Λάκης Λαζόπουλος: Το σπασμένο δόντι του Τόλη Βοσκόπουλου που του έγινε… έμμονη ιδέα

Ο Λάκης Λαζόπουλος κάνει μια βόλτα στη Λάρισα, διαφορετική από τις συνηθισμένες: όχι μόνο στους δρόμους και τις γειτονιές της πόλης αλλά και μέσα στις αναμνήσεις του. Το Σάββατο 25 Απριλίου στις 20:50, ανοίγει το πατρικό του σπίτι στη Νίκη Λυμπεράκη και την εκπομπή του MEGA, «Πάμε μια βόλτα;».

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, περιγράφει το ξεκίνημα της καριέρας του, τα όνειρά του και τις ανησυχίες που τον συνόδευαν τότε. Ανακαλεί, μάλιστα, μια λεπτομέρεια που για πολλούς θα φαινόταν ασήμαντη: το σπασμένο δόντι του Τόλη Βοσκόπουλου. Στα πρώτα του βήματα ως ηθοποιός, ο Λάκης Λαζόπουλος θεωρούσε την εικόνα των δοντιών καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία ή την πιθανή αποτυχία του. Και μπορεί η καριέρα του Τόλη Βοσκόπουλου να βρισκόταν στο απόγειό της, παρά το μισοσπασμένο δόντι, ο Λάκης Λαζόπουλος, όμως, σκεφτόταν: «Αν μου συμβεί κάτι, δεν θα μπορέσω να πετύχω τίποτα».

Από εκείνη τη στιγμή, η προσοχή έγινε για τον Λάκη Λαζόπουλο καθημερινή συνήθεια: πρόσεχε να μην τρέξει πολύ, να μην πέσει, να μη συμβεί κάτι που θα έθετε σε κίνδυνο τα όνειρά του για το θέατρο. Η μικρή αυτή αγωνία, παράλογη ίσως για πολλούς, έγινε τελικά μέρος της ηρεμίας και της σταθερότητας στη ζωή του, την οποία απολαμβάνει μέχρι και σήμερα.

Το Σάββατο, οι τηλεθεατές θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν αυτήν την άγνωστη «αγωνία» του Λάκη Λαζόπουλου, καθώς και άλλες ιστορίες -συγκινητικές και χιουμοριστικές- που διαμόρφωσαν τον επιτυχημένο δημιουργό.

