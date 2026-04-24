Μάικ Τζέιμς: «Θα έχουμε τις ευκαιρίες μας κόντρα στον Ολυμπιακό»

Η Μονακό με μια ψυχωμένη εμφάνιση απέκλεισε τη Μπαρτσελόνα με 79-70 στην τελευταία αναμέτρηση των play-in και προκρίθηκε στα playoffs της EuroLeague όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Μάικ Τζέιμς, ο οποίος όπως και κόντρα στον Παναθηναϊκό ήταν από τους κορυφαίους της ομάδα του (κόντρα στους Καταλανούς είχε 13 πόντους και 10 ασίστ) τόνισε πως κόντρα στον Ολυμπιακό τα παιχνίδια θα είναι πραγματική μάχη!

Ειδικότερα, αναφερόμενος στους ερυθρόλευκους τόνισε πως στη σύντομη καριέρα του με τους Μονεγάσκους, η ομάδα του Πριγκιπάτου έχει αντιμετωπίσει πάρα πολλές φορές τους Πειραιώτες, συνεπώς και θα είναι έτοιμη για τα παιχνίδια αυτά.

Οι δηλώσεις του Μάικ Τζέιμς

«Αυτό θέλαμε, αυτό χρειαζόμασταν. Είχαμε δύο ευκαιρίες για να προκριθούμε. Προχωράμε και ξεκινάμε να προετοιμαζόμαστε από αύριο», είπε αρχικά ο Μάικ Τζέιμς.

Για τη συνέχεια με τον Ολυμπιακό: «Πιστεύω πως θα έχουμε τις ευκαιρίες μας. Θα είναι με τη μάχη. Στη σύντομη καριέρα μου με τη Μονακό, έχουμε μακρά ιστορία με τον Ολυμπιακό. Έχουμε παίξει με εκείνους πιο πολλές φορές από όλους τους άλλους. Νομίζω θα είμαστε έτοιμοι».