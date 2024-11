«Tα ρούχα του νεκρού λευκού» – Oι σχεδιαστές στη Γκάνα κάνουν μόδα με τα απόβλητα του fast fashion

Σε μια εκτεταμένη αγορά μεταχειρισμένων ενδυμάτων στην πρωτεύουσα της Γκάνα, οι αγοραστές σπρώχνονται νωρίς το πρωί καθώς ψάχνουν ανάμεσα σε σωρούς ενδυμάτων fast fashion, ανυπομονώντας να βρουν μια ευκαιρία ή ένα designer εύρημα από τους πάγκους που πωλούν μεταχειρισμένα και χαμηλής ποιότητας ενδύματα που εισάγονται από τη Δύση.

Στην άλλη άκρη του δρόμου, ένα φεστιβάλ ανακυκλωμένης μόδας και thrifting εκτυλίσσεται με αίγλη και λάμψη.

Μοντέλα παρελαύνουν κατά μήκος μιας αυτοσχέδιας πασαρέλας με ρούχα που δημιούργησαν οι σχεδιαστές από πεταμένα υλικά της αγοράς Kantamanto, από φλοράλ μπλούζες και τζιν παντελόνια μέχρι δερμάτινες τσάντες, καπέλα και κάλτσες.

Δείτε το σχετικό βίντεο με τις ευρηματικές εμφανίσεις των σχεδιαστών της Γκάνα

Ανακυκλωμένο fast fashion

Το φεστιβάλ ονομάζεται Obroni Wawu October, χρησιμοποιώντας μια φράση που στην τοπική γλώσσα Akan σημαίνει «τα ρούχα του νεκρού λευκού».

Οι διοργανωτές βλέπουν την εκδήλωση ως έναν μικρό τρόπο να διαταράξουν έναν καταστροφικό κύκλο που έχει μετατρέψει την υπερκατανάλωση της Δύσης σε περιβαλλοντικό πρόβλημα στην Αφρική, όπου ορισμένα από τα φθαρμένα ρούχα καταλήγουν σε υδάτινους δρόμους και χωματερές.

«Αντί να επιτρέψω τα υφασμάτινα απόβλητα να πνίξουν τα φρεάτια, τις παραλίες ή τις χωματερές μας, αποφάσισα να τα χρησιμοποιήσω για να δημιουργήσω κάτι … για να το ξαναχρησιμοποιήσουμε», δήλωσε ο Richard Asante Palmer, ένας από τους σχεδιαστές του ετήσιου φεστιβάλ που διοργανώνεται από το Or Foundation, ένα μη κερδοσκοπικό ίδρυμα που εργάζεται στη διασταύρωση της περιβαλλοντικής δικαιοσύνης και της ανάπτυξης της μόδας.

Ορισμένα από τα εισαγόμενα ρούχα φτάνουν σε τόσο κακή κατάσταση, ωστόσο, που οι πωλητές τα ξεφορτώνονται για να κάνουν χώρο για τα επόμενα φορτία

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη SDMAG (@sdmagmagazine)

Το 40% των εκατομμυρίων ενδυμάτων που εξάγονται εβδομαδιαίως στη Γκάνα καταλήγει ως απόβλητο

Η Γκάνα είναι ένας από τους κορυφαίους εισαγωγείς μεταχειρισμένων ρούχων στην Αφρική. Αποστέλλει επίσης μέρος όσων παίρνει από το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά, την Κίνα και αλλού σε άλλα έθνη της Δυτικής Αφρικής, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με την Ένωση Εμπόρων Μεταχειρισμένων Ρούχων της Γκάνας.

Ορισμένα από τα εισαγόμενα ρούχα φτάνουν σε τόσο κακή κατάσταση, ωστόσο, που οι πωλητές τα ξεφορτώνονται για να κάνουν χώρο για τα επόμενα φορτία. Κατά μέσο όρο, το 40% των εκατομμυρίων ενδυμάτων που εξάγονται εβδομαδιαίως στη Γκάνα καταλήγει ως απόβλητο, σύμφωνα με τη Neesha-Ann Longdon, την υπεύθυνη επιχειρήσεων του εκτελεστικού διευθυντή του Ιδρύματος Or.

Η ένωση εμπόρων ενδυμάτων, σε έκθεση που δημοσιεύθηκε νωρίτερα φέτος σχετικά με τον κοινωνικοοικονομικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο του εμπορίου μεταχειρισμένων ενδυμάτων της χώρας, δήλωσε ότι μόνο το 5% των ειδών που φτάνουν στη Γκάνα χύμα πετιούνται αμέσως επειδή δεν μπορούν να πωληθούν ή να επαναχρησιμοποιηθούν.

«Τα μεταχειρισμένα ρούχα δεν καίγονται καν, αλλά πετιούνται στη λιμνοθάλασσα Korle, η οποία στη συνέχεια καταλήγει στη θάλασσα»

Σωροί από υφασμάτινα απορρίμματα γεμίζουν τις παραλίες

Σε πολλές αφρικανικές χώρες, οι πολίτες αγοράζουν συνήθως μεταχειρισμένα ρούχα – καθώς και μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, τηλέφωνα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης – επειδή κοστίζουν λιγότερο από τα καινούργια.

Τα μεταχειρισμένα ψώνια τους δίνουν επίσης την ευκαιρία να αποκτήσουν προϊόντα σχεδιαστών που οι περισσότεροι άνθρωποι στην περιοχή μπορούν μόνο να ονειρευτούν.

Όμως ούτε ο ταχέως αναπτυσσόμενος πληθυσμός της Γκάνας των 34 εκατομμυρίων ανθρώπων ούτε οι υπερφορτωμένες υποδομές της είναι εξοπλισμένες για να απορροφήσουν τον όγκο των απορριπτόντων ενδυμάτων που εισέρχονται στη χώρα.

Σωροί από υφασμάτινα απορρίμματα γεμίζουν τις παραλίες της πρωτεύουσας Άκρα και τη λιμνοθάλασσα που χρησιμεύει ως η κύρια έξοδος μέσω της οποίας τα μεγάλα κανάλια αποστράγγισης της πόλης εκβάλλουν στον Κόλπο της Γουινέας.

«Η γρήγορη μόδα έχει επικρατήσει ως ο κυρίαρχος τρόπος παραγωγής, ο οποίος χαρακτηρίζεται εδώ ως μεγαλύτερος όγκος προϊόντων χαμηλότερης ποιότητας», δήλωσε η Longdon.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Atmos (@atmos)

Κλοπές, αδιαφορία και κατανάλωση

Ο Jonathan Abbey, ένας ψαράς στην περιοχή, δήλωσε ότι τα δίχτυα του συχνά μαζεύουν υφασμάτινα απόβλητα από τη θάλασσα. Τα μεταχειρισμένα ρούχα «δεν καίγονται καν, αλλά πετιούνται στη λιμνοθάλασσα Korle, η οποία στη συνέχεια καταλήγει στη θάλασσα», δήλωσε ο Abbey.

Η ευκολία των ηλεκτρονικών αγορών έχει επιταχύνει αυτόν τον κύκλο σπατάλης, σύμφωνα με τον Andrew Brooks, ερευνητή του King’s College του Λονδίνου και συγγραφέα του βιβλίου «Clothing Poverty: The Hidden World of Fast Fashion and Second-hand Clothes».

Σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, οι ανεπιθύμητες αγορές συχνά καταλήγουν σε δωρεές για φιλανθρωπικούς σκοπούς, αλλά τα ρούχα μερικές φορές κλέβονται από τους κάδους δωρεών των δρόμων και εξάγονται σε μέρη όπου η καταναλωτική ζήτηση θεωρείται μεγαλύτερη, δήλωσε ο Brooks.

Οι αρχές σπάνια ερευνούν τέτοιες κλοπές επειδή τα ρούχα «θεωρούνται αντικείμενα χαμηλής αξίας», είπε.

Οι δωρητές, εν τω μεταξύ, πιστεύουν ότι τα πεταμένα ρούχα τους «πρόκειται να ανακυκλωθούν αντί να επαναχρησιμοποιηθούν, ή να χαριστούν αντί να πωληθούν, ή να πωληθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο αντί να εξαχθούν στο εξωτερικό», δήλωσε ο Brooks.

Ελλείψει επαρκών μέτρων για να σταματήσει η ρύπανση, οργανώσεις όπως το Or Foundation προσπαθούν να κάνουν τη διαφορά, συσπειρώνοντας τους νέους και τους δημιουργούς μόδας να βρουν μια καλή χρήση για τα υλικά που έχουν πεταχτεί

Απαγόρευση εισαγωγών ρούχων από νεκρούς ανθρώπους

Ο όγκος των μεταχειρισμένων ενδυμάτων που αποστέλλονται στην Αφρική έχει οδηγήσει σε καταγγελίες ότι η ήπειρος χρησιμοποιείται ως χώρος απόρριψης απορριμμάτων.

Το 2018, η Ρουάντα αύξησε τους δασμούς στις εν λόγω εισαγωγές, αψηφώντας τις πιέσεις των ΗΠΑ, επικαλούμενη ανησυχίες ότι η απόρριψη της Δύσης υπονομεύει τις προσπάθειες ενίσχυσης της εγχώριας κλωστοϋφαντουργίας.

Πέρυσι, ο πρόεδρος της Ουγκάντας Yoweri Museveni δήλωσε ότι θα απαγορεύσει τις εισαγωγές ρούχων «από νεκρούς ανθρώπους».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Or Foundation (@theorispresent)

Τελικά υπάρχει λύση;

Οι εμπορικοί περιορισμοί μπορεί να μη βοηθάνε ουσιαστικά ούτε τη μείωση της ρύπανσης από τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα ούτε την ενθάρρυνση της παραγωγής ενδυμάτων στην Αφρική, όπου τα κέρδη είναι χαμηλά και τα κίνητρα για τους σχεδιαστές είναι λίγα, λένε οι ειδικοί.

Ελλείψει επαρκών μέτρων για να σταματήσει η ρύπανση, οργανώσεις όπως το Or Foundation προσπαθούν να κάνουν τη διαφορά, συσπειρώνοντας τους νέους και τους δημιουργούς μόδας να βρουν μια καλή χρήση για τα υλικά που έχουν πεταχτεί.

Οι παραλίες της Γκάνας δεν είχαν σχεδόν καθόλου πεταμένα ρούχα πάνω τους πριν επιδεινωθούν τα προβλήματα διαχείρισης των αποβλήτων της χώρας τα τελευταία χρόνια, δήλωσε η συνιδρύτρια του ιδρύματος Liz Ricketts.

«Σήμερα, το 2024, υπάρχουν βουνά από υφασμάτινα απορρίμματα στις παραλίες», δήλωσε η ίδια.

*Με στοιχεία από apnesw.com | Αρχική Φωτό: AP Photo/Misper Apawu / apnesw.com / YouTube