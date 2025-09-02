«Ο Άρης κλείνει τον εξτρέμ Εμάνουελ Βινιάτο»
Έτοιμος να υπογράψει στον Άρη είναι ο 25χρονος εξτρέμ Εμάνουελ Βινιάτο σύμφωνα με ανάρτηση δημοσιογράφου στο Twitter.
Τη στιγμή που ο Άρης αναζητά προπονητή μετά την διαφαινόμενη απόλυση του Μαρίνου Ουζουνίδη, δημοσίευμα Ιταλού δημοσιογράφου θέλει τον «Θεό του πολέμου» να βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Εμάνουελ Βινιάτο.
Ο 25χρονος Ιταλός (διαθέτει και βραζιλιάνικη υπηκοότητα από τη μεριά της μητέρας του) αγωνίζεται στην Πίζα, με το συμβόλαιό του να λήγει στις 30 Ιουνίου του 2026. Παρά το νεαρό της ηλικίας του ο Βινιάτο έχει ήδη καταγράψει 233 συμμετοχές με 42 γκολ και 18 ασίστ έχοντας φορέσει τη φανέλα αρκετών ιταλικών ομάδων. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχει αγωνιστεί 67 φορές με τη Μπολόνια, 49 με τη Βερόνα, 25 με τη Πίζα, ενώ έχει περάσει και από της Σαλερνιτάνα και Έμπολι.
«Ο Εμμάνουελ Βινιάτο αναμένεται να κλείσει στον Άρη σήμερα», έγραψε στο προφίλ του στο Twitter ο Ιταλός δημοσιογράφος Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο.
Πάντως εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ο Άρης αναζητά αριστερό εξτρέμ, την ώρα που ο Βινιάτο αγωνίζεται κυρίως στα δεξιά. Πάντως στην αριστερή πτέρυγα της επίθεσης έχει καταγράψει 31 εμφανίσεις που δεν είναι και λίγες, ενώ 57 φορές έχει αγωνιστεί στον άξονα, πίσω από τον επιθετικό
.@PisaSC, nella giornata di oggi è prevista la chiusura per Emanuel Vignato all’Aris Salonicco
— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) September 2, 2025
