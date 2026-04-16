Γέμισε αφίσες η Νέα Υόρκη: «Μποϊκοτάζ στο Met Gala του Τζεφ Μπέζος»

Το Met Gala μπορεί να αποτελεί την πιο λαμπερή βραδιά της μόδας, όμως φέτος η συζήτηση γύρω από αυτό ξεκινά πολύ πριν στρωθεί το κόκκινο χαλί — και δεν αφορά τα looks, αλλά την πολιτική και κοινωνική του διάσταση.

Καμπάνια για μποϊκοτάζ πριν καν ξεκινήσει

Λιγότερο από τρεις εβδομάδες πριν την εκδήλωση του 2026, αφίσες έχουν κάνει την εμφάνισή τους σε δρόμους της Νέας Υόρκης, καλώντας το κοινό να μποϊκοτάρει το Met Gala. Στο στόχαστρο βρίσκονται ο ιδρυτής της Amazon Τζεφ Μπέζος και η σύντροφός του Λόρεν Σάντσεζ, οι οποίοι είναι βασικοί χορηγοί της φετινής διοργάνωσης αλλά και επίτιμοι συμπρόεδροι.

Οι δημιουργοί της καμπάνιας κατηγορούν την Amazon για εκμετάλλευση εργαζομένων σε αποθήκες και διανομές, αλλά και για τη συνεργασία της με την αμερικανική Υπηρεσία Μετανάστευσης (ICE), μέσω της πλατφόρμας Amazon Web Services (AWS).

Ποιοι βρίσκονται πίσω από τις αφίσες

Την ευθύνη για την καμπάνια έχει η βρετανική ακτιβιστική ομάδα Everyone Hates Elon, η οποία έχει διαθέσει τα σχέδια των αφισών δωρεάν στο διαδίκτυο ώστε να αναπαραχθούν μαζικά. Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, κατάφερε να συγκεντρώσει περισσότερα από 10.000 δολάρια μέσα σε μία εβδομάδα μέσω crowdfunding, προκειμένου να χρηματοδοτήσει την εξάπλωση της δράσης σε όλη την πόλη και να «εκθέσει και να φέρει σε δύσκολη θέση τον Τζεφ Μπέζος».

Σε σχετική δήλωση, εκπρόσωπος της ομάδας ανέφερε: «Άνθρωποι δολοφονούνται από την ICE. Το Ιράν βομβαρδίζεται. Οι δημοκρατικοί θεσμοί αποδομούνται. Κι όμως, η Vogue της Άννα Γουίντουρ και το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης θεωρούν αποδεκτό να γιορτάζουν έναν από τους ολιγάρχες του Τραμπ».

Από τον Έλον Μασκ στον Μαρκ Ζάκερμπεργκ

Η ομάδα, που αρχικά είχε στο στόχαστρο τον Έλον Μασκ, έχει επεκτείνει τις δράσεις της και σε άλλες ισχυρές προσωπικότητες της τεχνολογίας, όπως ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ, με βασικό αίτημα τη φορολόγηση των υπερπλουσίων.

Παράλληλα, έχει στραφεί και κατά του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ καθώς και του Πρίγκιπας Άντριου για τις σχέσεις τους με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Τα σύμβολα των αφισών και τι σημαίνουν

Τα εικαστικά των αφισών είναι ιδιαίτερα αιχμηρά: σε ένα κόκκινο χαλί με φλας φωτογράφων, εμφανίζονται αντί για celebrities ένα πλαστικό μπουκάλι γεμάτο ούρα και ένα δοχείο δακρυγόνου.

Το μπουκάλι παραπέμπει σε καταγγελίες ότι οδηγοί διανομής της Amazon αναγκάζονται να ουρούν σε πλαστικά δοχεία, προκειμένου να ανταποκριθούν στις αυστηρές ποσοστώσεις. Αν και η εταιρεία αρχικά το αρνήθηκε, στη συνέχεια αναγνώρισε εν μέρει το πρόβλημα, αποδίδοντάς το στην έλλειψη πρόσβασης σε τουαλέτες.

Το σύμβολο αυτό έχει πλέον γίνει συνώνυμο των καταγγελιών για τις συνθήκες εργασίας στην εταιρεία, η οποία έχει κατηγορηθεί και για πρακτικές αποτροπής συνδικαλισμού. Επιπλέον, υπάρχουν αναφορές ότι αποθήκη συνέχισε να λειτουργεί κανονικά ακόμη και μετά τον θάνατο εργαζομένου — περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε πρόσφατα στο Όρεγκον.

Το δοχείο δακρυγόνου, με το σύνθημα «brought to you by the firm that powers ICE» [με την υπογραφή της εταιρείας που στηρίζει τη λειτουργία της ICE], αναδεικνύει τη συνεργασία της AWS με την ICE, η οποία βασίζεται στην πλατφόρμα για την αποθήκευση δεδομένων και τη διαχείριση επιχειρήσεων μαζικών απελάσεων.

Θα έχει αντίκτυπο το μποϊκοτάζ;

Παραμένει αβέβαιο κατά πόσο το κάλεσμα για μποϊκοτάζ θα έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα. Το 2024, διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης έξω από το Met Gala οδήγησαν σε δεκάδες συλλήψεις, ενώ οργανώθηκε και ένα «Celebrity Block Party» ως απάντηση στη σιωπή της βιομηχανίας για τη Γάζα.

Ωστόσο, αρκετοί σχολιαστές επισημαίνουν ότι ένα μποϊκοτάζ της εκδήλωσης από μόνο του ίσως δεν αρκεί — και ότι για να υπάρξει πραγματικός αντίκτυπος, θα πρέπει να συνοδευτεί και από αποχή από τις υπηρεσίες της ίδιας της Amazon.

*Mε πληροφορίες από: Hyperallergic