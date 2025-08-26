Ξανά πρωτοσέλιδο στην Πορτογαλία ο Ιωαννίδης: «Θέλει μόνο Σπόρτινγκ»

Ο Φώτης Ιωαννίδης μονοπωλεί το ενδιαφέρον της «A bola», με την πορτογαλική εφημερίδα να τον έχει ακόμη μία μέρα στο πρωτοσέλιδό της, εξαιτίας της επιθυμίας της Σπόρτινγκ Λισαβόνας να τον εντάξει στο ρόστερ της.

«Θέλει μόνο Σπόρτινγκ», υποστηρίζει στον κεντρικό του τίτλο το πορτογαλικό Μέσο για τον Έλληνα στράικερ του Παναθηναϊκού, ο οποίος σύμφωνα με ρεπορτάζ της Δευτέρας (25/8), έχει συμφωνήσει σε όλα με τη Σπόρτινγκ για πενταετές συμβόλαιο.

«Ο Παναθηναϊκός αρχικά στόχευε σε πώληση για περίπου 22 εκατομμύρια ευρώ, αλλά συνειδητοποίησε, ειδικά τις τελευταίες ημέρες, ότι ο παίκτης είχε χάσει μερίδιο αγοράς λόγω της κακής του απόδοσης την περασμένη σεζόν. Ο Ιωαννίδης, με τη σειρά του, έχει ήδη καταλήξει σε προφορική συμφωνία για πενταετές συμβόλαιο», ανέφερε σε ρεπορτάζ του το Maisfutebol.

Το πρωτοσέλιδο της «A bola» και ο Ιωαννίδης σε πρώτο πλάνο

Ο πορτογαλικός Τύπος ασχολείται έντονα με το θέμα και δίνει την αίσθηση πως τρέχουν οι απαραίτητες διαδικασίες για να τελειώσει το ζήτημα.

Στην A Bola, επίσης, γίνεται λόγος για την άριστη σχέση που διατηρεί ο Ιωαννίδης με τον Βαγιαννίδη και πως ο τελευταίος του έχει μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για την ομάδα.

Η Σπόρτινγκ όχι απλά έχει επιστρέψει δυναμικά στο προσκήνιο για τον Ιωαννίδη, αλλά δείχνει πιο αποφασισμένη από ποτέ να τον κάνει δικό της.