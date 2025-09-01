Φώτης Ιωαννίδης: «Τεράστια πρόκληση η Σπόρτινγκ – «Ελπίζω να άξιζε η καθυστέρηση»

Ο Φώτης Ιωαννίδης είναι πλέον επίσημα παίκτης της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, έχοντας υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας μέχρι το καλοκαίρι του 2030 με την ομάδα της Πορτογαλίας. Μάλιστα έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της.

Μεταξύ άλλων ο 26χρονος φορ χαρακτήρισε τεράστια πρόκληση τη μεταγραφή του στη Σπόρτινγκ, τόνισε οτι λατρεύει την πόλη της Λισαβόνας και έθεσε ως στόχους την κατάκτηση του πρωταθλήματος της χώρας, αλλά και μια καλή ευρωπαϊκή πορεία.

Μάλιστα αστειεύτηκε με αφορμή ότι η μεταγραφή του εξελίχθηκε σε… σίριαλ λέγοντας την ατάκα: «Ελπίζω να άξιζε η καθυστέρηση».

Να σημειώσουμε πως η μεταγραφή του Ιωαννίδη στην Σπόρτινγκ είναι η ακριβότερη στην ιστορία του τριφυλλιού, καθώς θα εισπράξει 25.000.000 ευρώ (22.000.000 συν μπόνους 3.000.000), ενώ θα διατηρήσει και ποσοστό μεταπώλησης της τάξης του 25%.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Φώτης Ιωαννίδης

Για το καλωσόρισμα της Σπόρτινγκ: «Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για το θερμό καλωσόρισμα. Μου αρέσει πολύ ο σύλλογος και οι ιδέες του. Θα αγωνιστώ σε πολύ υψηλό επίπεδο, απέναντι σε πολύ δύσκολους αντιπάλους και με πολύ καλούς συμπαίκτες. Είναι ένας σπουδαίος σύλλογος με τεράστια παράδοση, οι στόχοι είναι πάντα υψηλοί, πρέπει να παλεύουμε πάντα για την κορυφή. Είμαι έτοιμος γι’ αυτό· ξέρω ότι μπορώ να τα καταφέρω».

Για τις ικανότητές του και τη νέα πρόκληση: «Είμαι ένας ευέλικτος επιθετικός. Μπορώ να κάνω πολλά πράγματα στο γήπεδο, να βοηθάω πολύ τους συμπαίκτες μου και να συμβάλλω στο αγωνιστικό μας πλάνο. Και φυσικά, να σκοράρω και να δίνω ασίστ. Είναι μια τεράστια πρόκληση. Λατρεύω το ότι βρίσκομαι στη Λισαβόνα, μια υπέροχη πόλη, με πολύ ζεστούς και φιλόξενους ανθρώπους. Είμαι χαρούμενος που θα δοκιμάσω τον εαυτό μου σε αυτό το πρωτάθλημα και σε αυτόν τον σύλλογο».

Για τη σχέση του με τον Βαγιαννίδη: «Μίλησα με τον Γιώργο Βαγιαννίδη, ανταλλάσσουμε πολλά μηνύματα γιατί είμαστε πολύ καλοί φίλοι. Είναι εξαιρετικός άνθρωπος και σπουδαίος παίκτης. Μου είπε τα καλύτερα που θα μπορούσα να ακούσω για την ομάδα, είμαι πολύ χαρούμενος. Τώρα θα μιλήσω και με την υπόλοιπη ομάδα. Ξέρω ότι είναι πολύ καλοί και ταπεινοί όλοι, σίγουρα θα έχουμε καλή χημεία. Θέλω να γνωρίσω τον Χιούλμαντ, ειδικά επειδή έχω ακούσει πολύ καλά λόγια γι’ αυτόν. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα είναι ο αρχηγός μου από εδώ και πέρα».

Για τους στόχους του: «Είναι οι ίδιοι με της ομάδας, θέλοντας να γίνω Πρωταθλητής με τη Σπόρτινγκ και να συμβάλω σε μια σπουδαία ευρωπαϊκή πορεία βοηθώντας με όσο το δυνατόν περισσότερα γκολ».

Για το «Ζοσέ Αλβαλάδε» και τη μεταγραφή του: «Έμεινα έκπληκτος από την ατμόσφαιρα (σ.σ στο παιχνίδι με την Πόρτο), ήταν τέλεια. Το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που θέλαμε, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα αντιδράσουμε και θα πετύχουμε αυτό που θέλουμε στους επόμενους αγώνες. Ανυπομονώ να παίξω για τους οπαδούς εδώ και να σκοράρω πολλά γκολ για να πανηγυρίσουμε μαζί. Ίσως ήρθα με έναν χρόνο καθυστέρηση, αλλά ελπίζω να άξιζε η καθυστέρηση».