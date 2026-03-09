Στις κλήσεις του Αντσελότι ο Νεϊμάρ για τα φιλικά της Βραζιλίας με Γαλλία και Κροατία
O Κάρλο Αντσελότι συμπεριέλαβε τον Νεϊμάρ στην αποστολή της Βραζιλίας για τα προσεχή φιλικά κι έτσι ο 33χρονος επιθετικός βρίσκεται πολύ κοντά στην επιστροφή του στην Εθνική ομάδα μετά από τρία χρόνια
Ο Κάρλο Αντσελότι και η Εθνική Βραζιλίας ετοιμάζονται για το Μουντιάλ του 2026, με τον Ιταλό τεχνικό να εντάσσει σιγά σιγά και τον Νεϊμάρ Τζούνιορ στο ρόστερ του. Ο πρώην παίκτης της Παρί Σεν Ζερμέν απουσιάζει από τη Σελεσάο από τον Οκτώβρη του 2023 μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στο γόνατό του.
Έτσι λοιπόν ο Αντσελότι αποφάσισε να τον καλέσει για τα δύο φιλικά της ομάδας με Γαλλία και Κροατία στις 26 και 31 Μαρτίου, χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια πως θα πάρει και χρόνο συμμετοχής. Μένει ακόμα να δούμε αν ο Νεϊμάρ βρίσκεται στην απαραίτητη φυσική κατάσταση για να αγωνιστεί πρώτον στα προσεχώς φιλικά και έπειτα στο Μουντιάλ που θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
Η Βραζιλία έχει ήδη πολλές ποιοτικές λύσεις στα πλάγια, με τους Βινίσιους Τζούνιορ, Ροντρίγκο και Ραφίνια να είναι πλέον τρεις από τους κορυφαίους εξτρέμ στον κόσμο-αν όχι οι κορυφαίοι- και ο 34χρονος δεν είναι ακριβώς απαραίτητος. Η επιρροή του όμως στα αποδυτήρια, η εμπειρία του και προφανώς και το ταλέντο του θα μπορούσαν να παίξουν μεγάλο ρόλο στην πορεία της Σελεσάο στο Παγκόσμιο Κύπελλο.
