κηφισιά (20/9), Πανσερραϊκό (27/9) και ΟΦΗ (4/10), ενώ παραμένει αβέβαιη η παρουσία του στο ματς με τον Παναθηναϊκό (18/10).

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Άρη:

«Ο Κάρλες Πέρεθ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μαγνητικής, υπέστη ρήξη έξω πλαγίου συνδέσμου στο γόνατο.

Ο 27χρονος Ισπανός μεσοεπιθετικός, που τραυματίστηκε στο παιχνίδι με τον Παναιτωλικό, υπολογίζεται ότι θα μείνει τέσσερις με έξι εβδομάδες εκτός αγωνιστικής δράσης».

Headlines:
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Έδωσε μάχη – Έσπασε το πτωτικό σερί

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έδωσε μάχη – Έσπασε το πτωτικό σερί

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Χάρβαρντ: Ο αλάνθαστος τρόπος να ανακουφιστείς από το φούσκωμα

Χάρβαρντ: Ο αλάνθαστος τρόπος να ανακουφιστείς από το φούσκωμα

Business
ΔΕΗ: Ρίχνει 14,5% τα τιμολόγια ρεύματος για τον Σεπτέμβριο

ΔΕΗ: Ρίχνει 14,5% τα τιμολόγια ρεύματος για τον Σεπτέμβριο

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
On Field 01.09.25

Ο μεγάλος στόχος της Λίβερπουλ

Οι απίστευτες μεταγραφές των «κόκκινων» δημιουργούν ένα φανταστικό ρόστερ και ο πήχης έχει ανέβει ψηλότερα από ποτέ…

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
betson_textlink
Stream sports
Ο μεγάλος στόχος της Λίβερπουλ
On Field 01.09.25

Ο μεγάλος στόχος της Λίβερπουλ

Οι απίστευτες μεταγραφές των «κόκκινων» δημιουργούν ένα φανταστικό ρόστερ και ο πήχης έχει ανέβει ψηλότερα από ποτέ…

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Γυρίζει στον πάγκο και ποιους να δει…
Παναθηναϊκός 01.09.25

Γυρίζει στον πάγκο και ποιους να δει…

Ο Παναθηναϊκός «φώναζε» στο δεύτερο ημίχρονο ότι χρειαζόταν παρεμβάσεις από τον πάγκο, όμως οι επιλογές του Ρουί Βιτόρια δεν ήταν αυτές που έπρεπε να έχει...

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Νέος σεισμός στην Άντερλεχτ
Ποδόσφαιρο 01.09.25

Νέος σεισμός στην Άντερλεχτ

Ο Βαντενχάουτε θέτει την παραίτησή του στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η πίεση από τους φιλάθλους της Άντερλεχτ και η ευρωπαϊκή αποτυχία οδηγούν σε διοικητικές εξελίξεις.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
O Τσιμίκας υπέγραψε στη Ρόμα και ο ΛΕΞ απάντησε με… Νάπολι! (pic)
Ποδόσφαιρο 01.09.25

O Τσιμίκας υπέγραψε στη Ρόμα και ο ΛΕΞ απάντησε με… Νάπολι! (pic)

Ο Κώστας Τσιμίκας ανέβασε στα social media τις πρώτες του φωτογραφίες από τη μεταγραφή του στη Ρόμα και ο ΛΕΞ ήταν από τους πρώτους που του ευχήθηκαν για το νέο ξεκίνημα με... ιδιαίτερο τρόπο.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κρήτη: Στον εισαγγελέα οι 8 πρώτοι από τους συλληφθέντες της εγκληματικής οργάνωσης – 89 κατηγορούμενοι στη δικογραφία
Ελλάδα 01.09.25

Κρήτη: Στον εισαγγελέα οι 8 πρώτοι από τους συλληφθέντες της εγκληματικής οργάνωσης – 89 κατηγορούμενοι στη δικογραφία

Ξεκίνησε λίγο πριν τις 7 το απόγευμα η διαδικασία μεταγωγής των συλληφθέντων στην εισαγγελία Χανίων όπου θα τους ασκηθούν ποινικές διώξεις

Σύνταξη
Εξακολουθεί να διχάζει η Κάρλα Σοφία Γκασκόν – Τι δήλωσε στο Φεστιβάλ Βενετίας
Ναι μεν αλλά 01.09.25

Εξακολουθεί να διχάζει η Κάρλα Σοφία Γκασκόν – Τι δήλωσε στο Φεστιβάλ Βενετίας

«Η τέχνη πρέπει να καταδικάζει τις φρικαλεότητες στον κόσμο και να είναι πολιτικά παρούσα. Αλλά όταν η πολιτική μπαίνει στην τέχνη, εκεί πάμε άσχημα», είπε μεταξύ άλλων η Κάρλα Σοφία Γκασκόν

Σύνταξη
Ο μεγάλος στόχος της Λίβερπουλ
On Field 01.09.25

Ο μεγάλος στόχος της Λίβερπουλ

Οι απίστευτες μεταγραφές των «κόκκινων» δημιουργούν ένα φανταστικό ρόστερ και ο πήχης έχει ανέβει ψηλότερα από ποτέ…

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Παραδοχή Μυλωνάκη στη Βουλή για υπηρεσιακό σημείωμα στο Μαξίμου για ΟΠΕΚΕΠΕ – «Δεν ήταν υπόμνημα αλλά…»
Πολιτική Γραμματεία 01.09.25

Παραδοχή Μυλωνάκη στη Βουλή για υπηρεσιακό σημείωμα στο Μαξίμου για ΟΠΕΚΕΠΕ – «Δεν ήταν υπόμνημα αλλά…»

Ο συνεργάτης του πρωθυπουργού Γιώργος Μυλωνάκης επί της ουσίας παραδέχθηκε ότι υπήρξε ενημερωτικό σημείωμα για την κατάσταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ που έλαβε στο Μαξίμου. Απέφυγε να απαντήσει για το περιεχόμενό του, αλλά και για την «αποκάλυψη» του Χρ.Μπουκώρου ότι ενημερώθηκε ότι περιλαμβάνεται σε έρευνα 16 μήνες πριν φτάσει η δικογραφία στη Βουλή.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Κωνσταντίνος Βασάλος και Δανάη Βαρθολομάτου – Το κρυφτό από τους παπαράτσι της Μυκόνου
Στα σοκάκια 01.09.25

Κωνσταντίνος Βασάλος και Δανάη Βαρθολομάτου - Το κρυφτό από τους παπαράτσι της Μυκόνου

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος πέρασε ξέγνοιαστες στιγμές στη Μύκονο, όπου οι φήμες τον θέλουν να είναι σε σχέση με τη Δανάη Βαρθολομάτου, συνεργάτιδα του Κωνσταντίνου Αργυρού. Η κάμερα τον εντόπισε σε βραδινή έξοδο στα Ματογιάννια.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Το προφίλ της 45χρονης που προκάλεσε το τροχαίο – «Δεν ξεφεύγει κανείς από το νόμο» λέει η ΕΛ.ΑΣ.
Ελλάδα 01.09.25

Το προφίλ της 45χρονης που προκάλεσε το τροχαίο στη Θεσσαλονίκη - «Δεν ξεφεύγει κανείς από το νόμο» λέει η ΕΛ.ΑΣ.

«Είχε πιει λίγο, ήταν νηφάλια», ανέφερε φίλος της 45χρονης, όμως η Ελληνική Αστυνομία υπογραμμίζει ότι υπάρχει τρόπος να αποδειχθεί η αλήθεια.

Σύνταξη
«Δεν θέλω να πω αντίο»: Η Σάρον Όσμπορν μετά το θάνατο του Όζι – «Σιωπηλός θρήνος»
Go Fun 01.09.25

«Δεν θέλω να πω αντίο»: Η Σάρον Όσμπορν μετά το θάνατο του Όζι – «Σιωπηλός θρήνος»

Περίπου έξι εβδομάδες μετά τον θάνατο του συζύγου της, του θρυλικού ροκ σταρ, Όζι Όσμπορν, η Σάρον Όσμπορν έκανε την πρώτη δημόσια κίνησή της, αποτίοντας φόρο τιμής στη μνήμη του με έναν συγκινητικό τρόπο

Σύνταξη
«Η Γάζα δεν είναι προς πώληση»: Η Χαμάς απαντά στο αμερικανικό σχέδιο για τη Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής
Κόσμος 01.09.25

«Η Γάζα δεν είναι προς πώληση»: Η Χαμάς απαντά στο αμερικανικό σχέδιο για τη Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής

Η Χαμάς καταδίκασε ένα σχέδιο που φέρεται να εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ θα αναλάβουν τον έλεγχο στην κατεστραμμένη Γάζα και ο πληθυσμός της θα μετεγκατασταθεί

Σύνταξη
Κρήτη: Πάνω 1 εκατ. ευρώ βρέθηκαν στα σπίτια των μελών της εγκληματικής οργάνωσης – Ο ρόλος των μυστικών αστυνομικών
Ελλάδα 01.09.25

Κρήτη: Πάνω 1 εκατ. ευρώ βρέθηκαν στα σπίτια των μελών της εγκληματικής οργάνωσης – Ο ρόλος των μυστικών αστυνομικών

Τεράστια χρηματικά πόσα, καλάσνικοφ και άλλα όπλα, σφαίρες και ποσότητες ναρκωτικών εντόπισαν οι αστυνομικοί κατά τις έρευνες σε σπίτια και άλλους χώρους των μελών της εγκληματικής οργάνωσης

Σύνταξη
Η Κιμ Νόβακ επιστρέφει στο προσκήνιο 60 χρόνια αφότου είπε ένα συνειδητό «αντίο» στο Χόλιγουντ
Φεστιβάλ Βενετίας 01.09.25

Η Κιμ Νόβακ επιστρέφει στο προσκήνιο 60 χρόνια αφότου είπε ένα συνειδητό «αντίο» στο Χόλιγουντ

Η Κιμ Νόβακ βραβεύτηκε σήμερα, 1 Σεπτεμβρίου, για το σύνολο του έργου της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, ενώ αναμένεται να γίνει η παγκόσμια πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ για τη ζωή της «Kim Novak’s Vertigo».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βασίλισσα Καμίλα: Έπεσε θύμα σεξουαλικής επίθεσης ως έφηβη – Το τραύμα, η αφοσίωση, η Ζιζέλ Πελικό
Νέο βιβλίο 01.09.25

Βασίλισσα Καμίλα: Έπεσε θύμα σεξουαλικής επίθεσης ως έφηβη – Το τραύμα, η αφοσίωση, η Ζιζέλ Πελικό

Νέο βιβλίο αποκαλύπτει ότι η βασίλισσα Κάμιλα έπεσε θύμα σεξουαλικής επίθεσης σε νεαρή ηλικία. Η ίδια, πλέον, έχει αφιερώσει τη ζωή της στην υποστήριξη θυμάτων κακοποίησης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Προσοχή: Ανακαλούνται μπισκότα λόγω μούχλας
Ελλάδα 01.09.25

Ανακαλούνται μπισκότα πρωτεΐνης λόγω μούχλας

Η ανάκληση αποφασίστηκε για τις επίμαχες παρτίδες καθώς η εταιρεία δέχθηκε παράπονα από καταναλωτές παρουσία ευρωτίασης (μούχλας) σε τεμάχια των συγκεκριμένων παρτίδων

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο