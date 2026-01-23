Η μεγάλη ώρα της Ελλάδας: Η Εθνική πόλο κόντρα στην Ουγγαρία για το ιστορικό πρώτο μετάλλιο

Αντιμέτωπη με τα… φαντάσματα του παρελθόντος, αλλά αποφασισμένη και σίγουρη για τις δυνατότητές της, η Εθνική Ελλάδος πόλο των ανδρών θα βρεθεί Παρασκευή (23/1), στις 18:00, απέναντι στην Ουγγαρία, στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του Βελιγραδίου, στην πρώτη από τις δύο ευκαιρίες της να εξασφαλίσει επιτέλους ένα μετάλλιο στην κορυφαία διοργάνωση της «Γηραιάς Ηπείρου».

Οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου θα σταθούν στην αφετηρία του μεγάλου αγώνα με την αυτοπεποίθηση που τους δίνουν, αφενός οι έξι νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια στο τουρνουά, αφετέρου η γενική παραδοχή ότι μέχρι τώρα είναι η καλύτερη ομάδα στη σερβική πρωτεύουσα, γνωρίζοντας όμως παράλληλα ότι όλα αυτά δεν έχουν καμία σημασία σε ένα νοκ-άουτ ματς, μεταξύ δύο περίπου ισοδύναμων αντιπάλων, όπου όλα κρίνονται στις λεπτομέρειες.

Με την ασταμάτητη προέλασή της στις πρώτες δύο φάσεις της διοργάνωσης, η Εθνική κατάφερε να φτάσει -με το απόλυτο νικών και βαθμών- στην τετράδα, μόλις για τρίτη φορά στις 21 συμμετοχές της στα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα.

Η πορεία της Ουγγαρίας ως τον ημιτελικό

Ιστορικά κυρίαρχος του θεσμού, με 13 τίτλους και συνολικά 26 μετάλλια, η Ουγγαρία πέρασε δια… πυρός και σιδήρου στα ημιτελικά, νικώντας 15-14 στα πέναλτι την -απερχόμενη πρωταθλήτρια Ευρώπης- Ισπανία, στο τελευταίο και καθοριστικό παιχνίδι της Β΄ φάσης. Πριν από αυτό, οι Μαγυάροι επικράτησαν διαδοχικά της Γαλλίας (15-7), του Μαυροβουνίου (13-10), της Μάλτας (21-6) και της Ολλανδίας (16-11), ενώ έχασαν 15-14 από τη Σερβία, σε ένα παιχνίδι όπου είχαν πολλά παράπονα από τη διαιτησία.

Ο Ζολτ Βάργκα δεν έχει ούτε φέτος στη διάθεσή του τον αστέρα του Ολυμπιακού, Γκέργκο Ζάλανκι (δεν έχει αγωνιστεί στην εθνική ομάδα της χώρας του μετά τους Ολυμπιακούς στο Παρίσι), αλλά κατά τα άλλα διαθέτει μία πλήρη ομάδα, με μία μίξη έμπειρων και νεαρών παικτών. Ο Κρίστιαν Μάνχερτς αποτελεί το «βαρύ πυροβολικό» στην επίθεση, αν και πρώτος σκόρερ της Ουγγαρίας στη διοργάνωση ως τώρα είναι ο Βίντσε Βίγκβαρι με 13 γκολ, έναντι 11 του Μάνχερτς και του Γκέργκο Φέκετε και 10 του 22χρονου Ακος Νάγκι.

Να σπάσει την «κατάρα» κόντρα στους Ούγγρους

Η Εθνική αντιμετώπισε την Ουγγαρία και στην προηγούμενη διοργάνωση, το 2024 στο Ζάγκρεμπ, επικρατώντας 10-8 στη φάση των ομίλων. Αυτή είναι και η μοναδική ελληνική νίκη επί των Μαγυάρων σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, σε ένα σύνολο 13 αγώνων (δύο ισοπαλίες, δέκα ήττες).

Τα τελευταία χρόνια, οι δύο ομάδες έχουν αναμετρηθεί ξανά σε καθοριστικούς νοκ-άουτ αγώνες, με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα να θριαμβεύει στον ημιτελικό των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο, αλλά να χάνει δικό του παιχνίδι δύο χρόνια αργότερα (2023), στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Φουκουόκα, όπου ηττήθηκε στα πέναλτι.

Στο άλλο ζευγάρι των ημιτελικών, η Σερβία αντιμετωπίζει στις 21:30 την Ιταλία, με τους οικοδεσπότες να είναι το φαβορί για τη νίκη και την πρόκριση στον τελικό της Κυριακής (25/1).