Πόλεμος στο Ιράν: Πώς απειλεί την fast fashion – Έρχεται κύμα ανατιμήσεων σε ρούχα και sneakers

Η παγκόσμια βιομηχανία ένδυσης βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα, «ακριβή» πραγματικότητα.

Ο πόλεμος στο Ιράν και οι αναταράξεις στις αγορές ενέργειας έχουν δημιουργήσει ένα ντόμινο επιπτώσεων που ξεκινά από τα διυλιστήρια και φτάνει μέχρι τις βιτρίνες των μεγάλων αλυσίδων λιανικής.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο πολυεστέρας, η συνθετική ίνα που κυριαρχεί στη σύγχρονη μόδα.

Πόλεμος στο Ιράν: Ο πολυεστέρας στο μάτι του κυκλώνα

Όπως εξηγεί δημοσίευμα του Reuters, ο πολυεστέρας, που παράγεται από παράγωγα πετρελαίου, αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της παγκόσμιας κλωστοϋφαντουργίας. Περίπου το 59% των ινών που χρησιμοποιούνται διεθνώς προέρχονται από αυτό το υλικό, το οποίο βρίσκεται παντού: από τα αθλητικά ρούχα και τα φορέματα μέχρι τα μπουφάν και τα εσώρουχα.

Η στρατιωτική σύγκρουση με το Ιράν και οι αναταράξεις στη ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο έχουν εκτοξεύσει τις τιμές των πετροχημικών πρώτων υλών.

Τα δύο βασικά στοιχεία για την παραγωγή των πολυεστερικών νημάτων, το Καθαρό Τερεφθαλικό Οξύ (PTA) και η μονοαιθυλενογλυκόλη (MEG), δύο βασικά συστατικά για την παραγωγή των πολυεστερικών νημάτων, έχουν καταγράψει σημαντικές αυξήσεις.

Τα ασιατικά εργοστάσια υπό πίεση

Στην Ινδία, έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς πολυεστέρα παγκοσμίως, οι βιομηχανίες αντιμετωπίζουν σοβαρό πλήγμα.

Οι εταιρείες βλέπουν το κόστος των πρώτων υλών να αυξάνεται έως και 30%, γεγονός που συμπιέζει δραματικά τα περιθώρια κέρδους.

Στη Σουράτ, το μεγαλύτερο κλωστοϋφαντουργικό κέντρο της χώρας, πολλές μονάδες έχουν αναγκαστεί να περιορίσουν τη λειτουργία τους.

Ορισμένα εργοστάσια βαφής και εκτύπωσης παραμένουν κλειστά δύο ημέρες την εβδομάδα, ενώ η παραγωγή σε αρκετές μονάδες έχει μειωθεί περισσότερο από 60%.

Ορισμένα εργοστάσια βαφής και εκτύπωσης παραμένουν κλειστά δύο ημέρες την εβδομάδα

Το πρόβλημα επιδεινώνεται από την έλλειψη φυσικού αερίου, που έχει οδηγήσει χιλιάδες μετανάστες εργαζόμενους να εγκαταλείψουν την περιοχή.

Οι μεγάλοι retailers παρακολουθούν με ανησυχία

Αν και οι διεθνείς αλυσίδες λιανικής προστατεύονται προσωρινά από μακροπρόθεσμα συμβόλαια και προαγορές, οι πιέσεις αναμένεται να μεταφερθούν σταδιακά προς τα κάτω στην αλυσίδα.

Brands όπως η Inditex, η Primark, η Target και η Walmart ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπα με αυξημένα κόστη προμηθειών τους επόμενους μήνες.

Προς το παρόν, πολλές εταιρείες επιλέγουν να απορροφήσουν μέρος των ανατιμήσεων, προκειμένου να προστατεύσουν τις πωλήσεις και τη ζήτηση.

Ο ανακυκλωμένος πολυεστέρας

Τα τελευταία χρόνια, οι μεγάλοι όμιλοι έχουν στραφεί στον ανακυκλωμένο πολυεστέρα, ο οποίος παράγεται κυρίως από πλαστικά μπουκάλια. Αυτή η μετάβαση προσφέρει έναν βαθμό προστασίας απέναντι στις διακυμάνσεις των τιμών του πετρελαίου.

Ωστόσο, ο ανακυκλωμένος πολυεστέρας αντιπροσωπεύει μόλις το 12% της παγκόσμιας παραγωγής, γεγονός που περιορίζει την αποτελεσματικότητά του ως ανάχωμα στις σημερινές πιέσεις.

Το Μπανγκλαντές βλέπει τη ζήτηση να φρενάρει

Η κρίση δεν περιορίζεται στην Ινδία. Στο Μπανγκλαντές, έναν από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς ενδυμάτων στον κόσμο, οι κατασκευαστές αντιμετωπίζουν αυξημένα κόστη σε κλωστές πολυεστέρα, μεταφορές και καύσιμα.

Οι παραγγελίες αρχίζουν ήδη να επιβραδύνονται, καθώς οι αγοραστές αξιολογούν προσεκτικότερα τους κινδύνους. Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι εάν η κατάσταση συνεχιστεί, η βιομηχανία μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπη με το φαινόμενο της «καταστροφής ζήτησης».

Με απλά λόγια, οι υψηλότερες τιμές θα περάσουν στους καταναλωτές, οι οποίοι θα περιορίσουν τις αγορές τους.

Τα sneakers στην επόμενη γραμμή πυρός

Οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται στα ρούχα. Η βιομηχανία υποδημάτων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα πετροχημικά υλικά.

Η Nike έχει ήδη αναγνωρίσει ότι οι αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου επηρεάζουν άμεσα το κόστος παραγωγής.

Από τις σόλες μέχρι τις κόλλες, σχεδόν κάθε βασικό εξάρτημα ενός αθλητικού παπουτσιού περιέχει παράγωγα πετρελαίου.

Οι καταναλωτές θα πληρώσουν τον λογαριασμό

Το ερώτημα δεν είναι αν θα υπάρξουν ανατιμήσεις, αλλά πότε.

Αν η γεωπολιτική ένταση παραταθεί, οι εταιρείες θα δυσκολευτούν να απορροφήσουν το αυξημένο κόστος για μεγάλο διάστημα.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η άνοδος στις τιμές θα αρχίσει να γίνεται αισθητή στα ράφια μέσα στους επόμενους μήνες, ιδιαίτερα σε κατηγορίες όπως τα αθλητικά είδη, τα casual ρούχα και τα είδη fast fashion.

Ο πόλεμος στο Ιράν αποδεικνύει, για ακόμη μία φορά, ότι μια κρίση στην ενέργεια μπορεί να αλλάξει τα πάντα — ακόμη και την τιμή του επόμενου T-shirt ή του ζευγαριού sneakers που θα αγοράσουμε.

Πηγή: ΟΤ