Culture Live 16 Απριλίου 2026, 12:20

Γέμισε αφίσες η Νέα Υόρκη: «Μποϊκοτάζ στο Met Gala του Τζεφ Μπέζος»

Ακτιβιστές βάζουν στο στόχαστρο τον Τζεφ Μπέζος και το Met Gala 2026, καταγγέλλοντας τις πρακτικές της Amazon και τις σχέσεις της με την ICE

Ευγενία Κοτρώτσιου
Τα θρεπτικά συστατικά που ελέγχουν την πείνα και ενεργοποιούν τον μεταβολισμό

Το Met Gala μπορεί να αποτελεί την πιο λαμπερή βραδιά της μόδας, όμως φέτος η συζήτηση γύρω από αυτό ξεκινά πολύ πριν στρωθεί το κόκκινο χαλί — και δεν αφορά τα looks, αλλά την πολιτική και κοινωνική του διάσταση.

Καμπάνια για μποϊκοτάζ πριν καν ξεκινήσει

Λιγότερο από τρεις εβδομάδες πριν την εκδήλωση του 2026, αφίσες έχουν κάνει την εμφάνισή τους σε δρόμους της Νέας Υόρκης, καλώντας το κοινό να μποϊκοτάρει το Met Gala. Στο στόχαστρο βρίσκονται ο ιδρυτής της Amazon Τζεφ Μπέζος και η σύντροφός του Λόρεν Σάντσεζ, οι οποίοι είναι βασικοί χορηγοί της φετινής διοργάνωσης αλλά και επίτιμοι συμπρόεδροι.

Οι δημιουργοί της καμπάνιας κατηγορούν την Amazon για εκμετάλλευση εργαζομένων σε αποθήκες και διανομές, αλλά και για τη συνεργασία της με την αμερικανική Υπηρεσία Μετανάστευσης (ICE), μέσω της πλατφόρμας Amazon Web Services (AWS).

«Άνθρωποι δολοφονούνται από την ICE. Το Ιράν βομβαρδίζεται. Οι δημοκρατικοί θεσμοί αποδομούνται. Κι όμως, η Vogue της Άννα Γουίντουρ και το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης θεωρούν αποδεκτό να γιορτάζουν έναν από τους ολιγάρχες του Τραμπ»

Ποιοι βρίσκονται πίσω από τις αφίσες

Την ευθύνη για την καμπάνια έχει η βρετανική ακτιβιστική ομάδα Everyone Hates Elon, η οποία έχει διαθέσει τα σχέδια των αφισών δωρεάν στο διαδίκτυο ώστε να αναπαραχθούν μαζικά. Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, κατάφερε να συγκεντρώσει περισσότερα από 10.000 δολάρια μέσα σε μία εβδομάδα μέσω crowdfunding, προκειμένου να χρηματοδοτήσει την εξάπλωση της δράσης σε όλη την πόλη και να «εκθέσει και να φέρει σε δύσκολη θέση τον Τζεφ Μπέζος».

Σε σχετική δήλωση, εκπρόσωπος της ομάδας ανέφερε: «Άνθρωποι δολοφονούνται από την ICE. Το Ιράν βομβαρδίζεται. Οι δημοκρατικοί θεσμοί αποδομούνται. Κι όμως, η Vogue της Άννα Γουίντουρ και το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης θεωρούν αποδεκτό να γιορτάζουν έναν από τους ολιγάρχες του Τραμπ».

Από τον Έλον Μασκ στον Μαρκ Ζάκερμπεργκ

Η ομάδα, που αρχικά είχε στο στόχαστρο τον Έλον Μασκ, έχει επεκτείνει τις δράσεις της και σε άλλες ισχυρές προσωπικότητες της τεχνολογίας, όπως ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ, με βασικό αίτημα τη φορολόγηση των υπερπλουσίων.

Παράλληλα, έχει στραφεί και κατά του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ καθώς και του Πρίγκιπας Άντριου για τις σχέσεις τους με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Τα σύμβολα των αφισών και τι σημαίνουν

Τα εικαστικά των αφισών είναι ιδιαίτερα αιχμηρά: σε ένα κόκκινο χαλί με φλας φωτογράφων, εμφανίζονται αντί για celebrities ένα πλαστικό μπουκάλι γεμάτο ούρα και ένα δοχείο δακρυγόνου.

Το μπουκάλι παραπέμπει σε καταγγελίες ότι οδηγοί διανομής της Amazon αναγκάζονται να ουρούν σε πλαστικά δοχεία, προκειμένου να ανταποκριθούν στις αυστηρές ποσοστώσεις. Αν και η εταιρεία αρχικά το αρνήθηκε, στη συνέχεια αναγνώρισε εν μέρει το πρόβλημα, αποδίδοντάς το στην έλλειψη πρόσβασης σε τουαλέτες.

Το σύμβολο αυτό έχει πλέον γίνει συνώνυμο των καταγγελιών για τις συνθήκες εργασίας στην εταιρεία, η οποία έχει κατηγορηθεί και για πρακτικές αποτροπής συνδικαλισμού. Επιπλέον, υπάρχουν αναφορές ότι αποθήκη συνέχισε να λειτουργεί κανονικά ακόμη και μετά τον θάνατο εργαζομένου — περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε πρόσφατα στο Όρεγκον.

Το δοχείο δακρυγόνου, με το σύνθημα «brought to you by the firm that powers ICE» [με την υπογραφή της εταιρείας που στηρίζει τη λειτουργία της ICE], αναδεικνύει τη συνεργασία της AWS με την ICE, η οποία βασίζεται στην πλατφόρμα για την αποθήκευση δεδομένων και τη διαχείριση επιχειρήσεων μαζικών απελάσεων.

Θα έχει αντίκτυπο το μποϊκοτάζ;

Παραμένει αβέβαιο κατά πόσο το κάλεσμα για μποϊκοτάζ θα έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα. Το 2024, διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης έξω από το Met Gala οδήγησαν σε δεκάδες συλλήψεις, ενώ οργανώθηκε και ένα «Celebrity Block Party» ως απάντηση στη σιωπή της βιομηχανίας για τη Γάζα.

Ωστόσο, αρκετοί σχολιαστές επισημαίνουν ότι ένα μποϊκοτάζ της εκδήλωσης από μόνο του ίσως δεν αρκεί — και ότι για να υπάρξει πραγματικός αντίκτυπος, θα πρέπει να συνοδευτεί και από αποχή από τις υπηρεσίες της ίδιας της Amazon.

*Mε πληροφορίες από: Hyperallergic 

Ελληνικές τράπεζες: Αυξάνει τις τιμές στόχους η Euroxx, βλέπει discount

Τι συμβαίνει όταν δεν τρώμε αρκετή πρωτεΐνη, το «καύσιμο» του μυαλού

Το Ισραήλ κατέστρεψε κρίσιμη γέφυρα στον Λίβανο

Συνελήφθη στο Νέο Κόσμο ο κρατούμενος που είχε αποδράσει από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών
Ελλάδα 16.04.26

Συνελήφθη στο Νέο Κόσμο ο κρατούμενος που είχε αποδράσει από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, ο κρατούμενος είχε μεταχθεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για φωτογράφηση και δακτυλοσκόπηση, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες κατάφερε να αποδράσει

Σύνταξη
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Οικονομολόγοι ζητούν την επιβολή φόρου στα απροσδόκητα κέρδη των εταιρειών ενέργειας
Η ανακοίνωση 16.04.26

Οικονομολόγοι ζητούν την επιβολή φόρου στα απροσδόκητα κέρδη των εταιρειών ενέργειας λόγω του πολέμου

Η Μέση Ανατολή συνεχίζει να φλέγεται και η ενεργειακή κρίση βαθαίνει - Τι προτείνει η Ανεξάρτητη Επιτροπή για τη Μεταρρύθμιση της Διεθνούς Εταιρικής Φορολογίας

Σύνταξη
Αυτοκίνητο έκανε βουτιά στο λιμάνι του Πειραιά – Στο νοσοκομείο ο οδηγός
Ατύχημα 16.04.26

Αυτοκίνητο έκανε βουτιά στο λιμάνι του Πειραιά - Στο νοσοκομείο ο οδηγός

Το όχημα βρέθηκε στη θάλασσα κάτω από αδιευκρίνιστες έως τώρα συνθήκες - Ο οδηγός ανασύρθηκε με τη βοήθεια ανδρών του Λιμενικού και μεταφέρθηκε στο Αττικό Νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΟΛΠ

Σύνταξη
Πέρκα: Απαξίωση του Συντάγματος, θεσμική εκτροπή και ευτελισμός
Πολιτική Γραμματεία 16.04.26

Πέρκα: Απαξίωση του Συντάγματος, θεσμική εκτροπή και ευτελισμός

«Η θεσμική εκτροπή της κυβέρνησης ξεκινά από τον ευτελισμό της λειτουργίας της Βουλής, με συστηματική υποβάθμιση, υπονόμευση, χειραγώγηση διαδικασιών ελέγχου και παραβίαση Κανονισμού και Συντάγματος», τόνισε η Πέτη Πέρκα

Σύνταξη
Οι διαιτητές του Παναθηναϊκός – Εφές
Euroleague 16.04.26

Οι διαιτητές του Παναθηναϊκός – Εφές

Τους διαιτητές που θα σφυρίξουν το κρίσιμο Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές για την τελευταία αγωνιστική της Euroleague, όρισε η διοργανώτρια αρχή.

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Σήμερα προσγειωθήκατε κ. Μητσοτάκη σε αυτή τη χώρα; Εσείς δεν κυβερνάτε επτά χρόνια;
Βουλή 16.04.26

Κουτσούμπας: Σήμερα προσγειωθήκατε κ. Μητσοτάκη σε αυτή τη χώρα; Εσείς δεν κυβερνάτε επτά χρόνια;

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας σημείωσε πως «οι εξελίξεις στην υπόθεση των υποκλοπών επιβεβαιώνουν ότι μιλάμε για ένα ακόμα σοβαρότατο σκάνδαλο» και ζήτησε πλήρη διερεύνηση του.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Μυτιλήνη: Μεγάλη συμμετοχή στο παλλεσβιακό συλλαλητήριο – Ζητούν άμεσες λύσεις οι κτηνοτρόφοι
Δυναμικό «παρών» 16.04.26 Upd: 14:28

Μεγάλη συμμετοχή στο παλλεσβιακό συλλαλητήριο στη Μυτιλήνη - Ζητούν άμεσες λύσεις οι κτηνοτρόφοι

Συνάντηση με τον υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτη Σχοινά, στην Αθήνα αύριο στις 11:00 - Στο πλευρό των κτηνοτρόφων στη Μυτιλήνη στέκεται σύσσωμη η τοπική κοινωνία

Σύνταξη
Έρχεται το πρώτο Σούπερ Καπ στη Euroleague – Το φορμάτ και οι πρώτες ομάδες που θα συμμετάσχουν
Euroleague 16.04.26

Έρχεται το πρώτο Σούπερ Καπ στη Euroleague – Το φορμάτ και οι πρώτες ομάδες που θα συμμετάσχουν

Ο Ολυμπιακός παίζει για την πρώτη θέση με την Αρμάνι Μιλάνο και έχει ακόμη έναν σημαντικό λόγο για να το πετύχει – Η νέα διοργάνωση που φέρνει η Euroleague και αναμένεται να ξεκινήσει από τη νέα σεζόν.

Σύνταξη
Σακελλαρίδης: Επικίνδυνος ο Μητσοτάκης – Δεν δίστασε να εργαλειοποιήσει την περιπέτεια υγείας Μυλωνάκη
Πολιτική Γραμματεία 16.04.26

Σακελλαρίδης: Επικίνδυνος ο Μητσοτάκης – Δεν δίστασε να εργαλειοποιήσει την περιπέτεια υγείας Μυλωνάκη

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης σχολίασε ότι «δεν υπάρχει κόκκινη γραμμή που δεν θα διαβεί για να παραμείνει στην εξουσία» ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Τσουκαλάς: «Θεσμικό κατάντημα για τη χώρα είναι ότι παραμένει υπουργός ο κ. Γεωργιάδης»
Επικαιρότητα 16.04.26

Τσουκαλάς: «Θεσμικό κατάντημα για τη χώρα είναι ότι παραμένει υπουργός ο κ. Γεωργιάδης»

Η επίθεση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Κώστα Τσουκαλά, έγινε μετά την ανοίκεια επίθεση Γεωργιάδη με ψέματα κατά της ευρωπαίας εισαγγελέα Πόπης Παπανδρέου αλλά και μετά τη σημερινή ανάρτηση του υπουργού Υγείας

Σύνταξη
Φάμελλος: Κύριε Μητσοτάκη, είστε ένας εκβιαζόμενος και διαπλεκόμενος πρωθυπουργός – Για αυτό πρέπει να φύγετε
Βουλή 16.04.26

Φάμελλος: Κύριε Μητσοτάκη, είστε ένας εκβιαζόμενος και διαπλεκόμενος πρωθυπουργός – Για αυτό πρέπει να φύγετε

«Είναι ξεκάθαρο ότι το predator δεν είναι υπόθεση ιδιωτών, είναι ένα σκάνδαλο που ενορχηστρώθηκε και εκτελέστηκε στο Μαξίμου με ευθύνη Μητσοτάκη», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Μεταξουργείο: Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε 40χρονος με τραύμα στο πόδι, έπειτα από επίθεση με μαχαίρι
Στο Μεταξουργείο 16.04.26

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε 40χρονος με τραύμα στο πόδι, έπειτα από επίθεση με μαχαίρι

Ο άγνωστος άνδρας προσέγγισε το θύμα που κινούνταν με τα πόδια στο Μεταξουργείο και αφού τον μαχαίρωσε, του άρπαξε το τσαντάκι που κρατούσε

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Δημος Καλαμαριάς: Ιδιαίτερα ανησυχητικά τα στοιχεία για την ατμοσφαιρική ρύπανση στην Καλαμαριά
Αυτοδιοίκηση 16.04.26

Δημος Καλαμαριάς: Ιδιαίτερα ανησυχητικά τα στοιχεία για την ατμοσφαιρική ρύπανση στην Καλαμαριά

Ο Δήμος Καλαμαριάς υποστηρίζει ότι η μόνη ουσιαστική διέξοδος για τη Θεσσαλονίκη και τους κατοίκους της, είναι η υλοποίηση μεγάλων παρεμβάσεων πρασίνου.

Σύνταξη
Κόλαφος η Ένωση Δικαστών κατά Γεωργιάδη: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι θεσμός του Κράτους Δικαίου – Δεν καταργείται με νόμο
Ελλάδα 16.04.26

Κόλαφος η Ένωση Δικαστών κατά Γεωργιάδη: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι θεσμός του Κράτους Δικαίου – Δεν καταργείται με νόμο

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων Ελλάδος εγκαλεί τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη για ευθεία παρέμβαση στο δικαιοδοτικό έργο της εισαγγελική αρχής μετά την επίθεσή του στην ευρωπαία εισαγγελέα. «Η εμπιστοσύνη προς τη Δικαιοσύνη δεν μπορεί να είναι a’ la carte» τονίζει αυστηρά.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Γιώργος Μυλωνάκης: «Είναι πολύ νωρίς, κρίσιμες οι δύο εβδομάδες, πάμε μέρα με τη μέρα» λέει ο χειρουργός του
Ιατρικό ανακοινωθέν 16.04.26

«Κρίσιμες οι δύο εβδομάδες, πάμε μέρα μέρα» λέει ο χειρουργός του Γιώργου Μυλωνάκη - Νέο ιατρικό ανακοινωθέν

Σταθερή χαρακτηρίζεται η κατάστασή του, στο νέο ιατρικό ανακοινωθέν - «Αποκλείσαμε το ανεύρυσμα - Το δεύτερο βήμα είναι να ξεπεράσει την ήδη υπάρχουσα αιμορραγία» εξηγεί ο Ευτύχιος Αρχοντάκης

Σύνταξη
Σφυροκόπημα Ανδρουλάκη σε Μητσοτάκη: «ΕΥΠ και Predator πήγαιναν χέρι χέρι – Σύντομα τελειώνει ο κατήφορος  
Πολιτική 16.04.26

Σφυροκόπημα Ανδρουλάκη σε Μητσοτάκη: «ΕΥΠ και Predator πήγαιναν χέρι χέρι – Σύντομα τελειώνει ο κατήφορος  

«Κάνετε τους ψευτονταήδες στην κυρία Κοβέσι, αλλά κουβέντα όταν ένας απόστρατος ισραηλινός σας εκβιάζει κ. Μητσοτάκη, για την υπόθεση των υποκλοπών και της κατασκοπείας» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Βουλή ο οποίος στοχοποίησε τον πρωθυπουργό για το κράτος δικαίου

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Λέξη για τα σκάνδαλα, αιχμές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, λαϊκισμός και επίθεση στην αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 16.04.26

Μητσοτάκης: Λέξη για τα σκάνδαλα, αιχμές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, λαϊκισμός και επίθεση στην αντιπολίτευση

Τον Νίκο Ανδρουλάκη ευχαρίστησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην αρχή της ομιλίας του, για την προθυμία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ να αναβληθεί η συζήτηση εξαιτίας του προβλήματος υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη, τονίζοντας ωστόσο πως έκρινε ότι αυτή η συζήτηση έπρεπε να γίνει. Παρ'όλα αυτά, αμέσως μετά, έκανε «κωλοτούμπα», λέγοντας ότι λυπάται για το περιεχόμενο της συζήτησης και κατηγορώντας τον Ανδρουλάκη ότι «αναμασάει το παρελθόν» και μένει «κολλημένος σε συνθήματα του χθες»

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Πάολο Ζαμπόλι, ο άνθρωπος για τα deals του Τραμπ – Αλισβερίσια, συμφωνίες και η ατζέντα «Πρώτα η Αμερική»
ΗΠΑ 16.04.26

Πάολο Ζαμπόλι, ο άνθρωπος για τα deals του Τραμπ - Αλισβερίσια, συμφωνίες και η ατζέντα «Πρώτα η Αμερική»

Από διαδρομιστής της αφρόκρεμας της Νέας Υόρκης σε παγκόσμιος εντεταλμένος του Τραμπ - Η εξέλιξη του Ζαμπόλι ως ανθρώπου των deals είναι εμβληματική του τρόπου που ασκεί εξουσία ο Ντόναλντ Τραμπ

Μελίνα Ζιάγκου
Μελίνα Ζιάγκου
Ολικό «λίφτινγκ» για το Δημοτικό Γήπεδο Μεθάνων–Επένδυση στη νεολαία και το μέλλον της περιφέρειας
Αθλητισμός 16.04.26

Ολικό «λίφτινγκ» για το Δημοτικό Γήπεδο Μεθάνων–Επένδυση στη νεολαία και το μέλλον της περιφέρειας

Οι εργασίες περιλάμβαναν τη συντήρηση και τον καλλωπισμό των εγκαταστάσεων, την τοποθέτηση 200 νέων καθισμάτων στην κερκίδα, καθώς και τη συνολική αισθητική αναβάθμιση του γηπέδου.

Σύνταξη
