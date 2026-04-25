Ο Μπίλι Πόρτερ έχει να λάβει πρόσκληση για το Met Gala από το 2019

Υπάρχει ένας λόγος για τον οποίο δεν έχετε δει τον Μπίλι Πόρτερ στα περίφημα σκαλιά του Met Gala εδώ και αρκετά χρόνια.

Ο ηθοποιός και τραγουδιστής έκανε το ντεμπούτο του στην εκδήλωση το 2019. Για την βραδιά, επέλεξε ένα χρυσό σύνολο ως φόρο τιμής στα έργα αιγυπτιακής τέχνης που εκτίθενται στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης, σύμφωνα με τη Vogue, όπου η ετήσια εκδήλωση πραγματοποιείται την πρώτη Δευτέρα του Μαΐου, καθώς και στο θέμα της χρονιάς «Camp: Notes on Fashion».

Αλλά ενώ η εμφάνισή του — και η είσοδός του (τον μετέφεραν αρκετοί άνδρες χωρίς πουκάμισο) — έμεινε στην ιστορία του Met Gala, δεν έχει προσκληθεί ξανά, όπως αποκαλύφθηκε σε μια νέα συνέντευξη στην ραδιοφωνική εκπομπή Bevelations του SiriusXM.

«Με βοηθάει να διατηρώ και τη λογική μου»

Όταν η παρουσιάστρια Μπέβερλι Σμιθ ρώτησε τον Μπίλι Πόρτερ αν θα παρευρεθεί στο φετινό Met Gala στις 4 Μαΐου, ο ηθοποιός απάντησε: «Όχι, δεν θα πάω. Δεν έχω προσκληθεί», προσθέτοντας: «Έχω να λάβω πρόσκληση από το 2019».

View this post on Instagram A post shared by Entertainment Weekly (@entertainmentweekly)

Στη συνέχεια εξήγησε ότι έχει συμφιλιωθεί με την κατάσταση, καθώς «δεν χρειάζεται την επιβεβαίωση από άλλους ανθρώπους».

«Γι’ αυτό θα το αποδεχτώ και θα ζήσω με αυτό, γιατί με βοηθάει να διατηρώ και τη λογική μου», κατέληξε.

Τι θα δούμε φέτος

Το φετινό Met Gala υποστηρίζει την έκθεση «Costume Art» (η οποία θα διαρκέσει από τις 10 Μαΐου 2026 έως τις 10 Ιανουαρίου 2027) και έχει ως κεντρικό θέμα το«Fashion is Art».

Μεταξύ των συνπροέδρων συγκαταλέγονται η Άννα Γουίντουρ, η οποία κατέχει τη θέση αυτή από το 1995, καθώς και η Μπιγιονσέ, η Νικόλ Κίντμαν και η Βένους Ουίλιαμς.

Σε μια αμφιλεγόμενη κίνηση, οι Τζέφ Μπέζος και Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος ορίστηκαν ως κύριοι δωρητές του φετινού Met Gala.

«Όταν η Άννα [Γουίντουρ] μου τηλεφώνησε και μου είπε: “Θέλεις να γίνεις συνπρόεδρος και επίσης χορηγός του Met;”, ένιωσα μεγάλη τιμή», δήλωσε η Λόρεν τον περασμένο Μάρτιο στην εκπομπή Today.

*Με πληροφορίες από: People