Η Google θα επενδύσει 40 δισ. δολάρια στην εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης Anthropic
Δέκα δισ. δολάρια θα επενδύσει άμεσα η Google στην Anthropic, με βάση την τρέχουσα αποτίμησή της, και θα καταβάλει άλλα 30 δισ. ανάλογα με την απόδοσή της.
- Υποκλοπές: Ανησυχία ΔΣΑ για την καθυστέρηση στη δικαστική διερεύνηση – Προειδοποιεί για κίνδυνο παραγραφής αδικημάτων
- Τεράστιες ηλιακές εκλάμψεις έριξαν τις ραδιοεπικοινωνίες σε πολλές περιοχές της Γης
- AI λύκος τρομοκράτησε τη Νότια Κορέα – Συνελήφθη ο δημιουργός του
- «Τσακώθηκα με τη γυναίκα μου που άφησε τη Μυρτώ να βγει με τον 23χρονο» - Τι λέει ο πατέρας της 19χρονης
Η Google θα επενδύσει 40 δισεκατομμύρια δολάρια στο κεφάλαιο της νεοφυούς εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης Anthropic, όπως ανέφερε η τελευταία στο Γαλλικό Πρακτορείο, προκειμένου να στηρίξει την ανάπτυξή της (γράφημα, επάνω, από το Reuters/Dado Ruvic).
Η θυγατρική της Alphabet θα διοχετεύσει άμεσα 10 δισ. δολάρια με βάση την τρέχουσα αποτίμηση της Anthropic, η οποία ανέρχεται στα 350 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η καταβολή των υπολοίπων 30 δισ. θα εξαρτηθεί από την απόδοσή της.
Φρενίτιδα δαπανών προκειμένου να εξασφαλιστούν επαρκείς δυνατότητες για την ανάπτυξη και τη χρήση των μοντέλων ΤΝ
Οι εταιρίες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της κούρσας για την τεχνητή νοημοσύνη επιδίδονται σε μια φρενίτιδα δαπανών, προκειμένου να εξασφαλίσουν επαρκείς δυνατότητες για την ανάπτυξη και τη χρήση των μοντέλων τους.
Στις αρχές Φεβρουαρίου, η Anthropic ανακοίνωσε ότι συγκέντρωσε 30 δισ. δολάρια, μια επιχείρηση από τις πιο κολοσσιαίες στην ιστορία των μη εισηγμένων εταιρειών.
Τη Δευτέρα, η Amazon δεσμεύτηκε επίσημα να συνεισφέρει επιπλέον 5 δισ. δολάρια, έχοντας ήδη συνεισφέρει προηγουμένως σε τρεις γύρους χρηματοδότησης συνολικού ύψους 8 δισ. δολαρίων.
Ο όμιλος από το Σιάτλ σχεδιάζει να αποκτήσει, μακροπρόθεσμα, επιπλέον μετοχές αξίας 20 δισ. δολαρίων.
Παρόλο που η Amazon και η θυγατρική της στον τομέα του cloud computing, Amazon Web Services (AWS), είναι οι ιστορικοί εταίροι της Anthropic, η εταιρεία επιδιώκει να διαφοροποιήσει τις επιχειρηματικές σχέσεις της και συνάπτει συμφωνίες με άλλους ομίλους.
Θηριώδης ανταγωνισμός
Στα τέλη Οκτωβρίου, συμφώνησε με τη Google για τη μίσθωση υπηρεσιών cloud, αξίας αρκετών δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Από την πλευρά της, η μεγάλη ανταγωνίστρια της Anthropic, η OpenAI, βάζει ακόμη υψηλότερους στόχους και υπολογίζει σε δαπάνες περίπου 600 δισ. δολαρίων έως το 2030.
Η Anthropic και η OpenAI είναι νεοφυείς επιχειρήσεις που δεν προβλέπουν κερδοφορία για αρκετά χρόνια ακόμη, σε αντίθεση με τη Google ή τη Meta, άλλους διεκδικητές στον τομέα της AI, των οποίων η κύρια δραστηριότητα αποφέρει τεράστια κέρδη.
Πηγή: ΑΠΕ
- Βενεζουέλα και Κολομβία ανακοινώνουν στρατιωτική συνεργασία ενάντια στις «μαφίες»
- Η G7 ανησυχεί για τη σημαντική ενίσχυση των πυρηνικών οπλοστασίων της Κίνας και της Ρωσίας
- Η Google θα επενδύσει 40 δισ. δολάρια στην εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης Anthropic
- Λευκός Οίκος: Χωρίς τον όρο «γενοκτονία» η ανακοίνωση για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Αρμενίων
- Γάζα: Νέες σφαγές, ακόμα και παιδιών, από τις ισραηλινές δυνάμεις – Σκότωσαν μητέρα με 2 παιδιά της
- Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Κωδικός 10%
- Πόλεμος στο Ιράν: Πώς απειλεί την fast fashion – Έρχεται κύμα ανατιμήσεων σε ρούχα και sneakers
