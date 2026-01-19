Γιόβιτς μετά τα 4 γκολ στον Παναθηναϊκό: «Ιδιαίτερα περήφανος – Η ΑΕΚ έχει ποιότητα»

Ο Λούκα Γιόβιτς υπέταξε τον Παναθηναϊκό με καρέ και έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος παίκτης της ΑΕΚ που πετυχαίνει τέσσερα γκολ, 25 χρόνια μετά τον Ντέμη Νικολαΐδη.

Μετά τη σπουδαία εμφάνισή του ο Σέρβος «εκτελεστής» παραχώρησε συνέντευξη σε σερβικό μέσο, μίλησε για τη σημασία του επιτεύγματος του και αναφέρθηκε παράλληλα, στην αγάπη που έχει λάβει από τον κόσμο της ΑΕΚ.

Όσα είπε ο Γιόβιτς

«Από τότε που ήρθα στην ΑΕΚ, πίστεψα ότι είναι μια ομάδα που μπορώ να κάνω κάτι σημαντικό, κάτι μεγάλο, που θα μείνει στη μνήμη όλων και θα είναι κομμάτι της ιστορίας. Είχα πολλά σημαντικά παιχνίδια στην καριέρα μου. Αυτό είναι σίγουρα ένα από αυτά, ένα από αυτά που δεν ξεχνιούνται και που θα είμαι ιδιαίτερα περήφανος – τέσσερα γκολ σε ένα ντέρμπι, μια νίκη μου μιλάει μόνη της», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Για εμάς, το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, που δεν είναι ποτέ εύκολο, ήρθε μετά από τον αποκλεισμό στο Κύπελλο. Ήταν μια δύσκολη στιγμή για τον σύλλογο, ένα απρόσμενο αρνητικό αποτέλεσμα και ήταν πολύ σημαντικό να δείξουμε αμέσως ότι η ομάδα έχει τη δύναμη και την ποιότητα να παλέψει για την υψηλότερη θέση, τόσο στο πρωτάθλημα όσο και αργότερα στο Conference League. Και γι’ αυτό αυτή η νίκη έχει μεγαλύτερο βάρος και σημασία, ειδικά στη μάχη για τον τίτλο».

Χθες, η Αθήνα ήταν κάτω από το σήμα της ΑΕΚ. Εξαιτίας των οπαδών, από τους οποίους λαμβάνουμε πάντα τη μέγιστη στήριξη. Συχνά ακούω το όνομά μου από την εξέδρα και πάντα νιώθω ένα ιδιαίτερο συναίσθημα. Προχωράμε, μας περιμένουν νέα παιχνίδια, νέες προκλήσεις».