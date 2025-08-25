Record: «Προχωρούν οι επαφές του Παναθηναϊκού με τη Σπόρτινγκ για τον Ιωαννίδη – Σύμμαχος ο ποδοσφαιριστής»

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας εντείνει τις προσπάθειες της για την απόκτηση του Φώτη Ιωαννίδη από τον Παναθηναϊκό, με την πορτογαλική«Record» να αποκαλύπτει πως οι επαφές μεταξύ των δύο συλλόγων βρίσκονται σε εξέλιξη.

Οι «πράσινοι» της Λισαβόνας ετοιμάζονται να καλύψουν το ενδεχόμενο κενό στην επίθεσή τους, καθώς ο Κόνραντ Χάρντερ φέρεται να είναι κοντά σε συμφωνία με τη Μίλαν για συμβόλαιο έως το 2030. Σε περίπτωση αποχώρησής του, ο Ιωαννίδης προορίζεται ως βασικός αντικαταστάτης.

Ο 25χρονος διεθνής επιθετικός παρουσιάζεται θετικός στο σενάριο μετακίνησης στην Πορτογαλία, γεγονός που λειτουργεί υπέρ της Σπόρτινγκ στις συζητήσεις με τον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός κοστολογεί τον Φώτη Ιωαννίδη στα 30 εκατ. ευρώ, ενώ η Σπόρτινγκ σκοπεύει να καταθέσει πρόταση γύρω στα 20 εκατ. ευρώ. Το οικονομικό παραμένει το βασικό εμπόδιο, καθώς οι «πράσινοι» έχουν καταστήσει σαφές πως ο αρχηγός τους πωλείται μόνο με το συγκεκριμένο ποσό.

Οι οριστικές εξελίξεις αναμένονται μετά την ευρωπαϊκή αναμέτρηση του Τριφυλλιού με τη Σάμσουνσπορ την Πέμπτη, ενώ θα ξεκαθαρίσει και το μέλλον του Χάρντερ στην πορτογαλική πρωτεύουσα.