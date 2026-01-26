Με την πλάτη στον τοίχο ο Παναθηναϊκός: Ο Λεβαδειακός έχει τις διπλάσιες πιθανότητες για τα play offs (pic)

Ο Λεβαδειακός «καλπάζει» τη φετινή σεζόν και σύμφωνα με το Football Meets Data, οι Βοιωτοί έχουν τις διπλάσιες πιθανότητες από τον Παναθηναϊκό να προκριθούν στα Play Offs της Super League, καθώς ο υπερυπολογιστής τους δίνει το ποσοστό 60,2%.

Από την άλλη, οι Πράσινοι σύμφωνα με το FMD έχουν μόλις 38% πιθανότητες να προκριθούν στα play offs της εγχώριας διοργάνωσης. Υπενθυμίζεται ότι ο Λεβαδειακός αναδείχθηκε εχθές (26/1) ισόπαλος με τον Άρη και βρίσκεται στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα της Super League με 35 βαθμούς.

Μία θέση πιο χαμηλά, στην πέμπτη, φιγουράρει ο Παναθηναϊκός με 26 βαθμούς μετά το νέο κάζο με τον Ατρόμητο και την ισοπαλία 0-0.

Όπως προβλέπει ο υπερυπολογιστής λοιπόν, ο Λεβαδειακός είναι το ακλόνητο φαβορί για τα Play Offs και οι Πράσινοι θα αγωνιστούν για τις θέσεις 5-8 και θα διεκδικήσουν ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο για τα προκριματικά του Europa Conference League, αν δεν καταφέρουν να πάρουν το Κύπελλο.

Δείτε τις πιθανότητες που έχουν Παναθηναϊκός και Λεβαδειακός