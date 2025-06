Φώτης Ιωαννίδης: Τι ισχύει με Φιορεντίνα, τι σκέφτεται ο παίκτης

O Ιταλός δημοσιογράφος Λορέντζο Λεπούρ έγραψε την Παρασκευή στην πλατφόρμα «Χ» ότι η Φιορεντίνα προσέγγισε τον Παναθηναϊκό για τον Φώτη Ιωαννίδη με ένα ποσό μεταξύ 15-17 εκατομμυρίων ευρώ. Το Τριφύλλι απάντησε αρνητικά, αφού σύμφωνα με τον Λεπούρ, αξιώνει περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ για τον αρχηγό του.

Οι πληροφορίες του «In» επιβεβαιώνουν ότι πράγματι, οι «βιόλα» μετέφεραν στην πλευρά του Ιωαννίδη το ενδιαφέρον τους και τα χρήματα που σκοπεύουν να πληρώσουν. Ωστόσο, η διοίκηση του Παναθηναϊκού εξήγησε ότι δεν θα προσέλθει καν σε συζήτηση με αυτά τα λεφτά.

