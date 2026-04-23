Παρελθόν από τον πάγκο της ΑΕΛ Novibet ο Παντελίδης
Τη λύση της συνεργασίας της με τον Σάββα Παντελίδη ανακοίνωσε η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet.
Δεν κατάφερε να βγάλει τη σεζόν στη Λάρισα ο Σαββάς Παντελίδης καθώς το βράδυ της Πέμπτης (23/4) η ΑΕΛ Novibet ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με τον Έλληνα τεχνικό.
Σε 17 ματς στον πάγκο της ομάδας ο Παντελίδης είχε τρεις νίκες με επτά ισοπαλίες και επτά ήττες. Ο Τζιανλούκα Φέστα αναμένεται να τον διαδεχτεί, αναλαμβάνοντας ως το τέλος της σεζόν.
Η λιτή ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet:
«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει το πέρας της συνεργασίας με τον προπονητή Σάββα Παντελίδη και τους συνεργάτες του. Τους ευχόμαστε υγεία και καλή συνέχεια στην επαγγελματική τους πορεία».
Η ΑΕΛ δίνει μεγάλη μάχη στα play out για την παραμονή της στη Super League και την Κυριακή (26/4) στις 20:00 δίνει και το σημαντικότερο -μέχρι το επόμενο- παιχνίδι της, υποδεχόμενη τον Πανσερραϊκό, την ομάδα με την οποία «συγκατοικεί» στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα.
