«Ο Άρης κλείνει τον εξτρέμ Εμάνουελ Βινιάτο»

Τη στιγμή που ο Άρης αναζητά προπονητή μετά την διαφαινόμενη απόλυση του Μαρίνου Ουζουνίδη, δημοσίευμα Ιταλού δημοσιογράφου θέλει τον «Θεό του πολέμου» να βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Εμάνουελ Βινιάτο.

Ο 25χρονος Ιταλός (διαθέτει και βραζιλιάνικη υπηκοότητα από τη μεριά της μητέρας του) αγωνίζεται στην Πίζα, με το συμβόλαιό του να λήγει στις 30 Ιουνίου του 2026. Παρά το νεαρό της ηλικίας του ο Βινιάτο έχει ήδη καταγράψει 233 συμμετοχές με 42 γκολ και 18 ασίστ έχοντας φορέσει τη φανέλα αρκετών ιταλικών ομάδων. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχει αγωνιστεί 67 φορές με τη Μπολόνια, 49 με τη Βερόνα, 25 με τη Πίζα, ενώ έχει περάσει και από της Σαλερνιτάνα και Έμπολι.

«Ο Εμμάνουελ Βινιάτο αναμένεται να κλείσει στον Άρη σήμερα», έγραψε στο προφίλ του στο Twitter ο Ιταλός δημοσιογράφος Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο.

Πάντως εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ο Άρης αναζητά αριστερό εξτρέμ, την ώρα που ο Βινιάτο αγωνίζεται κυρίως στα δεξιά. Πάντως στην αριστερή πτέρυγα της επίθεσης έχει καταγράψει 31 εμφανίσεις που δεν είναι και λίγες, ενώ 57 φορές έχει αγωνιστεί στον άξονα, πίσω από τον επιθετικό