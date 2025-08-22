Πρωτοσέλιδο στην Α Bola ο Ιωαννίδης: «Βασικός υποψήφιος για τη Σπόρτινγκ» (pic)

Με τον Φώτη Ιωαννίδη ασχολείται το τελευταίο ρεπορτάζ της πορτογαλικής εφημερίδας A Bola που μάλιστα «φιλοξενείται» και στο πρωτοσέλιδό της την Παρασκευή. Όπως τονίζεται χαρακτηριστικά σε αυτό, μετά τις αρνητικές απαντήσεις που έχουν λάβει τα «Λιοντάρια» για τους άλλους μεταγραφικούς τους στόχους, στρέφονται ξανά στην περίπτωση του σέντερ φορ του Παναθηναϊκού.

Όπως σημειώνουν οι Πορτογάλοι στο δημοσίευμά τους, από τη στιγμή που η Φιορεντίνα, που επίσης ενδιαφερόταν για τον Έλληνα διεθνή σέντερ φορ, πήρε τον Πίκολι για να καλύψει τη θέση «9» και η Σπόρτινγκ φαίνεται να χάνει τον Χάντερ που πηγαίνει στη Ρεν, ο σύλλογος της πορτογαλικής πρωτεύουσας αποφάσισε να κινηθεί και πάλι δυναμικά για τον 25χρονο επιθετικό.

Παραμένουν υψηλές οι «πράσινες» απαιτήσεις

Περισσότερες λεπτομέρειες για τη νέα εμπλοκή του ονόματος του Ιωαννίδη με τη Σπόρτινγκ δεν υπάρχουν, ωστόσο αξίζει να σημειωθεί πως το ενδιαφέρον της συγκεκριμένης ομάδας για τον παίκτη του «τριφυλλιού» δεν είναι νέο, αφού και το περασμένο καλοκαίρι ήταν ο Νο1 στόχος της για την επίθεση, ωστόσο τότε δεν… πλησίασε καν τις οικονομικές απαιτήσεις του Παναθηναϊκού.

Στην παρούσα φάση πάντως, δεν φαίνεται πως οι «πράσινοι» έχουν αλλάξει πολιτική και απαιτήσεις ως προς τον παίκτη τους, κάτι που σημαίνει πως οι πρωταθλητές Πορτογαλίας θα πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να τον αποκτήσουν. Άλλωστε, προσφάτως ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννης Αλαφούζος, ήταν που είχε δηλώσει πως «ο παίκτης δεν πωλείται με λιγότερα από 30 εκατ. ευρώ», με αφορμή τότε το ενδιαφέρον της Φιορεντίνα.