Ο Ιωαννίδης δεν έφερε… γούρι στη Σπόρτινγκ: Είδε από κοντά την εντός έδρας ήττα από την Πόρτο (pic)
Ο Φώτης Ιωαννίδης παρακολούθησε το εντός έδρας παιχνίδι της Σπόρτινγκ κόντρα στην Πόρτο και είδε τη νέα του ομάδα να χάνει το ντέρμπι.
Στην τελική ευθεία έχει μπει η μεταγραφή του Φώτη Ιωαννίδη στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας, με τον διεθνή φορ να παίρνει μάλιστα μια πρώτη γεύση από τη νέα του ομάδα το βράδυ του Σαββάτου.
Ο 25χρονος άσος βρέθηκε στις κερκίδες του «Ζοζέ Αλβαλάδε» και παρακολούθησε το ντέρμπι με την Πόρτο, στο οποίο τα «λιοντάρια» ηττήθηκαν με 1-2.
«Σπέσιαλ θεατής»
Η πορτογαλική εφημερίδα «A Bola» δημοσίευσε φωτογραφία του Ιωαννίδη από το γήπεδο γράφοντας: «Σπέσιαλ θεατής στο Αλβαλάδε! Ο Ιωαννίδης βρέθηκε στα επίσημα για να δει το κλάσικο Σπόρτινγκ – Πόρτο. Ο Έλληνας επιθετικός αναμένεται να αντικαταστήσει τον Χάρντερ ως ανταγωνιστής του Λουίς Σουάρες στην επίθεση των λιονταριών».
Μέσα στη μέρα αναμένεται να τελειώσει και τυπικά η μεταγραφή, με τον ποδοσφαιριστή να υπογράφει συμβόλαιο ως το 2030. Ο Παναθηναϊκός θα εισπράξει 22+3 εκατ. ευρώ ενώ θα διατηρήσει και ποσοστό μεταπώλησης 25%. Στην Σπόρτινγκ ο Ιωαννίδης θα ανταμώσει ξανά με τον μέχρι πριν λίγες εβδομάδες συμπαίκτη του στον Παναθηναϊκό, Γιώργο Βαγιαννίδη, ο οποίος μπήκε σαν αλλαγή.
Η σχετική ανάρτηση:
Espectador especial em Alvalade! 🦁🟢
Ioannidis esteve nos camarotes a ver o clássico entre o Sporting e o FC Porto. O avançado grego deverá substituir Harder como concorrente de Luis Suarez no ataque leonino. 🇬🇷#ioannidis #sportingcp pic.twitter.com/VKxndvpj7r
— A BOLA (@abolapt) August 31, 2025
