Μαρκοϊσβίλι: «Φοβερή ομάδα ο Ολυμπιακός, έχει εξαιρετικό προπονητή»

Η Μονακό άφησε εκτός την Μπαρτσελόνα μετά τη νίκη της με 79-70 και πήρε το τελευταίο εισιτήριο για τα πλέι οφ της Euroleague, εκεί όπου την περιμένει ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα έχει το πλεονέκτημα έδρας.

Στις δηλώσεις του μετά τη νίκη επί των Καταλανών, ο προπονητής της ομάδας, Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τους Πειραιώτες, ωστόσο τόνισε πως προέχει ο αυριανός τελικός Κυπέλλου.

Όσα είπε ο Μαρκοϊσβίλι:

«Πρέπει να είμαστε περήφανοι με αυτό που καταφέραμε. Δεν είχαμε παίξει τέτοια άμυνα εδώ και καιρό. Κρατήσαμε χαμηλά τη Μπαρτσελόνα, την αναγκάσαμε να πάρει δύσκολα σουτ. Επιθετικά είχαμε κάποια προβλήματα στην 3η περίοδο αλλά δεν πανικοβληθήκαμε. Βρήκαμε την αυτοπεποίθηση και τον ρυθμό μας.

Η επόμενη μέρα είναι ο τελικός του Κυπέλλου αύριο. Θα παλέψουμε για έναν τίτλο. Μετά θα αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τον Ολυμπιακό. Είναι μια φοβερή ομάδα, με έναν εξαιρετικό προπονητή και θα τους συναντήσουμε μπροστά μας».

Μπλόσομγκεϊμ: «Τεράστια πρόκληση η σειρά με τον Ολυμπιακό»

Από την πλευρά του ο Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ μίλησε για τον χαρακτήρα που έδειξε η Μονακό όλη τη σεζόν παρά τα οικονομικά προβλήματα, καθώς και την προσεχή «πρόκληση» στη σειρά των play offs της Euroleague με τον Ολυμπιακό.

«Νιώθω καλά. Αν δούμε όλη τη σεζόν προσπαθήσαμε να παλεύουμε. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο, είναι κάτι ξεχωριστό. Δείξαμε τον χαρακτήρα μας, παλέψαμε. Δεν τα παρατήσαμε ποτέ.

Τώρα έχουμε μπροστά μια τεράστια πρόκληση. Ο Ολυμπιακός διαθέτει μια πολύ καλή ομάδα, ξέρουμε τι μπάσκετ έπαιξε. Πιθανότατα έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ της σεζόν. Πρέπει να ξεκουραστούμε και να προετοιμαστούμε για την επόμενη εβδομάδα».