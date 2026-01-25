Παναθηναϊκός: Η 11άδα για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι (pic)

Επιστροφή στη Super League για τον Παναθηναϊκό που φιλοξενείται στο Περιστέρι από τον Ατρόμητο για τη 18η αγωνιστική. Ο Ράφα Μπενίτεθ έκανε γνωστή την εντεκάδα των «πράσινων» που έχει αρκετές αλλαγές σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι.

Ο Λαφόν θα είναι στο τέρμα με τους Κώτσιρα, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά και Κυριακόπουλο τετράδα στην άμυνα. Σιώπης και Μπακασέτας θα είναι στον άξονα, οι Μπόκος, Ζαρουρί στα άκρα ενώ στην επίθεση θα είναι οι Τετέι και Πάντοβιτς.

Συνοπτικά η εντεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Κώτσιρας, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Σιώπης, Μπακασέτας, Μπόκος, Ζαρουρί, Τετέι και Πάντοβιτς.

Στον πάγκο: Κότσαρης, Τσάβες, Κάτρης, Πάλμερ-Μπράουν, Γεντβάι, Τσιριβέγια, Σάντσες, Τσέριν, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Πελίστρι και Σφιντέρσκι.

Ατρόμητος: Χουτεσιώτης, Μουντές, Τσακμάκης, Μανσούρ, Ούρονεν, Μουτουσαμί, Τσιγγάρας, Γιουμπιτάνα, Μίχορλ, Μπάκου και Τσαντίλας.

Στον πάγκο των γηπεδούχων βρίσκονται οι: Αθανασίου, Καραμάνης, Φαν Βέερτ, Παλμεζάνο, Παπαδόπουλος, Κίνι, Αμπαρτζίδης, Μήτογλου, Τσούμπερ και Τζοβάρας.