«Στο στόχαστρο του ΠΑΟΚ και της Χιμπέρνιαν ο Αλφαρέλα» (pics)

Ο Μίγκουελ Αλφαρέλα που αγωνίζεται με μορφή δανεισμού στην Athens Καλλιθέα από την Λέγκια Βαρσοβίας έχει μπει στο στόχαστρο του ΠΑΟΚ αλλά και της Χιμπέρνιαν, όπως αναφέρει μέσο από την Πολωνία.

Συγκεκριμένα, το δημοσίευμα αναφέρει το όνομα της Χιμπέρνιαν η οποία θέλει να ενισχύσει την επιθετική της γραμμής ενόψει της συμμετοχής της στο Europa League την σεζόν 2025/26.

Ωστόσο, το ποσό το οποίο οφείλει να βγάλει από τα ταμεία της για να προχωρήσει την υπόθεση είναι αρκετά μεγαλύτερο από αυτό που μπορεί να καταβάλει.



Να σημειωθεί, ότι η ρήτρα για την αγορά του παίκτη από τον δανεισμό του ανέρχεται στα δύο εκατομμύρια ευρώ που έχει συμφωνηθεί με τη Λέγκια Βαρσοβίας ένα ποσό αρκετά μεγαλύτερο από τα συνήθη ποσά που δίνει η Χιμπέρνιαν για τις μεταγραφές της.

Hibs are chasing French forward Migouel Alfarela again, after interest in January.

The Legia Warsaw striker hit 5 in 10 for Kallithea on loan and is now back on the Easter Road side’s radar

