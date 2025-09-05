Ο Άρης που έχει αλλάξει 9 προπονητές σε 7 χρόνια και ο Μανόλο Χιμένεθ

Ο Άρης έχει συμφωνήσει με τον Μανόλο Χιμένεθ, στην προσπάθεια να επιστρέψει σε θετικά αποτελέσματα, μετά από το απογοητευτικό ξεκίνημα στη σεζόν τόσο στην Ευρώπη όσο και στη Super League.

Ο Χιμένεθ βρίσκεται ήδη στη Θεσσαλονίκη εδώ και λίγη ώρα και θα αναλάβει την ομάδα από τον Μαρίνο Ουζουνίδη, ο οποίος δεν κατάφερε να φέρει τα αποτελέσματα που επιθυμούσαν οι κιτρινόμαυροι. Ο πρόωρος αποκλεισμός από την Αράζ που τον οδήγησε εκτός Ευρώπης από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, αλλά και η ήττα εντός έδρας από τον Παναιτωλικό για τη δεύτερη αγωνιστική της Stoiximan Super League προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις και αποδοκιμασίες από τους φίλους της ομάδας.

Ο Ισπανός, που επιστρέφει στην Ελλάδα, αυτή τη φορά για λογαριασμό της ομάδας της Θεσσαλονίκης, αποτελεί τον ένατο (10η θητεία) προπονητή που θα καθίσει στον πάγκο της ομάδας της Θεσσαλονίκης τα τελευταία 7 χρόνια. Μάλιστα, δεν υπάρχει ούτε ένας εξ αυτών που έκανε προετοιμασία με την ομάδα και ολοκλήρωσε σεζόν.

Τη μεγαλύτερη θητεία την τελευταία επταετία είχε ο Άκης Μάντζιος στο πρώτο πέρασμα από τον Άρη, όπου ανέλαβε τον Σεπτέμβριο του 2020, μετά την απόλυση του Μάικλ Ένινγκ, και παρέμεινε μέχρι τον Φεβρουάριο του 2022. Ο Μάντζιος επέστρεψε στους «κιτρινόμαυρους» στις αρχές της σεζόν 2023/24, μετά την παραίτηση του Τόλη Τερζή και αποχώρησε τον Δεκέμβριο του 2024. Ο Έλληνας τεχνικός είναι ο μόνος που έκατσε στον πάγκο του Άρη για περισσότερο από 365 ημέρες, με τον Ένινγκ να είναι ο μόνος που βρέθηκε κοντά (340).

Αναλυτικά οι προπονητές που είχε ο Άρης από το 2018

Πάκο Ερέρα (01/07/2018 – 12/11/2018)

Σάββας Παντελίδης (14/11/2018 – 01/09/2019)

Μάικλ Ένινγκ (14/10/2019 – 18/09/2020)

Άκης Μάντζιος (21/09/2020 – 15/02/2022)

Χέρμαν Μπούργος (22/02/2022 – 30/08/2022)

Άλαν Πάρντιου (14/09/2022 – 06/02/2023)

Τόλης Τερζής (06/02/2023 – 29/08/2023)

Άκης Μάντζιος (29/08/2023 – 12/12/2024)

Μαρίνος Ουζουνίδης (12/12/2024 – )