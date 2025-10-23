Champions League: Η βαθμολογία της League Phase σε 3 αγωνιστικές – Αποτελέσματα και η επόμενη αγωνιστική (pic)
Έτσι διαμορφωθεί η βαθμολογία της League Phase του Champions League μετά την ολοκλήρωση και της τρίτης αγωνιστικής – Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής.
Η τρίτη αγωνιστική της League Phase του Champions League ολοκληρώθηκε με μπόλικο θέαμα, πολλά γκολ και σπουδαία αποτελέσματα. Μετά την πανδαισία της Τρίτης, σήμερα (Τετάρτη 22/10) Λίβερπουλ, Τσέλσι και Μπάγερν «κατατρόπωσαν» Άιντραχτ Φρανκφούρτης, Άγιαξ και Κλαμπ Μπριζ αντίστοιχα.
Η Λίβερπουλ επέστρεψε στις νίκες με το εμφατικό 5-1 μέσα στη Φρανκφούρτη επί της Άιντραχτ, ενώ οι Βαυαροί συνεχίζουν μόνο με νίκες, επικρατώντας στο «Allianz Arena» της ομάδας του Χρήστου Τζόλη με 4-0.
Ακολούθησε η 5αρα της Τσέλσι στο Λονδίνο, επί του Άγιαξ, ενώ με τρίποντο συνέχισε και η Ρεάλ Μαδρίτης νικώντας δύσκολα εντός έδρας τη Γιουβέντους με 1-0, στο ντέρμπι της αγωνιστικής.
Αξίζει να σημειωθεί πως στα παιχνίδια που έγιναν νωρίς, η Αθλέτικ Μπιλμπάο του Ερνέστο Βαλβέρδε επικράτησε με 3-1 της Καραμπάγκ εντός και μάλιστα με ανατροπή, ενώ με το ίδιο σκορ νίκησε και η Γαλατασαράι στην Τουρκία την Μπόντο Γκλιμτ.
Όσον αφορά τη βαθμολογία στην κορυφή είναι η Παρί Σεν Ζερμέν με 9 βαθμούς λόγω διαφοράς τερμάτων, όμως συγκατοικεί με τις Μπάγερν, Ίντερ, Άρσεναλ και Ρεάλ Μαδρίτης.
Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής στο Champions League
Τρίτη 21/10
Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός 6-1
Καϊράτ-Πάφος 0-0
Βιγιαρεάλ-Μάντσεστερ Σίτι 0-2
Άρσεναλ-Ατλέτικο Μαδρίτης 4-0
Λεβερκούζεν-Παρί Σεν Ζερμέν 2-7
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ-Ίντερ 0-4
Κοπεγχάγη-Ντόρτμουντ 2-4
Νιούκαστλ-Μπενφίκα 3-0
Αϊντχόφεν-Νάπολι 6-2
Τετάρτη 22/10
Γαλατάσαραϊ-Μπόντο/Γκλιμτ 3-1
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Καραμπάγκ 3-1
Ρεάλ Μαδρίτης-Γιουβέντους 1-0
Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Λίβερπουλ 1-5
Τσέλσι-Άγιαξ 5-1
Μπάγερν Μονάχου-Κλαμπ Μπριζ 4-0
Μονακό-Τότεναμ 0-0
Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Μαρσέιγ 2-1
Αταλάντα-Σλάβια Πράγας 0-0
Η βαθμολογία της League Phase του Champions League:
Η επόμενη (4η) αγωνιστική:
4/11 19:45 Νάπολι – Άιντραχτ Φρανκφούρτης
4/11 19:45 Σλάβια Πράγας – Άρσεναλ
4/11 22:00 Ατλέτικο – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ
4/11 22:00 Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης
4/11 22:00 Τότεναμ – Κοπεγχάγη
4/11 22:00 Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν
4/11 22:00 Γιουβέντους – Σπόρτινγκ
4/11 22:00 Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν
4/11 22:00 Μπόντο/Γκλιμτ – Μονακό
5/11 19:45 Πάφος – Βιγιαρεάλ
5/11 19:45 Καραμπάγκ – Τσέλσι
5/11 22:00 Μάντσεστερ Σίτι – Ντόρτμουντ
5/11 22:00 Νιούκαστλ – Αθλέτικ Μπιλμπάο
5/11 22:00 Άγιαξ – Γαλατάσαραϊ
5/11 22:00 Μπριζ – Μπαρτσελόνα
5/11 22:00 Μπενφίκα – Λεβερκούζεν
5/11 22:00 Ίντερ – Καϊράτ
5/11 22:00 Μαρσέιγ – Αταλάντα
