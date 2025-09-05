Τελικά ο Μανόλο Χιμένεθ είναι ο εκλεκτός των ιθυνόντων τον Άρη προκειμένου να αντικαταστήσει τον Μαρίνο Ουζουνίδη. Η επιλογή και φαίνεται και μπορεί να αποδειχθεί σωστή για τον «Θεό του πολέμου». Ειδικότερα τη δεδομένη χρονική στιγμή…

Ο 61χρονος τεχνικός και έμπειρος είναι και αξιόλογο βιογραφικό διαθέτει και γνώστης της ελληνικής πραγματικότητα είναι και στην χώρα μας δούλεψε σε μεγάλη ομάδα (στην ΑΕΚ και μάλιστα 4 φορές κατακτώντας τίτλους) και τυγχάνει να είναι Ισπανός. Όπως αρκετοί παίκτες του Άρη (ή έστω ισπανόφωνοι) κι όπως ο τεχνικός διευθυντής.

Συνεπώς ο Χιμένεθ διαθέτει ένα καλό «πακέτο» για να πετύχει στον Άρη και πιθανώς να τα καταφέρει. Ωστόσο αλλού είναι που κάποιος μπορεί να έχει εντάσεις…

Στο ότι ένας τεχνικός διευθυντής όπως ο Ρούμπεν Ρέγες που αμείβεται με τουλάχιστον μισό εκατομμύριο ευρώ, θα έκανε μια απολύτως προσωπική επιλογή για τον πάγκο του Άρη. Πιθανότατα με έναν «άφθαρτο» συμπατριώτη του, κάπου στα 40-45, ο οποίος θα έχει φιλοδοξία και ικανότητες εξέλιξης και ανέλιξης στο χώρο του ποδοσφαίρου.

Γιατί ο Χιμένεθ αποτελεί μια προφανή επιλογή για κάθε ομάδα στην Ελλάδα που θα μπορούσε να καλύψει το κασέ και τις φιλοδοξίες του.

Φυσικά δεν σημαίνει πως αν ο Άρης πήγαινε σε αμιγώς επιλογή Ρέγες για την τεχνική του ηγεσία θα πετύχαινε. Απλά θα είχε απόλυτα δική του «σφραγίδα», γατί ο Μανόλο δεν την έχει. Προφανώς και τον γνωρίζει καθότι αμφότεροι είναι Ισπανοί, προφανώς και συμφώνησε για να αναλάβει τον Άρη και (λογικά) θα στηρίξει τον συμπατριώτη του.

Απλά θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε μια καθαρά δική του επιλογή σε αυτή την πρώτη κρίση στη σεζόν στους «κίτρινους». Ενώ τώρα έπαιξε ρόλο και η επιθυμία της διοίκησης.

Είναι ξεκάθαρο στον Άρη οτι δεν θέλησαν να ρισκάρουν με έναν «νεαρό» προπονητή που δεν γνωρίζει τα της Ελλάδας και θα μπορούσε να…καεί προτού καλά καλά μάθει τα της Super League και της νέας του ομάδας.

Αντιθέτως ο Χιμένεθ είναι «μπαρουτοκαπνισμένος» στο να αναλαμβάνει «ειδικές αποστολές» και σε γενικές γραμμές να καταφέρνει αρκετά καλά. Ο 61χρονος προπονητής έχει την ικανότητα να «συμμαζεύει» τις προβληματικές ομάδες που αναλαμβάνει, έχει ικανότητα στην ανύψωση ηθικού μέσω σχετικών ομιλιών προς τους παίκτες του και παράλληλα παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο.

Στον Άρη καλείται να αναλάβει μία ακόμη τέτοια «ειδική» αποστολή, ίσως ακόμη πιο δύσκολη. Σε πρώτη φάση θα πρέπει να δώσει μια ταυτότητα στη νέα του ομάδα, να βελτιώσει τα τρεξίματα και τη «χημεία» της και να διαχειριστεί : 1)Του τερματοφύλακα όπου εκτός απροόπτου θα έχει στη διάθεσή του τον Διούδη. 2)Του παρτενέρ του Φαμπιάνο στο κέντρο της άμυνας μετά τη φυγή Μπράμπετς. 3)Τους παίκτες που θα συνθέσουν τον άξονα και αν τελικά θα παρθεί κι άλλος χαφ μετά τον Γαλανόπουλο. 4)Τα εξτρέμ και τη μεταγραφή που είναι απαραίτητη εκεί, ειδικά μετά τον τραυματισμό του Πέρεθ. 5) Την αφύπνιση του Μορόν και την όσο το δυνατόν καλύτερη «σύνδεσή» του με την υπόλοιπη ομάδα καθώς επί Ουζουνίδη ήταν φανερά αποκομμένος