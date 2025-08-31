Ο Ιωαννίδης δεν έφερε… γούρι στη Σπόρτινγκ: Είδε από κοντά την εντός έδρας ήττα από την Πόρτο (pic)

Στην τελική ευθεία έχει μπει η μεταγραφή του Φώτη Ιωαννίδη στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας, με τον διεθνή φορ να παίρνει μάλιστα μια πρώτη γεύση από τη νέα του ομάδα το βράδυ του Σαββάτου.

Ο 25χρονος άσος βρέθηκε στις κερκίδες του «Ζοζέ Αλβαλάδε» και παρακολούθησε το ντέρμπι με την Πόρτο, στο οποίο τα «λιοντάρια» ηττήθηκαν με 1-2.

«Σπέσιαλ θεατής»

Η πορτογαλική εφημερίδα «A Bola» δημοσίευσε φωτογραφία του Ιωαννίδη από το γήπεδο γράφοντας: «Σπέσιαλ θεατής στο Αλβαλάδε! Ο Ιωαννίδης βρέθηκε στα επίσημα για να δει το κλάσικο Σπόρτινγκ – Πόρτο. Ο Έλληνας επιθετικός αναμένεται να αντικαταστήσει τον Χάρντερ ως ανταγωνιστής του Λουίς Σουάρες στην επίθεση των λιονταριών».

Μέσα στη μέρα αναμένεται να τελειώσει και τυπικά η μεταγραφή, με τον ποδοσφαιριστή να υπογράφει συμβόλαιο ως το 2030. Ο Παναθηναϊκός θα εισπράξει 22+3 εκατ. ευρώ ενώ θα διατηρήσει και ποσοστό μεταπώλησης 25%. Στην Σπόρτινγκ ο Ιωαννίδης θα ανταμώσει ξανά με τον μέχρι πριν λίγες εβδομάδες συμπαίκτη του στον Παναθηναϊκό, Γιώργο Βαγιαννίδη, ο οποίος μπήκε σαν αλλαγή.

Η σχετική ανάρτηση: