Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025
Άρης: Η επιλογή του Μανόλο Χιμένεθ και τα ζητήματα που καλείται να διαχειριστεί
Ποδόσφαιρο 05 Σεπτεμβρίου 2025 | 17:49

Άρης: Η επιλογή του Μανόλο Χιμένεθ και τα ζητήματα που καλείται να διαχειριστεί

Η επιλογή του Μανόλο Χιμένεθ για την τεχνική ηγεσία του Άρη και τα αρκετά προβλήματα που έχει να διαχειριστεί ο 61χρονος Ισπανός τεχνικός στους «κιτρινόμαυρους».

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τελικά ο Μανόλο Χιμένεθ είναι ο εκλεκτός των ιθυνόντων τον Άρη προκειμένου να αντικαταστήσει τον Μαρίνο Ουζουνίδη. Η επιλογή και φαίνεται και μπορεί να αποδειχθεί σωστή για τον «Θεό του πολέμου». Ειδικότερα τη δεδομένη χρονική στιγμή…

Ο 61χρονος τεχνικός και έμπειρος είναι και αξιόλογο βιογραφικό διαθέτει και γνώστης της ελληνικής πραγματικότητα είναι και στην χώρα μας δούλεψε σε μεγάλη ομάδα (στην ΑΕΚ και μάλιστα 4 φορές κατακτώντας τίτλους) και τυγχάνει να είναι Ισπανός. Όπως αρκετοί παίκτες του Άρη (ή έστω ισπανόφωνοι) κι όπως ο τεχνικός διευθυντής.

Συνεπώς ο Χιμένεθ διαθέτει ένα καλό «πακέτο» για να πετύχει στον Άρη και πιθανώς να τα καταφέρει. Ωστόσο αλλού είναι που κάποιος μπορεί να έχει εντάσεις…

Στο ότι ένας τεχνικός διευθυντής όπως ο Ρούμπεν Ρέγες που αμείβεται με τουλάχιστον μισό εκατομμύριο ευρώ, θα έκανε μια απολύτως προσωπική επιλογή για τον πάγκο του Άρη. Πιθανότατα με έναν «άφθαρτο» συμπατριώτη του, κάπου στα 40-45, ο οποίος θα έχει φιλοδοξία και ικανότητες εξέλιξης και ανέλιξης στο χώρο του ποδοσφαίρου.

Γιατί ο Χιμένεθ αποτελεί μια προφανή επιλογή για κάθε ομάδα στην Ελλάδα που θα μπορούσε να καλύψει το κασέ και τις φιλοδοξίες του.

Φυσικά δεν σημαίνει πως αν ο Άρης πήγαινε σε αμιγώς επιλογή Ρέγες για την τεχνική του ηγεσία θα πετύχαινε. Απλά θα είχε απόλυτα δική του «σφραγίδα», γατί ο Μανόλο δεν την έχει. Προφανώς και τον γνωρίζει καθότι αμφότεροι είναι Ισπανοί, προφανώς και συμφώνησε για να αναλάβει τον Άρη και (λογικά) θα στηρίξει τον συμπατριώτη του.

Απλά θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε μια καθαρά δική του επιλογή σε αυτή την πρώτη κρίση στη σεζόν στους «κίτρινους». Ενώ τώρα έπαιξε ρόλο και η επιθυμία της διοίκησης.

Είναι ξεκάθαρο στον Άρη οτι δεν θέλησαν να ρισκάρουν με έναν «νεαρό» προπονητή που δεν γνωρίζει τα της Ελλάδας και θα μπορούσε να…καεί προτού καλά καλά μάθει τα της Super League και της νέας του ομάδας.

Αντιθέτως ο Χιμένεθ είναι «μπαρουτοκαπνισμένος» στο να αναλαμβάνει «ειδικές αποστολές» και σε γενικές γραμμές να καταφέρνει αρκετά καλά. Ο 61χρονος προπονητής έχει την ικανότητα να «συμμαζεύει» τις προβληματικές ομάδες που αναλαμβάνει, έχει ικανότητα στην ανύψωση ηθικού μέσω σχετικών ομιλιών προς τους παίκτες του και παράλληλα παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο.

Στον Άρη καλείται να αναλάβει μία ακόμη τέτοια «ειδική» αποστολή, ίσως ακόμη πιο δύσκολη. Σε πρώτη φάση θα πρέπει να δώσει μια ταυτότητα στη νέα του ομάδα, να βελτιώσει τα τρεξίματα και τη «χημεία» της και να διαχειριστεί : 1)Του τερματοφύλακα όπου εκτός απροόπτου θα έχει στη διάθεσή του τον Διούδη. 2)Του παρτενέρ του Φαμπιάνο στο κέντρο της άμυνας μετά τη φυγή Μπράμπετς. 3)Τους παίκτες που θα συνθέσουν τον άξονα και αν τελικά θα παρθεί κι άλλος χαφ μετά τον Γαλανόπουλο. 4)Τα εξτρέμ και τη μεταγραφή που είναι απαραίτητη εκεί, ειδικά μετά τον τραυματισμό του Πέρεθ. 5) Την αφύπνιση του Μορόν και την όσο το δυνατόν καλύτερη «σύνδεσή» του με την υπόλοιπη ομάδα καθώς επί Ουζουνίδη ήταν φανερά αποκομμένος

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM – Γεραπετρίτης: Η Κύπρος πρέπει πρωτίστως να στηρίξει τον GSI

89η ΔΕΘ – OT FORUM – Γεραπετρίτης: Η Κύπρος πρέπει πρωτίστως να στηρίξει τον GSI

Πολιτική
Αλέξης Τσίπρας: Η Ελλάδα χρειάζεται αναπτυξιακό σοκ

Αλέξης Τσίπρας: Η Ελλάδα χρειάζεται αναπτυξιακό σοκ

Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;
Έρευνα 05.09.25

Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;

Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής που χαρακτήρισε τον 20ό αιώνα δείχνει να έχει φτάσει στα όριά της. Η μακροζωία μας τελείωσε;

Σύνταξη
inTown
Μέιγουεδερ – Τάισον: Η «επίδειξη του αιώνα» που ετοιμάζεται για το 2026
Άλλα Αθλήματα 05.09.25

Μέιγουεδερ – Τάισον: Η «επίδειξη του αιώνα» που ετοιμάζεται για το 2026

Παρότι δεν έχουν αποκαλυφθεί ακόμη η ακριβής ημερομηνία και ο τόπος διεξαγωγής, το ρεπορτάζ αναφέρει ότι το event θα διοργανωθεί από την CSI Sports/Fight Sports και ήδη υπάρχουν δηλώσεις των Μέιγουεδερ και Τάισον.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Εθνική Ελλάδας: Από την Γλασκώβη στο… American Dream
On Field 05.09.25

Από την Γλασκώβη στο... American Dream

Η Εθνική Ελλάδας που διέλυσε την Σκωτία τον περασμένο Μάρτιο δείχνει τον δρόμο για την πορεία που ξεκινάει απόψε στο Καραϊσκάκη κόντρα στην Λευκορωσία για το American Dream...

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Γκαγκάτσης: «Με ενότητα, αφοσίωση και τη δύναμη του κόσμου στο πλευρό τους, οι διεθνείς μας θα τα καταφέρουν»
Ποδόσφαιρο 05.09.25

Γκαγκάτσης: «Με ενότητα, αφοσίωση και τη δύναμη του κόσμου στο πλευρό τους, οι διεθνείς μας θα τα καταφέρουν»

Ο Μάκης Γκαγκάτσης έστειλε το δικό του μήνυμα στον κόσμο πριν το πρώτο ματς της Εθνικής στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη συμφωνία για το νέο αθλητικό κέντρο.

Σύνταξη
Ο Γιοβάνοβιτς έχει ήδη μία πολύ μεγάλη επιτυχία
Παγκόσμιο Κύπελλο 05.09.25

Ο Γιοβάνοβιτς έχει ήδη μία πολύ μεγάλη επιτυχία

Η Ελλάδα έχει όλα τα φόντα για να προκριθεί στο Μουντιάλ και να πρωταγωνιστήσει στο υψηλότερο επίπεδο, όμως χάρη στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς συνδέθηκε ξανά με τους Έλληνες φιλάθλους.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ο Λαμίν Γιαμάλ και η «κόντρα» με τον Φλικ – Τι συμβαίνει με σταρ της Μπαρτσελόνα και τον Γερμανό προπονητή (vids)
Ποδόσφαιρο 05.09.25

Ο Λαμίν Γιαμάλ και η «κόντρα» με τον Φλικ – Τι συμβαίνει με σταρ της Μπαρτσελόνα και τον Γερμανό προπονητή (vids)

Ο Λαμίν Γιαμάλ διαφώνησε δημόσια με τα σχόλια του Χάνσι Φλικ, με τους δύο τους να μην διανύουν και την καλύτερη περίοδο στις σχέσεις τους.

Σύνταξη
«Λύγισε» ο Μέσι στο τελευταίο ματς μπροστά στον κόσμο της Αργεντινής – Αποθέωση στο «Μονουμεντάλ» (pics, vids)
Ποδόσφαιρο 05.09.25

«Λύγισε» ο Μέσι στο τελευταίο ματς μπροστά στον κόσμο της Αργεντινής – Αποθέωση στο «Μονουμεντάλ» (pics, vids)

Ο Λιονέλ Μέσι έδωσε την τελευταία του παράσταση μπροστά στο κοινό της Αργεντινής σε επίσημο παιχνίδι και οι οπαδοί της «αλμπισελέστε» του έδειξαν την ευγνωμοσύνη τους.

Σύνταξη
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Σημαντικές ανακοινώσεις για τα σώματα ασφαλείας στη Διεθνή Έκθεση, προαναγγέλλει ο Κικίλιας
OT FORUM 05.09.25

Σημαντικές ανακοινώσεις για τα σώματα ασφαλείας στη ΔΕΘ, προαναγγέλλει ο Κικίλιας

«Τα νησιά μας είναι στρατηγικό πλεονέκτημα και πηγή εσόδων και πρέπει να βρίσκουμε τρόπο να τα στηρίζουμε», ανέφερε επίσης στο OT FORUM ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
89η ΔΕΘ – OT FORUM, Παπαστεργίου: Το μεγαλύτερο πρόβλημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν στο ζωικό κεφάλαιο
OT FORUM 05.09.25

Το μεγαλύτερο πρόβλημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν στο ζωικό κεφάλαιο, λέει ο Παπαστεργίου

«Έχουν γίνει πολλά πράγματα σε σχέση με πέρυσι», είπε ο Δημήτρης Παπαστεργίου σημειώνοντας ωστόσο ότι φέτος είναι μια κρίσιμη περίοδος, καθώς πλέον ολοκληρώνονται κρίσιμα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης

Σύνταξη
Σίντνεϊ Σουίνι: «Δεν θα μιλήσω για τζιν» – Η ηθοποιός απορρίπτει τη συζήτηση για την καμπάνια της American Eagle
Fizz 05.09.25

Σίντνεϊ Σουίνι: «Δεν θα μιλήσω για τζιν» – Η ηθοποιός απορρίπτει τη συζήτηση για την καμπάνια της American Eagle

«Είμαι εκεί για να υποστηρίξω την ταινία μου και τους ανθρώπους που συμμετείχαν στην παραγωγή της, και δεν είμαι εκεί για να μιλήσω για τζιν», είπε μεταξύ άλλων η Σίντνεϊ Σουίνι

Σύνταξη
Ουκρανία: Πέρα από εδαφικό και εγγυήσεις ασφαλείας – Οι «ξεχασμένοι» όροι Πούτιν που θα βρει μπροστά της η ΕΕ
Αγνοούνται 05.09.25

Πέρα από το εδαφικό και τις εγγυήσεις ασφαλείας - Οι «ξεχασμένοι» όροι του Πούτιν που θα βρει μπροστά της η ΕΕ

Η ΕΕ αγνοεί επί τούτω πάγιους όρους του Πούτιν για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία - Αποτελούν μια μπλόφα του Ρώσου ηγέτη στη διαπραγματευτική παρτίδα πόκερ που παίζει με τη δυτική συμμαχία;

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΠΑΣΟΚ: Μνημείο πανικού η απάντηση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στη «Μαύρη Βίβλο»
Δράσεις «βιτρίνας» 05.09.25

ΠΑΣΟΚ: Μνημείο πανικού η απάντηση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στη «Μαύρη Βίβλο»

«Αντί να δώσουν ουσιαστικά στοιχεία, αντί να σταθούν με ειλικρίνεια απέναντι στα ερωτήματα που τους έθεσε το ΠΑΣΟΚ, κατέφυγαν σε μία μακροσκελή 'έκθεση ιδεών' με αυτοθαυμασμό», λέει η Χαριλάου Τρικούπη

Σύνταξη
Εκατοντάδες εργαζόμενοι συνελήφθησαν σε μεγάλη επιδρομή της ICE σε εργοστάσιο της Hyundai
Τζόρτζια 05.09.25

Εκατοντάδες εργαζόμενοι συνελήφθησαν σε μεγάλη επιδρομή της ICE σε εργοστάσιο της Hyundai

Η Νότια Κορέα δηλώνει ανησυχία μετά τη σύλληψη τουλάχιστον 450 ατόμων σε εργοτάξιο στη Τζόρτζια όπου κατασκευάζονται μπαταρίες για αυτοκίνητα Hyundai και Kia

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το κύκνειο άσμα του Ντέιβιντ Μπόουι; Ανέκδοτο μιούζικαλ στη θεατρική σκηνή
Αποκάλυψη 05.09.25

Το κύκνειο άσμα του Ντέιβιντ Μπόουι; Ανέκδοτο μιούζικαλ στη θεατρική σκηνή

Ο Ντέιβιντ Μπόουι, πριν το θάνατο του, ήθελε να ανεβάσει ένα θεατρικό μιούζικαλ για τη ζωή στο Λονδίνο του 18ου αιώνα αποκαλύπτουν νέα ευρήματα σε νέα έκθεση στο Μουσείο Victoria & Albert (V&A)

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αλέξης Τσίπρας: Οδηγούμαστε στα βράχια αν δεν αλλάξουμε ρότα – Σχέδιο για ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς
Νέα ηχηρή παρέμβαση 05.09.25 Upd: 18:46

Αλέξης Τσίπρας: Οδηγούμαστε στα βράχια αν δεν αλλάξουμε ρότα – Σχέδιο για ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς

Τον δρόμο για αλλαγές που θα βελτιώσουν άμεσα τη ζωή των πολλών, με μερίδιο στην ανάπτυξη για όλους και όχι για λίγους, ανέδειξε ο Αλ. Τσίπρας. Είπε «όχι στην Ελλάδα της αδικίας της αναξιοκρατίας και της διαφθοράς, των επιδοτούμενων κομματικών στελεχών με Πόρσε».

Σύνταξη
ΠΟΥ: Προειδοποιεί κατά του λιμού στη Γάζα και καλεί το Ισραήλ να σταματήσει την καταστροφή
Ανθρωπογενής κρίση 05.09.25

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ προειδοποιεί κατά του λιμού στη Γάζα - Καλεί το Ισραήλ να σταματήσει την καταστροφή

«Πρόκειται για μια καταστροφή, που το Ισραήλ θα μπορούσε να είχε αποτρέψει και μπορεί να σταματήσει ανά πάσα στιγμή», διεμήνυσε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους

Σύνταξη
Μανιάτης στην Κομισιόν: Η κυβέρνηση καταστρέφει τον καλύτερο βιοτεχνικό κλάδο της Ελλάδας
«Επιτελική ανικανότητα» 05.09.25

Μανιάτης στην Κομισιόν: Η κυβέρνηση καταστρέφει τον καλύτερο βιοτεχνικό κλάδο της Ελλάδας

Μια ακόμα περίπτωση «αδιαφάνειας, διαφθοράς και τραγικής ανικανότητας της κυβέρνησης» στη διαχείριση κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης καταγγέλλει στην ΕΕ ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης

Σύνταξη
Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτόνων κατά του διατάγματος Τραμπ για την «όμορφη» αρχιτεκτονική
Culture Live 05.09.25

Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτόνων κατά του διατάγματος Τραμπ για την «όμορφη» αρχιτεκτονική

Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτόνων αντιτίθεται στο διάταγμα που επιβάλλει την κλασική αρχιτεκτονική στα ομοσπονδιακά κτίρια, κάνοντας λόγο για αύξηση κόστους και περιορισμό τοπικής συμμετοχής

Σύνταξη
Πατήσια: «Αρνιόταν να πάει στον γιατρό όσο και να φωνάζαμε εμείς» λέει ο πατέρας της 34χρονης
«Είμαι πληγωμένος» 05.09.25

Πατήσια: «Αρνιόταν να πάει στον γιατρό όσο και να φωνάζαμε εμείς» λέει ο πατέρας της 34χρονης

Ο πατέρας της 34χρονης δεν καταλογίζει την παραμικρή ευθύνη στον γαμπρό του - Η οικογένεια είναι βυθισμένη στο πένθος μετά από την ανείπωτη τραγωδία που διαδραματίστηκε στα Πατήσια

Σύνταξη
ΚΚΕ για άσκηση «LAT EU MODEX 2025»: Η κυβέρνηση θέλει τους πυροσβέστες στην πρώτη γραμμή των πολέμων
Επικαιρότητα 05.09.25

ΚΚΕ για άσκηση «LAT EU MODEX 2025»: Η κυβέρνηση θέλει τους πυροσβέστες στην πρώτη γραμμή των πολέμων

«Αποκαλύπτεται ότι οι πυροσβέστες συμμετέχουν σε ασκήσεις πυρηνικού και χημικού πολέμου στα ίδια πεδία που θα ασκούνται σε απόσταση αναπνοής Νατοϊκά και ρωσικά στρατεύματα», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
«Soft porn, πραγματικά φρικτό» – Η Μάργκοτ Ρόμπι και ο Τζέικομπ Ελόρντι δέχονται πυρά για τη νέα τους ταινία
«Θέλεις να σταματήσω;» 05.09.25

«Soft porn, πραγματικά φρικτό» - Η Μάργκοτ Ρόμπι και ο Τζέικομπ Ελόρντι δέχονται πυρά για τη νέα τους ταινία

Η Μάργκοτ Ρόμπι και ο Τζέικομπ Ελόρντι πρωταγωνιστούν στο προκλητικό τρέιλερ της ταινίας «Wuthering Heights» (Ανεμοδαρμένα Ύψη), το οποίο ωστόσο σχολιάζεται αρνητικά από τους παραδοσιακούς λάτρεις της Έμιλι Μπροντέ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Αλέξης Τσίπρας στο Συνέδριο του Economist για μια ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς
Economist Summit 05.09.25 Upd: 17:58

Ο Αλέξης Τσίπρας στο Συνέδριο του Economist για μια ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς

Για την ουσία της πολιτικής ως μέσο βελτίωσης της ζωής των ανθρώπων και των προοπτικών της χώρας μιλά ο Αλέξης Τσίπρας στο συνέδριο του Economist, αποδεικνύοντας το αδιέξοδο της κυβερνητικής πολιτικής και δίνοντας όραμα για το μέλλον.

Σύνταξη
Συνάντηση με εκπροσώπους της OpenAI είχε ο Τάκης Θεοδωρικάκος – Αύριο υπογράφεται Μνημόνιο Συνεργασίας
Θεσσαλονίκη 05.09.25

Συνάντηση με εκπροσώπους της OpenAI είχε ο Τάκης Θεοδωρικάκος – Αύριο υπογράφεται Μνημόνιο Συνεργασίας

Στόχος «να δώσουμε ουσιαστική ώθηση στις ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις και να τις φέρουμε στην πρώτη γραμμή των παγκόσμιων εξελίξεων στην τεχνητή νοημοσύνη», λέει ο Τάκης Θεοδωρικάκος

Σύνταξη
Intervision: Γιατί ο Πούτιν αναβιώνει τη γεωπολιτική απάντηση στη Eurovision; Συμμετέχουν και οι ΗΠΑ
Μητέρα Ρωσία 05.09.25

Intervision: Γιατί ο Πούτιν αναβιώνει τη γεωπολιτική απάντηση στη Eurovision; Συμμετέχουν και οι ΗΠΑ

Η επιστροφή του Διαγωνισμού Τραγουδιού Intervision υπό την αιγίδα του Κρεμλίνου αποτελεί ένα ενδιαφέρον κράμα πολιτικής σκοπιμότητας και πολιτιστικής νοσταλγίας σημειώνει ο Guardian

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
