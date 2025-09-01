Άρης: Εκτός δράσης για 4-6 εβδομάδες ο Πέρεθ
Ο Κάρλες Πέρεθ τραυματίστηκε στο παιχνίδι με τον Παναιτωλικό και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον έναν μήνα.
- Στην φυλακή ο 62χρονος για τη φωτιά στην Παιανία – Τι είπε στην απολογία του
- «Η Γάζα δεν είναι προς πώληση»: Η Χαμάς απαντά στο αμερικανικό σχέδιο για τη Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής
- Απίστευτο: Αφαίρεσαν παξιμάδι ασφαλείας από κούνια σε παιδική χαρά-Οργισμένη ανακοίνωση Δήμου Πολυγύρου
- Τροχαία: 385 ατυχήματα με 14 νεκρούς στην Αττική τον Αύγουστο – Πάνω από 450 οι τραυματίες
Ρήξη έξω πλαγίου συνδέσμου στο γόνατο έχει υποστεί ο Κάρλες Πέρεθ, όπως έδειξαν οι εξετάσεις μετά τον τραυματισμό του στο παιχνίδι του Άρη με τον Παναιτωλικό.
Ο 27χρονος Ισπανός θα μείνει εκτός δράσης για τέσσερις έως έξι εβδομάδες, χάνοντας τις αναμετρήσεις του Άρη με Ατρόμητο (13/9), Κηφισιά (20/9), Πανσερραϊκό (27/9) και ΟΦΗ (4/10), ενώ παραμένει αβέβαιη η παρουσία του στο ματς με τον Παναθηναϊκό (18/10).
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Άρη:
«Ο Κάρλες Πέρεθ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μαγνητικής, υπέστη ρήξη έξω πλαγίου συνδέσμου στο γόνατο.
Ο 27χρονος Ισπανός μεσοεπιθετικός, που τραυματίστηκε στο παιχνίδι με τον Παναιτωλικό, υπολογίζεται ότι θα μείνει τέσσερις με έξι εβδομάδες εκτός αγωνιστικής δράσης».
- Γερμανία – Μεγάλη Βρετανία 120-57: Τη νίκησε με 63 πόντους διαφορά! (vid)
- Ο μεγάλος στόχος της Λίβερπουλ
- Φώτης Ιωαννίδης: «Τεράστια πρόκληση η Σπόρτινγκ – «Ελπίζω να άξιζε η καθυστέρηση»
- Με Ντέσερς ο Παναθηναϊκός έκλεισε τις μεταγραφές
- Αυτά που μπορεί να δώσει ο Λάμενς στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τι θα γίνει με τους υπόλοιπους τερματοφύλακες
- Οι δύο πλευρές του Μάντσεστερ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις