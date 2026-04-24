Την πρόσληψη του Τζιανλούκα Φέστα ανακοίνωσε η ΑΕΛ Novibet

Η ΑΕΛ Novibet, μία ημέρα μετά το διαζύγιο με τον Σάββα Παντελίδη, ανακοίνωσε την πρόσληψη του Τζιανλούκα Φέστα.

Ο Ιταλός τεχνικός αναλαμβάνει το δύσκολο έργο να επαναφέρει τον σύλλογο στον δρόμο των επιτυχιών, μέσα από την κρίσιμη διαδικασία των play out της Stoiximan Super League.

Υπενθυμίζεται πως κατά το παρελθόν, ο 57χρονος προπονητής είχε οδηγήσει τους «βυσσινί» σε δύο διαφορετικές θητείες, το 2019 και το 2021.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΑΕΛ Novibet για τον Φέστα:

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Νovibet ανακοινώνει την πρόσληψη του κ. Τζιανλούκα Φέστα στη θέση του προπονητή της ομάδας.

Ο 57χρονος Ιταλός τεχνικός που διαθέτει σημαντική εμπειρία, έχει ξαναβρεθεί στη θέση του προπονητή της ομάδας μας δύο φορές τη σεζόν 2018-19 και τη σεζόν 2020-2021 και έχει διαγράψει μια πορεία η οποία χαρακτηρίζεται από πειθαρχία, οργάνωση και αποτελεσματικότητα στο αγωνιστικό κομμάτι, στοιχεία που χρειάζονται όσο τίποτα άλλο τη δεδομένη στιγμή στην ομάδα μας.

Ο νέος προπονητής ανέλαβε άμεσα τα καθήκοντά του καθώς το απόγευμα βρέθηκε στην προπόνηση της ομάδας.

Οι συνεργάτες του κ. Φέστα είναι οι εξής:

Ανδρέας Λαυδαριάς βοηθός προπονητή

Βασίλης Καλογιάννης αναλυτής

Κώστας Νεμπεγλέρας βοηθός αναλυτή.

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet καλωσορίζει τον Τζιανλούκα Φέστα και τους συνεργάτες του στη μεγάλη “βυσσινί ” οικογένεια και τους εύχεται υγεία και κάθε επιτυχία στο έργο τους».