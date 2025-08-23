«Επαφές της Σπόρτινγκ με Παναθηναϊκό και Ιωαννίδη»

Το ενδιαφέρον της Σπόρτινγκ Λισαβόνας για τον Φώτη Ιωαννίδη δεν είναι κάτι νέο, αλλά κάτι που υφίσταται από την περασμένη σεζόν.

Οι Πορτογάλοι το επανέφεραν στο προσκήνιο της προηγούμενες ημέρες, αναφέροντας πως το ενδιαφέρον των «λιονταριών» για τον Έλληνα επιθετικό αναθερμάνθηκε και θέλουν να τον αγοράσουν από τον Παναθηναϊκό.

«Πρώτη επαφή των δύο ομάδων»

Όπως αναφέρει η πορτογαλική «Record», η διοίκηση της Σπόρτινγκ έκανε μια πρώτη επαφή και με τον Ιωαννίδη, αλλά και με τον Παναθηναϊκό, για να διερευνήσει τις προθέσεις της και το ποσό που ενδεχομένως θα ζητήσουν οι «πράσινοι».

Το Τριφύλλι έχει ορίσει την τιμή του Έλληνα επιθετικού στα 30 εκατ. ευρώ, με την Σπόρτινγκ να εκτιμά ότι μπορεί να τον αγοράσει και με λιγότερα, μιας και η αρχική της πρόθεση είναι να προσφέρει περίπου 20 εκατ. ευρώ. Το οικονομικό ίσως να αποτελέσει «αγκάθι» αφού ο Παναθηναϊκός έχει διαμηνύσει αρκετές φορές στο παρελθόν πως ο αρχηγός του πωλείται μόνο με 30 εκατ. ευρώ.

Αναμένονται άμεσες εξελίξεις στο θέμα, καθώς στο τέλος του μήνα τελειώνουν οι μεταγραφές και δεν υπάρχουν μεγάλα χρονικά περιθώρια για πολλές διαπραγματεύσεις.