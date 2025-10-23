Η τρίτη αγωνιστική της League Phase του Champions League ολοκληρώθηκε με μπόλικο θέαμα, πολλά γκολ και σπουδαία αποτελέσματα. Μετά την πανδαισία της Τρίτης, σήμερα (Τετάρτη 22/10) Λίβερπουλ, Τσέλσι και Μπάγερν «κατατρόπωσαν» Άιντραχτ Φρανκφούρτης, Άγιαξ και Κλαμπ Μπριζ αντίστοιχα.

Η Λίβερπουλ επέστρεψε στις νίκες με το εμφατικό 5-1 μέσα στη Φρανκφούρτη επί της Άιντραχτ, ενώ οι Βαυαροί συνεχίζουν μόνο με νίκες, επικρατώντας στο «Allianz Arena» της ομάδας του Χρήστου Τζόλη με 4-0.

Ακολούθησε η 5αρα της Τσέλσι στο Λονδίνο, επί του Άγιαξ, ενώ με τρίποντο συνέχισε και η Ρεάλ Μαδρίτης νικώντας δύσκολα εντός έδρας τη Γιουβέντους με 1-0, στο ντέρμπι της αγωνιστικής.

Αξίζει να σημειωθεί πως στα παιχνίδια που έγιναν νωρίς, η Αθλέτικ Μπιλμπάο του Ερνέστο Βαλβέρδε επικράτησε με 3-1 της Καραμπάγκ εντός και μάλιστα με ανατροπή, ενώ με το ίδιο σκορ νίκησε και η Γαλατασαράι στην Τουρκία την Μπόντο Γκλιμτ.

Όσον αφορά τη βαθμολογία στην κορυφή είναι η Παρί Σεν Ζερμέν με 9 βαθμούς λόγω διαφοράς τερμάτων, όμως συγκατοικεί με τις Μπάγερν, Ίντερ, Άρσεναλ και Ρεάλ Μαδρίτης.

Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής στο Champions League

Τρίτη 21/10

Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός 6-1

Καϊράτ-Πάφος 0-0

Βιγιαρεάλ-Μάντσεστερ Σίτι 0-2

Άρσεναλ-Ατλέτικο Μαδρίτης 4-0

Λεβερκούζεν-Παρί Σεν Ζερμέν 2-7

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ-Ίντερ 0-4

Κοπεγχάγη-Ντόρτμουντ 2-4

Νιούκαστλ-Μπενφίκα 3-0

Αϊντχόφεν-Νάπολι 6-2

Τετάρτη 22/10

Γαλατάσαραϊ-Μπόντο/Γκλιμτ 3-1

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Καραμπάγκ 3-1

Ρεάλ Μαδρίτης-Γιουβέντους 1-0

Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Λίβερπουλ 1-5

Τσέλσι-Άγιαξ 5-1

Μπάγερν Μονάχου-Κλαμπ Μπριζ 4-0

Μονακό-Τότεναμ 0-0

Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Μαρσέιγ 2-1

Αταλάντα-Σλάβια Πράγας 0-0

Η βαθμολογία της League Phase του Champions League:

Η επόμενη (4η) αγωνιστική:

4/11 19:45 Νάπολι – Άιντραχτ Φρανκφούρτης

4/11 19:45 Σλάβια Πράγας – Άρσεναλ

4/11 22:00 Ατλέτικο – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

4/11 22:00 Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης

4/11 22:00 Τότεναμ – Κοπεγχάγη

4/11 22:00 Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν

4/11 22:00 Γιουβέντους – Σπόρτινγκ

4/11 22:00 Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν

4/11 22:00 Μπόντο/Γκλιμτ – Μονακό

5/11 19:45 Πάφος – Βιγιαρεάλ

5/11 19:45 Καραμπάγκ – Τσέλσι

5/11 22:00 Μάντσεστερ Σίτι – Ντόρτμουντ

5/11 22:00 Νιούκαστλ – Αθλέτικ Μπιλμπάο

5/11 22:00 Άγιαξ – Γαλατάσαραϊ

5/11 22:00 Μπριζ – Μπαρτσελόνα

5/11 22:00 Μπενφίκα – Λεβερκούζεν

5/11 22:00 Ίντερ – Καϊράτ

5/11 22:00 Μαρσέιγ – Αταλάντα