Όλα τα γκολ της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League (vids)

Γκολ και θέαμα στην 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Όλα τα γκολ της βραδιάς:

Με «υπογραφή» Μπέλινγκχαμ

Με γκολ του Μπέλινγκχαμ στο 58′, η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε στο «Μπερναμπέου» την Γιουβέντους με 1-0 και έκανε το 3Χ3 στη φετινή διοργάνωση.

﻿

Επέστρεψε στις νίκες

Η Λίβερπουλ διέλυσε την Άιντραχτ Φρανκφούρτης στη Γερμανία με 5-1 και επέστρεψε στις νίκες. Εκιτικέ (35′), Φαν Ντάικ (39′), Κονατέ (44′), Γκάκπο (66′) και Σομποζλάι (70′) τα γκολ.

«Γκέλα» για την Αταλάντα

Η Αταλάντα δεν κατάφερε να επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορί απέναντι στην Σλάβια Πράγας, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 0-0.

Ισοπαλία στο Πριγκιπάτο

Χωρίς γκολ ολοκληρώθηκε και το παιχνίδι στο Πριγκιπάτο ανάμεσα στη Μονακό και την Τότεναμ.

Άνετη και ωραία

Εύκολο βράδυ για την Μπάγερν Μονάχου απέναντι στην Κλαμπ Μπριζ του Χρήστου Τζόλη, με τους Βαυαρούς να επικρατούν με 4-0, χάρη στα γκολ των Καρλ (5′), Κέιν (14′), Ντίαζ (34′) και Τζάκσον (79′).

Το έφερε… τούμπα

Η Σπόρτινγκ βρέθηκε πίσω στο σκορ στο παιχνίδι με την Μαρσέιγ, αλλά το έφερε… τούμπα στο δεύτερο ημίχρονο και πήρε τη νίκη με 2-1. Οι Μασσαλοί προηγήθηκαν με τον Παϊσάο στο 14′, οι Πορτογάλοι απάντησαν με τον Σατάμο στο 69′ και στο 86′ έκαναν την ολική ανατροπή με τον Άλισον Σάντος.



Σαρωτική

Επιβλητική η Τσέλσι απέναντι στον Άγιαξ, με τους Μπλε να διαλύουν τους Ολλανδούς με 5-1. Γκουλού (18′), Καϊσέδο (27′), Φερνάντες (45′), Εστεβάο (45+6′) και Τζορτζ (48′) τα γκολ.

Ανατροπή για Μπιλμπάο

Η Αθλέτικ Μπιλμπάο επικράτησε με ανατροπή της Καραμπάγκ με 3-1. Δύο γκολ ο Γκουρουθέτα (40′, 88′), ένα ο Ναβάρο (70′) για την ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε.

Δεύτερη σερί νίκη

Την δεύτερη συνεχόμενη νίκη της πέτυχε η Γαλατάσαραϊ. Η τούρκικη ομάδα έκαμψε την αντίσταση της Μπόντ Γκλιμτ με 3-1 και εδραιώθηκε στην πρώτο 20άδα της βαθμολογίας. Όσιμεν στο 3′ και στο 33′ και Ακγκούν στο 60′ τα τέρματα για τους γηπεδούχους.

Όλα τα γκολ της Τρίτης (21/10):

«Καθάρισε» η Άρσεναλ

Με γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, η Άρσεναλ νίκησε στο Λονδίνο την Ατλέτικο Μαδρίτης με 4-0. Γκάμπριελ (57’), Μαρτινέλι (64’) και Γιόκερες (67’, 70’) τα γκολ.

Ανατροπή για την Αϊντχόφεν

Η Νάπολι μπορεί να προηγήθηκε στην Ολλανδία με τον ΜακΤόμινεϊ (31’), αλλά η Αϊντχόφεν έφερε τούμπα το ματς και επικράτησε με 6-2. Μποντζιόρνο (αυτ. 35’), Σαϊμπάρι (38’), Μαν (54’), Πέπι (87′) και Ντριούχ (89′) τα γκολ για τους γηπεδούχους.

«Πάρτι» για την Παρί

Σε παράσταση για ένα ρόλο μετέτρεψε η Παρί Σεν Ζερμέν το παιχνίδι με την Λεβερκούζεν στη Γερμανία, με τους Γάλλους να διαλύουν τους γηπεδούχους με 7-2. Δύο γκολ ο Ντουέ (41’, 45+3’), από ένα οι Πάτσο (7’), Κβαρατσχέλια (44’), Μέντες (50’), Ντεμπελέ (66’) και Βιτίνια (90′).

Διπλό για την Ίντερ

Με τη νίκη στις αποσκευές της επιστρέφει από το Βέλγιο η Ίντερ, που επικράτησε της Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ με 4-0. Ντούμφρις (41’), Μαρτίνες (45+1’), Τσαλχάνογλου (53′) και Εσπόζιτο (76′) τα τέρματα της ιταλικής ομάδας.

Τεσσάρα η Ντόρτμουντ

Η Ντόρτμουντ νίκησε στη Δανία την Κοπεγχάγη με 4-2. Ν’Μετσά (20’ 76’), Μπενσεμπαϊνί (61’) και Σοάρες τα γκολ για τους Βεστφαλούς.

Τρίποντο για την Νιουκάστλ

Η Νιουκάστλ εκμεταλλεύτηκε την έδρα της και νίκησε την Μπενφίκα με 3-0. Γκόρντον (32’) και Μπαρνς (71’, 83’) τα γκολ.

Πέρασε η Σίτι

Η Μάντσεστερ Σίτι πέρασε από την Ισπανία, επικρατώντας της Βιγιαρεάλ με 2-0. Χάαλαντ (17’) και Σίλβα (40’) τα γκολ για τους Πολίτες.

Άντεξε η Πάφος

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στο Αλμάτι, με την Καϊράτ να μένει στο 0-0 με την Πάφο. Η κυπριακή ομάδα άντεξε, παρότι έπαιζε με 10 παίκτες από το 4ο λεπτό.

Νίκη για την Μπαρτσελόνα

Η Μπαρτσελόνα, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε από την τραγική διαιτησία του Ελβετού Ουρς Σνάιντερ, νίκησε με 6-1 τον Ολυμπιακό. Λόπες (7’, 39’, 76’), Γιαμάλ (68’) και Ράσφορντ (74’, 79’) τα γκολ για τους Μπλαουγκράνα. Ο Ελ Κααμπί (54’) το αντίστοιχο των Πειραιωτών.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής:

Τρίτη 21/10

Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός 6-1

Καϊράτ-Πάφος 0-0

Βιγιαρεάλ-Μάντσεστερ Σίτι 0-2

Άρσεναλ-Ατλέτικο Μαδρίτης 4-0

Λεβερκούζεν-Παρί Σεν Ζερμέν 2-7

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ-Ίντερ 0-4

Κοπεγχάγη-Ντόρτμουντ 2-4

Νιούκαστλ-Μπενφίκα 3-0

Αϊντχόφεν-Νάπολι 6-2

Τετάρτη 22/10

Γαλατάσαραϊ-Μπόντο/Γκλιμτ 3-1

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Καραμπάγκ 3-1

Ρεάλ Μαδρίτης-Γιουβέντους 1-0

Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Λίβερπουλ 1-5

Τσέλσι-Άγιαξ 5-1

Μπάγερν Μονάχου-Κλαμπ Μπριζ 4-0

Μονακό-Τότεναμ 0-0

Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Μαρσέιγ 2-1

Αταλάντα-Σλάβια Πράγας 0-0

Η βαθμολογία της League Phase του Champions League:

Η επόμενη (4η) αγωνιστική:

4/11 19:45 Νάπολι – Άιντραχτ Φρανκφούρτης

4/11 19:45 Σλάβια Πράγας – Άρσεναλ

4/11 22:00 Ατλέτικο – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

4/11 22:00 Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης

4/11 22:00 Τότεναμ – Κοπεγχάγη

4/11 22:00 Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν

4/11 22:00 Γιουβέντους – Σπόρτινγκ

4/11 22:00 Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν

4/11 22:00 Μπόντο/Γκλιμτ – Μονακό

5/11 19:45 Πάφος – Βιγιαρεάλ

5/11 19:45 Καραμπάγκ – Τσέλσι

5/11 22:00 Μάντσεστερ Σίτι – Ντόρτμουντ

5/11 22:00 Νιούκαστλ – Αθλέτικ Μπιλμπάο

5/11 22:00 Άγιαξ – Γαλατάσαραϊ

5/11 22:00 Μπριζ – Μπαρτσελόνα

5/11 22:00 Μπενφίκα – Λεβερκούζεν

5/11 22:00 Ίντερ – Καϊράτ

5/11 22:00 Μαρσέιγ – Αταλάντα