«Επαφές της Σπόρτινγκ με Παναθηναϊκό και Ιωαννίδη»
Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας ξεκίνησε επαφές με τον Παναθηναϊκό για την μεταγραφή του Φώτη Ιωαννίδη, σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν στο εξωτερικό.
- Διπλωματικό επεισόδιο Γαλλίας - Ιταλίας για τις δηλώσεις Σαλβίνι κατά Μακρόν
- Πολύγλωσσο ρομπότ ξεναγεί με τεχνητή νοημοσύνη επισκέπτες της Βόλβης
- Η Βόρεια Κορέα μιλά για απειλή «ανεξέλεγκτης σύγκρουσης» – Προηγήθηκαν προειδοποιητικά πυρά από τη Νότια Κορέα
- Άγρια επίθεση σε 16χρονο στην Καλαμαριά - Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι
Το ενδιαφέρον της Σπόρτινγκ Λισαβόνας για τον Φώτη Ιωαννίδη δεν είναι κάτι νέο, αλλά κάτι που υφίσταται από την περασμένη σεζόν.
Οι Πορτογάλοι το επανέφεραν στο προσκήνιο της προηγούμενες ημέρες, αναφέροντας πως το ενδιαφέρον των «λιονταριών» για τον Έλληνα επιθετικό αναθερμάνθηκε και θέλουν να τον αγοράσουν από τον Παναθηναϊκό.
«Πρώτη επαφή των δύο ομάδων»
Όπως αναφέρει η πορτογαλική «Record», η διοίκηση της Σπόρτινγκ έκανε μια πρώτη επαφή και με τον Ιωαννίδη, αλλά και με τον Παναθηναϊκό, για να διερευνήσει τις προθέσεις της και το ποσό που ενδεχομένως θα ζητήσουν οι «πράσινοι».
Το Τριφύλλι έχει ορίσει την τιμή του Έλληνα επιθετικού στα 30 εκατ. ευρώ, με την Σπόρτινγκ να εκτιμά ότι μπορεί να τον αγοράσει και με λιγότερα, μιας και η αρχική της πρόθεση είναι να προσφέρει περίπου 20 εκατ. ευρώ. Το οικονομικό ίσως να αποτελέσει «αγκάθι» αφού ο Παναθηναϊκός έχει διαμηνύσει αρκετές φορές στο παρελθόν πως ο αρχηγός του πωλείται μόνο με 30 εκατ. ευρώ.
Αναμένονται άμεσες εξελίξεις στο θέμα, καθώς στο τέλος του μήνα τελειώνουν οι μεταγραφές και δεν υπάρχουν μεγάλα χρονικά περιθώρια για πολλές διαπραγματεύσεις.
- Ο Μιλουτίνοφ αγκαλιά με ένα αρκουδάκι (pics, vids)
- Ο «χάρτης» της νέας Super League: Οι ημερομηνίες, τα ντέρμπι και τα ευρωπαϊκά εισιτήρια
- «Φαβορί για την απόκτηση του Τσιμίκα η Μαρσέιγ»
- Και το ερώτημα είναι ένα: Ποιος μπορεί να βάλει δύσκολα στον Ολυμπιακό;
- «Επαφές της Σπόρτινγκ με Παναθηναϊκό και Ιωαννίδη»
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (23/8): Δράση σε Super League και Ευρώπη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις