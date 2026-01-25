Super League: Ψάχνει διπλό στο Περιστέρι ο Παναθηναϊκός – Άρης και Λεβαδειακός «μάχονται» στο «Κλεάνθης Βικελίδης»

Με τρεις αναμετρήσεις συνεχίζεται το σημερινό (25/1) πρόγραμμα της Super League. Το πρόγραμμα θα ανοίξει η αναμέτρηση του Άρη με τον Λεβαδειακό στο Χαριλάου στις 16:00 και θα ακολουθήσει στις 17:30 το εντός έδρας ματς του ΟΦΗ απέναντι στον Παναιτωλικό. Ωστόσο, τα βλέμματα θα πέσουν στη «μάχη» του Περιστερίου ανάμεσα σε Ατρόμητο και Παναθηναϊκό (19:30).

Χωρίς Γένσεν κόντρα στον Λεβαδειακό ο Άρης

Η προετοιμασία του Άρη για την σημερινή εντός έδρας αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό ολοκληρώθηκε με την πρωινή προπόνηση, ενώ ο Φρέντρικ Γένσεν παραβρέθηκε μετά από αρκετές μέρες στο «Δασυγένειο», καθώς είχε ταλαιπωρηθεί από ίωση, όμως ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα και δεν υπολογίζεται.

Ακόμα, αν και ο Μανόλο Χιμένεθ δεν ανακοίνωσε αποστολή, εκτός θα μείνουν οι τραυματίες Μιγκέλ Αλφαρέλα, Χαμζά Μεντίλ, Τίνο Καντεβέρε και Πέδρο Άλβαρο. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι την προπόνηση παρακολούθησε και ο Θόδωρος Καρυπίδης.

Στον αντίποδα, στην αποστολή που επέλεξε ο προπονητής της ομάδας της Λιβαδειάς, Νίκος Παπαδόπουλος και η οποία αναχώρησε χτες (24/1) για τη Θεσσαλονίκη βρίσκονται οι εξής ποδοσφαιριστές: Λοντίγκιν, Άνακερ, Σουρδής, Λιάγκας, Χάνα, Φίλων, Τσάπρας, Κορνέζος, Βήχος, Μανθάτης, Μάγκνουσον, Τσιμπόλα, Γκούμας, Κωστή, Τσοκάι, Λαμαράνα, Μπάλτσι, Όζμπολτ, Πεντρόζο, Συμελίδης, Λαγιούς, Παλάσιος και Γιούριτς.

Με επιστροφές η αποστολή του ΟΦΗ για το ματς με τον Παναιτωλικό

Ο ΟΦΗ υποδέχεται τον Παναιτωλικό (25/1, 18:00) και ο Χρήστος Κόντης ανακοίνωσε την αποστολή των Κρητικών για το προσεχές παιχνίδι της 18ης αγωνιστικής της Super League.

Στην αποστολή έχουν συμπεριληφθεί αρκετοί ποδοσφαιριστές που επιστρέφουν, ενώ εκτός έμειναν οι: Κανελλόπουλος, αλλά και οι Καινουργιάκης, Καλαφάτης, Κοντεκάς, Λαγουδάκης και Χνάρης.

Συγκεκριμένα για τους Κρητικούς επιστρέφουν οι: Ανδρούτσος, Νους, Λαμπρόπουλος, οι οποίοι εξέτισαν τις ποινές τους και μέσα επίσης είναι οι Γκονζάλεθ και Φούντας, οι οποίοι ξεπέρασαν τους τραυματισμούς τους.

Η αποστολή του ΟΦΗ: Λίλο, Χριστογεώργος, Κατσίκας, Μαρινάκης, Γκονζάλεθ, Χατζηθεοδωρίδης, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Χριστόπουλος, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Βούκοτιτς, Μπαΐνοβιτς, Ανδρούτσος, Νέιρα, Φούντας, Νους, Θεοδοσουλάκης, Σενγκέλια, Ισέκα, Σαλσέδο.

Χωρίς Καλάμπρια ο Παναθηναϊκός στο Περιστέρι

Ολοκληρώθηκε χτες (24/1) η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το ματς με τον Ατρόμητο, (24/1, 19:30), με τον Ράφα Μπενίτεθ να ανακοινώνει την αποστολή των Πράσινων.

Εκτός αποστολής έμεινε ο Καλάμπρια, καθώς ο Ιταλός μπακ ταλαιπωρείται από ίωση. Στην αποστολή δεν συμπεριλήφθηκαν ούτε ο Φίλιπ Τζούρισιτς με τον Σίριλ Ντέσερς, ο Σέρβος ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα και ο Νιγηριανός συνέχισε με θεραπεία.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Κότσαρης, Τσάβες, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Κώτσιρας, Πελίστρι, Μπόκος, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος

Από την άλλη, για τον Ατρόμητο, ο Ντούσαν Κέρκεζ, αμέσως μετά το τέλος της σημερινής προπόνησης ανακοίνωσε την αποστολή, από την οποία θ’ απουσιάζουν οι Σταυρόπουλος και Κοσέλεφ. Ο Σταυρόπουλος μένει εκτός λόγω καρτών, ενώ ο Κοσέλεφ που αντιμετωπίζει πρόβλημα στη μέση από το πρόσφατο παιχνίδι με τον Βόλο.

Αναλυτικά η αποστολή του Ατρομήτου για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό: Χουτεσιώτης, Αθανασίου, Κίνι, Μουντές, Μήτογλου, Μανσούρ, Τσακμάκης, Ούρονεν, Παπαδόπουλος, Τσιγγάρας, Μίχορλ, Αμπαρτζίδης, Μουτουσαμί, Καραμάνης, Παλμεζάνο, Γιουμπιτάνα, Οζέγκοβιτς, Τσαντίλας, Φαν Βέερτ, Μπάκου, Τσούμπερ, Τζοβάρας.

Αναλυτικά το σημερινό (25/1) πρόγραμμα της Super League

16:00 Άρης – Λεβαδειακός / Novasports Prime

17:30 ΟΦΗ – Παναιτωλικός / Cosmote Sport 1 HD

19:30 Ατρόμητος – Παναθηναϊκός / Novasports Prime