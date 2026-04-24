Πρεβολαράκη: Ασημένιο μετάλλιο στα 53κ. στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πάλης
Στον τελικό των 53κ. του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Πάλης στην Αλβανία, η Μαρία Πρεβολαράκη, ηττήθηκε στις λεπτομέρειες με 2-1 από την Ουκρανή Γεφρεμοβα και ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου
- Ο αποκλεισμός των ΗΠΑ στο Ιράν «αποκτά παγκόσμια διάσταση», δηλώνει ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Χέγκσεθ
- AI λύκος τρομοκράτησε τη Νότια Κορέα – Συνελήφθη ο δημιουργός του
- Τέμπη: Αντιδράσεις μετά από οριστική παύση δίωξης κατηγορουμένου λόγω θανάτου
- «Τσακώθηκα με τη γυναίκα μου που άφησε τη Μυρτώ να βγει με τον 23χρονο» - Τι λέει ο πατέρας της 19χρονης
Μία ακόμη διάκριση για την ελληνική πάλη, μία ακόμη διάκριση από την Μαρία Πρεβολαράκη. Στον μεγάλο τελικό των 53κ. η κορυφαία Ελληνίδα πρωταθλήτρια ηττήθηκε οριακά με 2-1 από την Ουκρανή Γεφρεμοβα και ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, κατακτώντας έτσι το ασημένιο μετάλλιο
Όσον αφορά την εξέλιξη του αγώνα, η Πρεβολαρακη προηγήθηκε με 1-0 από παρατήρηση που δόθηκε στην Ουκρανή, αλλά η αντίπαλος της στο δεύτερο γύρο κατάφερε και πήρε δύο πόντους και προβάδισμα στο σκορ.
Παρά την πολύ μεγάλη προσπάθεια της Μαρίας δεν μπόρεσε να γυρίσει το ματς και γνώρισε την ήττα, χάνοντας την ευκαιρία να κατακτήσει δεύτερο σερί χρυσό μετάλλιο. Ακόμη κι έτσι όμως πρόκειται για μια τεράστια επιτυχία, καθώς για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Ελληνίδα πρωταθλήτρια βρέθηκε σε τελικό Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος!
Η Μαρία Πρεβολαράκη πανηγύρισε τα 10 μετάλλια σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, εκ των οποίων τα έξι είναι σερί από το 2021 και μετά!
Αναλυτικά τα μετάλλιά της σε Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα:
- Αργυρό – Τιφλίδα, Γεωργία (2013)
- Αργυρό – Βάνταα, Φινλανδία (2014)
- Χάλκινο – Νόβι Σαντ, Σερβία (2017)
- Χάλκινο – Κασπίνσκ, Ρωσία (2018)
- Αργυρό – Βαρσοβία, Πολωνία (2021)
- Αργυρό – Βουδαπέστη, Ουγγαρία (2022)
- Χάλκινο – Ζάγκρεμπ, Κροατία (2023)
- Χάλκινο – Βουκουρέστι, Ρουμανία (2024)
- Χρυσό – Μπρατισλάβα, Σλοβακία (2025)
- Αργυρό – Τίρανα, Αλβανία (2026)
- Μπάγερν: Πως χειρίστηκε ο Κομπανί παίκτη που κοιμήθηκε μπροστά σε όλη την ομάδα (pics)
- Πρεβολαράκη: Ασημένιο μετάλλιο στα 53κ. στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πάλης
- LIVE: Μονακό – Μπαρτσελόνα
- Κόντης: «Θέλουμε να σηκώσουμε το Κύπελλο – Τεράστιο το όνειρο μας»
- Λουτσέσκου: «Πάνω μας έχει περάσει ένας τυφώνας, είναι δύσκολο αλλά είμαστε εδώ»
- Ο Μουρίνιο, η Ρεάλ και το συμβόλαιό του με την Μπενφίκα
- Άρης: Το ένδοξο παρελθόν (Γκάλης) συναντά το σπουδαίο παρόν (Αντετοκούνμπο) και μαζί θα ορίσουν το μέλλον
- Αυτό είναι το πόρισμα για το τροχαίο του Ντιόγκο Ζότα: Μηχανική βλάβη, δεν υφίσταται εγκληματική ενέργεια
