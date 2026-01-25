Οι αθλητικές μεταδόσεις (25/1): Πού θα δείτε τον μικρό τελικό της Ελλάδας στο πόλο και τα ματς της Super League
Αναλυτικά το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (25/1) - Ο μικρός τελικός της Ελλάδας στο πόλο και τα ματς της Super League
Γεμάτο είναι το σημερινό (25/1) πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις, με δράση στη Super League και στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου.
Επίσης, ξεχωρίζει ο μικρός τελικός ανάμεσα σε Ελλάδα και Ιταλία για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο και οι αναμετρήσεις Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στην Stoiximan GBL, με Κολοσσό (εκτός) και Μαρούσι (εντός), αντίστοιχα.
Αναλυτικά το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (25/1)
09:00 Novasports 6HD Γκολφ Hero Dubai Desert Classic: 4η Μέρα, Ντουμπάι
09:05 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 Μόντε Κάρλο, SS14 Col de Braus/La Cabanette 1
10:30 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 Μόντε Κάρλο, SS15 La Bollene-Vesubie/Moulinet 1
12:05 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 Μόντε Κάρλο, SS16 Col de Braus/La Cabenette 2
13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Κολοσσός – Ολυμπιακός Stoiximan GBL
13:30 COSMOTE SPORT 3 HD Σασουόλο – Κρεμονέζε Serie A
14:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 Μόντε Κάρλο, SS17 La Bollene-Vesubie/Moulinet 2 Wolf Power Stage
14:30 Novasports 3HD Σάλκε – Καϊζερσλάουτερν Bundesliga 2
15:00 Novasports 1HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Μαγιόρκα La Liga
15:00 Action 24 Πανιώνιος – Χανιά Super League 2
16:00 Novasports Premier League Κρίσταλ Πάλας – Τσέλσι Premier League
16:00 Novasports Prime Άρης – Λεβαδειακός Stoiximan Super League
16:00 Novasports 5HD Μπρέντφορντ – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League
16:00 Novasports 2HD Νιούκαστλ – Άστον Βίλα Premier League
16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Τζένοα – Μπολόνια Serie A
16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Αταλάντα – Πάρμα Serie A
16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός AKTOR – Μαρούσι Stoiximan GBL
16:30 Novasports Start Γκλάντμπαχ – Στουτγκάρδη Bundesliga
17:00 COSMOTE SPORT 9 HD Πετκίμ – Φενέρμπαχτσε Turkish Basketball Super League
17:00 COSMOTE SPORT 6 HD Χαρτς – Σέλτικ Scottish Premiership
17:15 Novasports 1HD Μπαρτσελόνα – Οβιέδο La Liga
17:45 Novasports 4HD Φέγενορντ – Χεράκλες Eredivisie
18:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΟΦΗ – Παναιτωλικός Stoiximan Super League
18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα-Ιταλία Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο ανδρών Μικρός τελικός
18:30 Novasports Premier League Άρσεναλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Premier League
18:30 Novasports 3HD Φράιμπουργκ – Κολωνία Bundesliga
18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μίλων – ΠΑΟΚ Α1 Γυναικών Volley League
19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πάφος – ΑΕΚ Λάρνακας Cyprus League
19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Γιουβέντους – Νάπολι Serie A
19:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μίλων – ΠΑΟΚ Volley League Ανδρών
19:30 Novasports Prime Ατρόμητος – Παναθηναϊκός Stoiximan Super League
19:30 Novasports 1HD Ρεάλ Σοσιεδάδ – Θέλτα La Liga
19:30 COSMOTE SPORT 7 HD Αλ Ριάντ – Αλ Χιλάλ Roshn Saudi League
20:00 COSMOTE SPORT 5 HD Μπενφίκα – Εστρέλα Liga Portugal
20:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μπρέσια – Ούντινε Lega Basket Serie A
20:30 COSMOTE SPORT 6 HD Μπαρτσελόνα – Τενερίφη ACB Liga Endesa
21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Σερβία- Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο ανδρών Τελικός
21:45 COSMOTE SPORT 2 HDΡόμα – ΜίλανSerie A
22:00 Novasports 1HD Αλαβές – Μπέτις La Liga
22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Μέμφις Γκρίζλις – Ντένβερ Νάγκετς NBA
22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Μπράγκα – Αλβέρκα Liga Portugal
23:30 Action 24 Μπόκα Τζούνιορς – Ντεπορτίβο Ριέστρα Torneo Apertura
