Τσέλσι – Άγιαξ 5-1: Του έκανε… πλάκα! (vid)

Η Τσέλσι επικράτησε του Άγιαξ στο «Στάμφορντ Μπριτζ» με 5-1 και «υπέταξε» τους φιλοξενούμενους που έπαιζαν με 10, σε μία βραδιά που είχε αρκετά γκολ αλλά και θέαμα. Οι Λονδρέζοι άνοιξαν λογαριασμό από νωρίς στο ματς, καθώς ο Γκίου σκόραρε στο 18′ και τη «βροχή» από γκολ συνέχισαν οι Καϊσέδο, Φερνάντες (45′,πεν.), Εστεβάο (45+6′ πεν.) και Τζορτζ (48′). Όσον αφορά τον Άγιαξ, το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης για τους Ολλανδούς πέτυχε ο Βέχορστ στο 33′ με κερδισμένο πέναλτι.

Πλούσιο θέαμα και «βροχή» από γκολ στο πρώτο μέρος

Σχεδόν… από την έναρξη της αναμέτρησης ο Άγιαξ χρειάστηκε να παίξει με 10 παίκτες, καθώς ο Τέιλορ αποβλήθηκε στο 17′ με κόκκινη κάρτα για ένα πολύ δυνατό μαρκάρισμα στον αντίπαλό του. Το φάουλ εκτέλεσε ο Φοφανά, ο οποίος πάσαρε έξυπνα στον Γκίου και εκείνος με τη σειρά του έκανε το 1-0 στο 18′.

Δέκα λεπτά αργότερα, ο Καϊσέδο άνοιξε κι αυτός λογαριασμό στο ματς και έκανε στο 27′ το 0-2 με ένα ωραίο σουτ από μακριά. Ακολούθησε η απάντηση των φιλοξενούμενων στο 33′ με τον Βέρχοστ που έκανε το 2-1, αλλά οι Λονδρέζοι διεύρυναν κι άλλο το προβάδισμά τους στο 45′ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Φερνάντες. Στο 45+6′ ο Εστεβάο κέρδισε νέο πέναλτι για τους «μπλε», το εκτέλεσε εύστοχα και οι ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με το 4-1.

Κυριαρχία της Τσέλσι και στο δεύτερο ημίχρονο

Τα πράγματα δεν άλλαξαν ούτε στο δεύτερο ημίχρονο με την Τσέλσι να έχει τον απόλυτο έλεγχο του παιχνιδιού και να μεγαλώνει τη διαφορά στο σκορ, με γκολ του Τζορτζ στο 48′. Στη συνέχεια, οι γηπεδούχοι απείλησαν ξανά με ευκαιρίες του Εστεβάο και του Γκίτενς. Ωστόσο, δεν βρήκαν ξανά δίχτυα και το ματς ολοκληρώθηκε με το τελικό 5-1.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Η επιθετική κυριαρχία της Τσέλσι

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Η αποβολή του Τέιλορ και το γκολ που ακολούθησε έδωσε αυτοπεποίθηση στους γηπεδούχους που έπαιζαν απέναντι σε 10.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Ο Τέιλορ, ο οποίος αποβλήθηκε από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης και ανάγκασε την ομάδα του να αγωνιστεί με 10 παίκτες.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Ο Φέλιξ Ζουάιερ χρειάστηκε να λάβει κάποιες σημαντικές αποφάσεις, όπως αυτή στην έναρξη του παιχνιδιού με την κόκκινη κάρτα στον Τέιλορ για δυνατό μαρκάρισμα.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Ο διαιτητής χρειάστηκε να πάει στο VAR στο 17′ για το φάουλ του Τέιλορ και έκρινε πως πρέπει να βγάλει κόκκινη κάρτα στον αμυντικό και να τον αποβάλει.

ΣΚΟΡΕΡ: Γκίου (18′), Καϊσέδο (27′), , Φερνάντες (45′,πεν.), Εστεβάο (45+6′ πεν.), Τζορτζ (48′), Βέχορστ (33′)

ΤΣΕΛΣΙ: Γιόργκενσεν, Ανταραμπιόγο (46’ Τσαλόμπα), Χάτο, Φοφανά, Εστεβάο, Λάβια (66’ Γουόλς), Φερνάντες (46’ Αντρέι Σάντος), Καϊσέδο (49’ Ατσεαμπόνγκ), Γκιού (46’ Τζορτζ), Μπουονανότε , Γκίτενς.

ΑΓΙΑΞ: Πάσφεϊρ, Ρόσα, Σούταλο, Ιτακούρα, Τέιλορ, Μόρο, Χοντς, Γκλουχ (23’ Μοκιό), Μπάας, ΜακΚόνελ (79’ Ρεχίρ), Βέγκχορστ (46’ Κλάασεν).