Μία μικρή παροικία είναι πολύ πιθανό να δημιουργηθεί στο «Ζοσέ Αλβαλάδε». Γιατί ο Γιώργος Βαγιαννίδης περιμένει άλλον έναν συμπαίκτη του να φτάσει σύντομα στην πορτογαλική πρωτεύουσα: τον Φώτη Ιωαννίδη. Η εφημερίδα «Α Bola» αποκάλυψε την Παρασκευή (22/8) ότι η Σπόρτινγκ Λισαβόνας δεν έχει ξεχάσει τον αρχηγό τον Παναθηναϊκού και τον προορίζει για αντικαταστάτη του Κόνραντ Χάρντερ που θα πουληθεί στη Ρεν.

Το δημοσίευμα εκτιμά ότι η μεταγραφή του Ιωαννίδη θα κοστίσει περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ στην πρωταθλήτρια Πορτογαλίας. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του «In», το ποσό θα είναι μεγαλύτερο: η πρόταση της Σπόρτινγκ στον Παναθηναϊκό περιλαμβάνει εφάπαξ 21 εκατομμύρια ευρώ, συν άλλα 5 εκατομμύρια ευρώ υπό τη μορφή μπόνους (συμμετοχές του 25χρονου στράικερ, κατάκτηση τίτλων κ.α.).

Προφανώς, τώρα από το Τριφύλλι δεν σχολιάζουν το παραμικρό για τον Ιωαννίδη, αφού προέχει η ρεβάνς με τη Σαμσουνσπόρ και η πρόκριση στα Play Off του Europa League. Ωστόσο, με τα δεδομένα που διαμορφώνονται, ο αγώνας στη Σαμψούντα ίσως να είναι ο τελευταίος για τον διεθνή επιθετικό με την πράσινη φανέλα.

Περαιτέρω, οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού προετοιμάζουν τη διάδοχη κατάσταση: ο εκλεκτός είναι ο Μοσταφά Μοχάμεντ. Οι πληροφορίες του «In» αναφέρουν ότι οι ιθύνοντες του club έχουν προχωρήσει τις συζητήσεις με τους παράγοντες της Ναντ και εφόσον ολοκληρωθεί η πώληση του Ιωαννίδη, ο Αιγύπτιος επιθετικός θα πάρει το αεροπλάνο για την Αθήνα.

Ο Μοχάμεντ αποτελεί προσωπική εισήγηση του Ρουί Βιτόρια (είχαν συνεργαστεί στην Εθνική Αιγύπτου) και είχε απασχολήσει το Τριφύλλι τον περασμένο Ιανουάριο, όμως τότε είχε έρθει ο Κάρολ Σβιντέρσκι. Ωστόσο, ο Βιτόρια δεν τον ξέχασε και τον υπέδειξε ως τον κατάλληλο αντικαταστάτη του Φώτη Ιωαννίδη. Πάντα με την προϋπόθεση πως ο αρχηγός του Παναθηναϊκού θα αποχωρήσει άμεσα από το «Γεώργιος Καλαφάτης».

Προ ημερών, η Λανς είχε προσεγγίσει τη Ναντ για τον Μοχάμεντ, αλλά τουλάχιστον με όσα είναι γνωστά, δεν τα βρήκαν στις διαπραγματεύσεις. Τα «καναρίνια» ζήτησαν 9 εκατομμύρια ευρώ και ποσοστό μεταπώλησης για την παραχώρηση του 27χρονου κυνηγού και μάλλον θα προβάλλουν παρόμοιες απαιτήσεις προς τον Παναθηναϊκό.

Πάντως, ο Μοχάμεντ έπαιξε βασικός στην πρεμιέρα του Σαμπιονά, στην ήττα της Ναντ με 1-0 από την Παρί Σεν Ζερμέν στην έδρα της. Αν τελικά ο Αιγύπτιος έρθει στην Αθήνα, θα συναντήσει ξανά τον πρώην αρχηγό του, Πέδρο Τσιριβέγια και τον γκολκίπερ, Αλμπάν Λαφόν.