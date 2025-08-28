«Στο ποσοστό μεταπώλησης η διαφορά Παναθηναϊκού – Σπόρτινγκ για Ιωαννίδη»
Ο Ιωαννίδης ξανά στο πρωτοσέλιδο της πορτογαλικής «A Bola», με το ζήτημα του ποσοστού μεταπώλησης να αποτελεί το βασικό «αγκάθι» στις διαπραγματεύσεις των δύο ομάδων.
Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας εξακολουθεί να πιέζει για την απόκτηση του Φώτη Ιωαννίδη, με τα πορτογαλικά μέσα να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις γύρω από τη διαπραγμάτευση με τον Παναθηναϊκό.
Ο Έλληνας διεθνής φορ βρίσκεται κανονικά στην αποστολή των «πρασίνων» για τη ρεβάνς με τη Σαμσουνσπόρ στην Τουρκία, την ώρα που στο εξωτερικό τα ρεπορτάζ «φουντώνουν».
Τι αναφέρει το νέο ρεπορτάζ της A Bola
Η «A Bola» τονίζει πως το deal έχει «κολλήσει» στο ποσοστό μεταπώλησης που απαιτεί ο Παναθηναϊκός, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι όλες οι υπόλοιπες παράμετροι της συμφωνίας βρίσκονται κοντά σε λύση. Από την άλλη, η «Record» εμφανίζεται πιο αισιόδοξη, γράφοντας ότι «ο Ιωαννίδης πλησιάζει στη Σπόρτινγκ», δίνοντας την αίσθηση πως η μεταγραφή μπορεί να ολοκληρωθεί σύντομα.
Η στάση του Παναθηναϊκού πάντως παραμένει σταθερή. Το «τριφύλλι» δεν προτίθεται να δώσει το «πράσινο φως» αν το συνολικό πακέτο δεν φτάσει τα 25 εκατ. ευρώ.
Την ίδια στιγμή, ανοιχτό παραμένει και το κεφάλαιο «Χάντερ». Η μεταγραφή του στην Μίλαν χάλασε και σύμφωνα με τη «Record», η Ρεν έχει αναδειχθεί πλέον σε πρώτο υποψήφιο προορισμό για τον παίκτη.
