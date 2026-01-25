Παναθηναϊκός: Η 11άδα για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι (pic)
Οι επιλογές του Ράφα Μπενίτεθ για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι.
Επιστροφή στη Super League για τον Παναθηναϊκό που φιλοξενείται στο Περιστέρι από τον Ατρόμητο για τη 18η αγωνιστική. Ο Ράφα Μπενίτεθ έκανε γνωστή την εντεκάδα των «πράσινων» που έχει αρκετές αλλαγές σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι.
Ο Λαφόν θα είναι στο τέρμα με τους Κώτσιρα, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά και Κυριακόπουλο τετράδα στην άμυνα. Σιώπης και Μπακασέτας θα είναι στον άξονα, οι Μπόκος, Ζαρουρί στα άκρα ενώ στην επίθεση θα είναι οι Τετέι και Πάντοβιτς.
Συνοπτικά η εντεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Κώτσιρας, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Σιώπης, Μπακασέτας, Μπόκος, Ζαρουρί, Τετέι και Πάντοβιτς.
Στον πάγκο: Κότσαρης, Τσάβες, Κάτρης, Πάλμερ-Μπράουν, Γεντβάι, Τσιριβέγια, Σάντσες, Τσέριν, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Πελίστρι και Σφιντέρσκι.
Ατρόμητος: Χουτεσιώτης, Μουντές, Τσακμάκης, Μανσούρ, Ούρονεν, Μουτουσαμί, Τσιγγάρας, Γιουμπιτάνα, Μίχορλ, Μπάκου και Τσαντίλας.
Στον πάγκο των γηπεδούχων βρίσκονται οι: Αθανασίου, Καραμάνης, Φαν Βέερτ, Παλμεζάνο, Παπαδόπουλος, Κίνι, Αμπαρτζίδης, Μήτογλου, Τσούμπερ και Τζοβάρας.
