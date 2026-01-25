Super League: Ψάχνει διπλό στο Περιστέρι ο Παναθηναϊκός – Άρης και Λεβαδειακός «μάχονται» στο «Κλεάνθης Βικελίδης»
Άρης – Λεβαδειακός, ΟΦΗ – Παναιτωλικός και Ατρόμητος – Παναθηναϊκός είναι τα σημερινά (25/1) ματς της Super League.
- ΕΦΚΑ: Όσα αλλάζουν με την αύξηση κατά 2,4% των συντάξεων – Ποιες παροχές συμπαρασύρει
- Ανοιχτά τα μαγαζιά σήμερα, δεύτερη Κυριακή των χειμερινών εκπτώσεων - Τι ισχύει για σούπερ μάρκετ
- Ποιος ο λόγος που οι μισθοί δεν συμβαδίζουν με την ανάπτυξη;
- Συνελήφθη διακινητής μετά από καταδίωξη - Μετέφερε 36 μετανάστες
Με τρεις αναμετρήσεις συνεχίζεται το σημερινό (25/1) πρόγραμμα της Super League. Το πρόγραμμα θα ανοίξει η αναμέτρηση του Άρη με τον Λεβαδειακό στο Χαριλάου στις 16:00 και θα ακολουθήσει στις 17:30 το εντός έδρας ματς του ΟΦΗ απέναντι στον Παναιτωλικό. Ωστόσο, τα βλέμματα θα πέσουν στη «μάχη» του Περιστερίου ανάμεσα σε Ατρόμητο και Παναθηναϊκό (19:30).
Χωρίς Γένσεν κόντρα στον Λεβαδειακό ο Άρης
Η προετοιμασία του Άρη για την σημερινή εντός έδρας αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό ολοκληρώθηκε με την πρωινή προπόνηση, ενώ ο Φρέντρικ Γένσεν παραβρέθηκε μετά από αρκετές μέρες στο «Δασυγένειο», καθώς είχε ταλαιπωρηθεί από ίωση, όμως ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα και δεν υπολογίζεται.
Ακόμα, αν και ο Μανόλο Χιμένεθ δεν ανακοίνωσε αποστολή, εκτός θα μείνουν οι τραυματίες Μιγκέλ Αλφαρέλα, Χαμζά Μεντίλ, Τίνο Καντεβέρε και Πέδρο Άλβαρο. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι την προπόνηση παρακολούθησε και ο Θόδωρος Καρυπίδης.
Στον αντίποδα, στην αποστολή που επέλεξε ο προπονητής της ομάδας της Λιβαδειάς, Νίκος Παπαδόπουλος και η οποία αναχώρησε χτες (24/1) για τη Θεσσαλονίκη βρίσκονται οι εξής ποδοσφαιριστές: Λοντίγκιν, Άνακερ, Σουρδής, Λιάγκας, Χάνα, Φίλων, Τσάπρας, Κορνέζος, Βήχος, Μανθάτης, Μάγκνουσον, Τσιμπόλα, Γκούμας, Κωστή, Τσοκάι, Λαμαράνα, Μπάλτσι, Όζμπολτ, Πεντρόζο, Συμελίδης, Λαγιούς, Παλάσιος και Γιούριτς.
Με επιστροφές η αποστολή του ΟΦΗ για το ματς με τον Παναιτωλικό
Ο ΟΦΗ υποδέχεται τον Παναιτωλικό (25/1, 18:00) και ο Χρήστος Κόντης ανακοίνωσε την αποστολή των Κρητικών για το προσεχές παιχνίδι της 18ης αγωνιστικής της Super League.
Στην αποστολή έχουν συμπεριληφθεί αρκετοί ποδοσφαιριστές που επιστρέφουν, ενώ εκτός έμειναν οι: Κανελλόπουλος, αλλά και οι Καινουργιάκης, Καλαφάτης, Κοντεκάς, Λαγουδάκης και Χνάρης.
Συγκεκριμένα για τους Κρητικούς επιστρέφουν οι: Ανδρούτσος, Νους, Λαμπρόπουλος, οι οποίοι εξέτισαν τις ποινές τους και μέσα επίσης είναι οι Γκονζάλεθ και Φούντας, οι οποίοι ξεπέρασαν τους τραυματισμούς τους.
Η αποστολή του ΟΦΗ: Λίλο, Χριστογεώργος, Κατσίκας, Μαρινάκης, Γκονζάλεθ, Χατζηθεοδωρίδης, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Χριστόπουλος, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Βούκοτιτς, Μπαΐνοβιτς, Ανδρούτσος, Νέιρα, Φούντας, Νους, Θεοδοσουλάκης, Σενγκέλια, Ισέκα, Σαλσέδο.
Χωρίς Καλάμπρια ο Παναθηναϊκός στο Περιστέρι
Ολοκληρώθηκε χτες (24/1) η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το ματς με τον Ατρόμητο, (24/1, 19:30), με τον Ράφα Μπενίτεθ να ανακοινώνει την αποστολή των Πράσινων.
Εκτός αποστολής έμεινε ο Καλάμπρια, καθώς ο Ιταλός μπακ ταλαιπωρείται από ίωση. Στην αποστολή δεν συμπεριλήφθηκαν ούτε ο Φίλιπ Τζούρισιτς με τον Σίριλ Ντέσερς, ο Σέρβος ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα και ο Νιγηριανός συνέχισε με θεραπεία.
Η αποστολή του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Κότσαρης, Τσάβες, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Κώτσιρας, Πελίστρι, Μπόκος, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος
Από την άλλη, για τον Ατρόμητο, ο Ντούσαν Κέρκεζ, αμέσως μετά το τέλος της σημερινής προπόνησης ανακοίνωσε την αποστολή, από την οποία θ’ απουσιάζουν οι Σταυρόπουλος και Κοσέλεφ. Ο Σταυρόπουλος μένει εκτός λόγω καρτών, ενώ ο Κοσέλεφ που αντιμετωπίζει πρόβλημα στη μέση από το πρόσφατο παιχνίδι με τον Βόλο.
Αναλυτικά η αποστολή του Ατρομήτου για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό: Χουτεσιώτης, Αθανασίου, Κίνι, Μουντές, Μήτογλου, Μανσούρ, Τσακμάκης, Ούρονεν, Παπαδόπουλος, Τσιγγάρας, Μίχορλ, Αμπαρτζίδης, Μουτουσαμί, Καραμάνης, Παλμεζάνο, Γιουμπιτάνα, Οζέγκοβιτς, Τσαντίλας, Φαν Βέερτ, Μπάκου, Τσούμπερ, Τζοβάρας.
Αναλυτικά το σημερινό (25/1) πρόγραμμα της Super League
16:00 Άρης – Λεβαδειακός / Novasports Prime
17:30 ΟΦΗ – Παναιτωλικός / Cosmote Sport 1 HD
19:30 Ατρόμητος – Παναθηναϊκός / Novasports Prime
- Μεγάλο παιχνίδι για την Εθνική: Κοντράρεται με την Ιταλία, με στόχο το χάλκινο μετάλλιο
- «Προτάθηκε σε ΑΕΚ και Παναθηναϊκό ο Σλάγκερ της Λειψίας»
- Άρης: «Τελικός» κόντρα στον Λεβαδειακό – Ετοιμάζει τον Χόνγκλα για βασικό ο Χιμένεθ
- Έρχεται τη Δευτέρα ο Τζόσεφ στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό
- «Κράξιμο» σε Μίτσιτς στο Ισραήλ – Γιατί δέχεται σκληρή κριτική ο Σέρβος γκαρντ
- Δάκρυσε όλο το Σικάγο: Στον ουρανό του «United Center» η φανέλα του Ντέρικ Ρόουζ (pics, vids)
- Super League: Ψάχνει διπλό στο Περιστέρι ο Παναθηναϊκός – Άρης και Λεβαδειακός «μάχονται» στο «Κλεάνθης Βικελίδης»
- Τι ισχύει με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο – Τα σενάρια για πιθανό trade του Greek Freak
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις