Everyone Hates Elon: Η καμπάνια γελοιοποίησης του Έλον Μασκ έγινε viral – ακόμα και στο X

Η οργάνωση «Everyone Hates Elon» χρησιμοποίησε αντισυμβατικές μεθόδους μάρκετινγκ για να διαδώσει την απέχθειά της για τον αμφιλεγόμενο δισεκατομμυριούχο Έλον Μασκ σε όλο το Λονδίνο, με το μήνυμά της να διαδίδεται πλέον σε κάθε γωνιά της γης με την βοήθεια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (ακόμα και του Χ, ειρωνεία;).

Η εκστρατεία τράβηξε τα βλέμματα μετά την ανάρτηση αφίσας σε στάση λεωφορείου στο ανατολικό Λονδίνο. Η αφίσα περιέγραφε την Tesla ως «The Swasticar», μαζί με μια εικόνα του Μασκ να χαιρετάει ναζιστικά, ενώ οδηγεί ένα Tesla. Το κείμενο στην αφίσα έγραφε: «Ο Μασκ δεν είναι ο μόνος που μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο: Πηγαίνει από το 0 στο 1939 σε 3 δευτερόλεπτα».

Ο επιχειρηματίας προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, αφού προχώρησε σε μια χειρονομία που θύμιζε ναζιστικό χαιρετισμό σε εκδήλωση για την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ στις 20 Ιανουαρίου.

Αφού είπε στους ψηφοφόρους «σας ευχαριστώ που το κάνατε να συμβεί», αναφερόμενος στη νίκη του Τραμπ επί της υποψήφιας των Δημοκρατικών Κάμαλα Χάρις, ο Μασκ τοποθέτησε το ένα χέρι στο στήθος του προτού τεντώσει το άλλο προς το πλήθος, με τα δάχτυλα ενωμένα και την παλάμη στραμμένη προς τα κάτω. Στη συνέχεια γύρισε και έκανε τον ίδιο χαιρετισμό μπροστά στην αμερικανική σημαία.

Ο Έλον Μασκ αρνήθηκε ότι η χειρονομία του ήταν φασιστικός χαιρετισμός, αλλά δεδομένων των απόψεων του, από την στήριξη στο ακροδεξιό κόμμα AfD της Γερμανίας μέχρι και την πρόσφατη προτροπή για απελευθέρωση του αστυνομικού που σκότωσε τον Τζορτζ Φλόιντ, πολλοί αρνούνται να πιστέψουν ότι δεν επρόκειτο για το οφθαλμοφανές.

🎥 TikTok – @everyonehateselon

