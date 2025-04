 «Ο Έλον Μασκ είναι καραγκιόζης»: Η ομάδα πίσω από το πιο επιθετικό μάρκετινγκ όλων των εποχών

Η ομάδα «Everyone Hates Elon» έχει τραβήξει τα βλέμματα όλου του πλανήτη τον τελευταίο μήνα καθώς έχει γεμίσει τους δρόμους του Λονδίνου με τις πιο αντισυμβατικές διαφημίσεις όλων των εποχών. Ο λόγος; Η απέχθειά της για τον αμφιλεγόμενο δισεκατομμυριούχο Έλον Μασκ.

«Ο ΕΛΟΝ ΜΑΣΚ ΕΙΝΑΙ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ, Υπογραφή, Ηνωμένο Βασίλειο», αναγράφεται σε στάση λεωφορείο του Λονδίνου και οι προθέσεις τις οργάνωσης δεν θα μπορούσαν να είναι σαφέστερες: Δίχως έλεος αντί-μάρκετινγκ στο μάρκετινγκ του Μασκ.

Στο μετρό, μια ψεύτικη διαφήμιση για την Tesla έδειχνε τον Μασκ να κάνει μια χειρονομία που έχει γίνει ευρέως αποδεκτή ως ναζιστικός χαιρετισμός, παράλληλα με την κατακόρυφη πτώση της τιμής της μετοχής της εταιρείας, με τη λεζάντα «Το μίσος δεν πουλάει. Απλά ρωτήστε την Tesla».

Μια άλλη, που ήταν κολλημένη πάνω από μια στάση λεωφορείου στο Κλέρκενγουελ, στο κεντρικό Λονδίνο, απεικόνιζε τον Μασκ και τον Ντόναλντ Τραμπ μαζί με ένα Tesla και έγραφε «Autopilot for your car. Autocrat for your country.».

Σε μια στάση λεωφορείου στο Bethnal Green του ανατολικού Λονδίνου, μια πινακίδα χαρακτήριζε το Tesla «το Swasticar» και ανακοίνωνε ότι το όχημα «πηγαίνει από το 0 στο 1939 σε 3 δευτερόλεπτα».

«Now With White Power Steering», έγραφε μια άλλη, ενώ μια εξίσου καυστική κι επίκαιρη αναφέρει: «Αν οικονομικά μπορείς να στείλεις την Κέιτι Πέρι στο διάστημα, μπορείς να πληρώσεις και μεγαλύτερο φόρο», αναφερόμενη στον Τζεφ Μπέζος – ο οποίος συμπρωταγωνιστής και σε ακόμη μια αφίσα μαζί με τους Μασκ και Ζουκερμπεργκ στην οποία αναγράφεται: «ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΣΙΤΙΑ ΣΑΣ», ενώ απαριθμεί σε σχέση με αυτά «τσιμπούρια», «σκουλήκια» και «δισεκατομμυριούχους». «Αφαιρέστε με φόρο πλούτου», συμβούλευε η αφίσα. «Η άμεση παρέμβαση είναι ζωτικής σημασίας για την υγεία σας και την υγεία των κοινοτήτων μας».

Οι επιδείξεις, αν και πειστικές, δεν έχουν επίσημη έγκριση.

«Το μίσος δεν πουλάει. Απλά ρωτήστε την Tesla»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Everyone Hates Elon (@everyonehateselon_)

Τι συμβαίνει με το Ηνωμένο Βασίλειο και τον Μασκ;

Οι αφίσες δεν είναι οι μόνες ενδείξεις αταξίας: την περασμένη βδομάδα, αφού η Tesla ανακοίνωσε πτώση κερδών κατά εβδομήντα ένα τοις εκατό, ο Μασκ ανακοίνωσε ότι θα ξοδεύει λιγότερο χρόνο για να συνεργαστεί με την κυβέρνηση Τραμπ. Αλλά γιατί το μίσος στο Ηνωμένο Βασίλειο; Εκτός από τη δουλειά του στο Τμήμα Κυβερνητικής Αποδοτικότητας (DOGE), ο Μασκ έχει αφιερώσει εκπληκτικά πολύ χρόνο για να τρολάρει τη χώρα. Τους τελευταίους μήνες, έχει κάνει ένα μπαράζ αναρτήσεων που παρεμβαίνουν στις υποθέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου. Έχει ζητήσει, κατά περίπτωση, τη φυλάκιση της πολιτικού του Εργατικού Κόμματος Τζες Φίλιπς, τη φυλάκιση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ και την απελευθέρωση ενός ακροδεξιού υπέρμαχου της αντιμεταναστευτικής πολιτικής που ακούει στο όνομα Τόμι Ρόμπινσον και είχε φυλακιστεί για ασέβεια προς το δικαστήριο. (Ο Ρόμπινσον, ο οποίος είχε αποκλειστεί από το Twitter, το 2018, για παραβίαση της πολιτικής του σχετικά με το «περιεχόμενο μίσους», επανήλθε μετά την αγορά της πλατφόρμας από τον Μασκ).

Πρόσφατα, ο Μασκ έστρεψε την προσοχή του στην υπόθεση της Λούσι Κόνολι, και σε αυτό που αντιλαμβάνεται ως έλλειψη ελευθερίας του λόγου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τον περασμένο Οκτώβριο, η Κόνολι, καταδικάστηκε σε 31 μήνες φυλάκιση για μια ανάρτηση στην οποία καλούσε να πυρποληθούν ξενοδοχεία που φιλοξενούν αιτούντες άσυλο (η Κόνολι θα ασκήσει έφεση).

Το μοιράστηκε τον Ιούλιο, αφού τρία παιδιά μαχαιρώθηκαν θανάσιμα σε ένα μάθημα χορού στο Σάουθπορτ. Η τραγωδία πυροδότησε βίαιες ρατσιστικές ταραχές που τροφοδοτήθηκαν από τους ισχυρισμούς ότι ο δράστης ήταν μουσουλμάνος μετανάστης. (Δεν ήταν.) Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο Μασκ μοιράστηκε μια ανάρτηση που συνέκρινε τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο: οι ΗΠΑ είχαν «Fries», «Airplane» και «memes», ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο είχε «Chips», «Aeroplane» και «2 χρόνια φυλακή».

Όποια και αν είναι η γνώμη του για την ποινή της Κόνολι τα κίνητρα του Μασκ για την παρέμβαση φαίνονται αμφίβολα. Το ενδιαφέρον του για τις βρετανικές υποθέσεις τον έχει καταστήσει σε γενικές γραμμές αντιδημοφιλή στο κοινό- το ογδόντα τοις εκατό των Βρετανών τον αντιπαθούν, σύμφωνα με δημοσκόπηση της YouGov τον Μάρτιο.

«Αν οικονομικά μπορείς να στείλεις την Κέιτι Πέρι στο διάστημα, μπορείς να πληρώσεις και μεγαλύτερο φόρο»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Everyone Hates Elon (@everyonehateselon_)

Everyone Hates Elon

«Κατ’ αρχάς, είναι αρκετά περίεργο», δήλωσε η Έμμα (το αληθινό όνομα δεν είναι γνωστό), συνιδρύτρια του Everyone Hates Elon, της ομάδας που βρίσκεται πίσω από τις ψεύτικες διαφημίσεις της Tesla σε αρθρογράφο του New Yorker. «Είναι Νοτιοαφρικανός. Ζει στην Αμερική. Γιατί βάζει το δάχτυλο στην πίτα μας;»

Η Έμμα είναι γύρω στα τριάντα και ζει στο Νότιο Λονδίνο. Το Everyone Hates Elon προέκυψε από μια οργισμένη ομαδική συνομιλία που είχε με δύο φίλους της. Έστελναν μηνύματα για τις ειδήσεις και στη συνέχεια άρχισαν να ανταλλάσσουν «τυχαίες ιδέες για να τρολάρουν τον Έλον Μασκ».

Το πρώτο τους σχέδιο ήταν να δημιουργήσουν ένα crowdfunding στο οποίο οι άνθρωποι θα μπορούσαν να δεσμευτούν να κάνουν την ελάχιστη δυνατή δωρεά κάθε φορά που ο Μασκ αναρτούσε στο X, «με τα χρήματα να πηγαίνουν σε σκοπούς που μισεί», μου είπε ο Τζέισον, ένας άλλος συνιδρυτής.

«Είχαμε απλώς αυτή την ιδέα να στρέψουμε το μίσος που εκτοξεύει στην πλατφόρμα του εναντίον του και να το μετατρέψουμε σε κάτι θετικό», είπε. Εκτύπωσαν και μοίρασαν αυτοκόλλητα που έγραφαν «Μην αγοράζετε ένα Swasticar». Λίγες εβδομάδες αργότερα, έφτιαξαν μια κόπια του Μασκ σε φυσικό μέγεθος που έκανε τη χειρονομία που μοιάζει με χαιρετισμό και προσπάθησαν να την εγκαταστήσουν σε μια έκθεση της Tesla στο Βόρειο Λονδίνο. Ένα βίντεο στο Instagram δείχνει την Έμμα να μιλάει με έναν εκπρόσωπο πωλήσεων.

«Ο Μασκ θέλει να δείξουμε τα πραγματικά χρώματα της Tesla, οπότε σκεφτήκαμε, ξέρετε, να κάνουμε μια μικρή ανανέωση», λέει με νεκρό ύφος, προσποιούμενη ότι προέρχεται από την εταιρεία. Το βίντεο έγινε viral. Αργότερα, ο Τζέισον πήγε σε έναν άλλο εκθεσιακό χώρο με προσαρμοσμένα αποσμητικά χώρου για τα αυτοκίνητα – «Musk B-Gone»- «Covers the stench of fascism»- και συνοδεύτηκε γρήγορα έξω.

«ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΣΙΤΙΑ ΣΑΣ!»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Everyone Hates Elon (@everyonehateselon_)

Τesla «για τον πόνο του άλλου»

Την περασμένη εβδομάδα, οι Everyone Hates Elon έκαναν το μεγαλύτερο κόλπο τους. Ένας ιδιώτης δωρητής τους βοήθησε να εξασφαλίσουν ένα Tesla, στη συνέχεια έστησαν ένα υπαίθριο «δωμάτιο οργής» και κάλεσαν τον κόσμο να το σπάσει. Περίπου εκατό άτομα εμφανίστηκαν για να συμμετάσχουν. Σε κάθε επισκέπτη δόθηκαν περίπου τριάντα δευτερόλεπτα, ένα κράνος και μια βαριοπούλα. (Πρώτα αφαίρεσαν και ανακύκλωσαν την εύφλεκτη μπαταρία του αυτοκινήτου.)

Τα απομεινάρια του Tesla θα συνθλιβούν και θα δημοπρατηθούν για να συγκεντρωθούν χρήματα για τράπεζες τροφίμων.

«Μία από τις απογοητεύσεις μας είναι το πόσο γρήγορα διαδίδονται τα μηνύματα της ακροδεξιάς και της δεξιάς», δήλωσε η Έμμα. «Κάτι τόσο απλό όσο το «Make America Great Again» ή, όπως τα tweets και τα memes του Έλον Μασκ, διαδίδονται τόσο, τόσο γρήγορα. Μπορείτε να τους επικρίνετε όσο θέλετε, αλλά στην πραγματικότητα είναι αρκετά καλοί στο να στέλνουν μηνύματα».

Και συνέχισε: «Συχνά αυτά τα προοδευτικά μηνύματα είναι απλώς ανοησίες. Δεν φτάνουν σε αρκετούς ανθρώπους. Είναι όλα, όπως, ‘Ας αγαπιόμαστε’, ή είναι πραγματικά πολιτικά βαριά». Με το Everyone Hates Elon, ήθελαν αστεία μηνύματα που οι άνθρωποι θα μπορούσαν να θυμούνται και να επαναλαμβάνουν.

«Αν το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να κάνουμε τους ανθρώπους να επαναλαμβάνουν το ‘Ο Elon Musk είναι ένας καραγκιόζης’ ή το ‘Θα έπρεπε να έχουμε φόρο πλούτου’, τότε υπάρχουν δύο πράγματα με τα οποία είμαστε ευχαριστημένοι, εκτιμώ», είπε.

Ο Τζέισον δημοσίευσε το βίντεο στο Instagram και το TikTok του γκρουπ. Τις επόμενες ημέρες, έγινε viral, συγκεντρώνοντας περισσότερες από τρεις εκατομμύρια προβολές. «Είναι ο πλουσιότερος ιδιώτης στον κόσμο», είπε ο Τζέισον, πριν φύγει. «Δεν μπορούμε να τον ξεπεράσουμε. Δεν μας ανήκει το Twitter. Δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε τον ανταγωνισμό με αυτή την έννοια, αλλά ξέρουμε ότι είμαστε πιο αστείοι από αυτόν. Αυτός σίγουρα δεν είναι αστείος.

*Πηγή: The New Yorker