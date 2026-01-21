Ρουμανία – Ελλάδα 9-18: Συνέχισε το απόλυτο των νικών πριν τον ημιτελικό με Ουγγαρία

sports betsson
21.01.2026 | 21:27
Νεκρή γυναίκα στη Γλυφάδα – Καταπλακώθηκε από ΙΧ που παρασύρθηκε από ορμητικά νερά
Ρουμανία – Ελλάδα 9-18: Συνέχισε το απόλυτο των νικών η Εθνική πριν τον ημιτελικό με την Ουγγαρία
Άλλα Αθλήματα 21 Ιανουαρίου 2026 | 23:16

Ρουμανία – Ελλάδα 9-18: Συνέχισε το απόλυτο των νικών η Εθνική πριν τον ημιτελικό με την Ουγγαρία

Η Ελλάδα επικράτησε άνετα με 18-9 της Ρουμανίας κάνοντας ουσιαστικά «ζέσταμα» για τον ημιτελικό με την Ουγγαρία. Έξι στα έξι για την ομαδάρα του Θοδωρή Βλάχου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Αήττητη (η μοναδική στη διοργάνωση) και με το απόλυτο βαθμών, θα μπει η Εθνική ομάδα πόλο των Ανδρών στη μάχη των μεταλλίων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, που διεξάγεται στο Βελιγράδι.

Στην αυλαία της Β΄ φάσης, και παρότι είχε ήδη «σφραγίσει» την πρώτη θέση στον ΣΤ΄ όμιλο, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα συνέχισε με το… πόδι κολλημένο στο γκάζι και επιβλήθηκε άνετα της Ρουμανίας με 18-9, δίνοντας πλέον ραντεβού για το απόγευμα της Παρασκευής (23/1, 18:00).

Τότε που, στον ημιτελικό απέναντι στην Ουγγαρία, θα επιδιώξει να εξασφαλίσει το πρώτο μετάλλιο στην ιστορία του σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και ταυτόχρονα να βρεθεί ένα βήμα μακριά από την πολυπόθητη κορυφή του βάθρου.

Το ματς, το οποίο δεν είχε βαθμολογική σημασία για καμία από τις δύο ομάδες (η Ρουμανία ήταν δεδομένα 4η στον όμιλο και θα παίξει για τις θέσεις 7-8 με το Μαυροβούνιο), δεν αντέχει σε ιδιαίτερη κριτική, αφού η ελληνική ομάδα δεν άφησε περιθώρια. Η εθνική ξεκίνησε με 4/4 στον παίκτη παραπάνω, προηγήθηκε 6-0 και ο Μάνος Ζερδεβάς (που έπαιξε αυτή τη φορά βασικός τερματοφύλακας αντί του Παναγιώτη Τζωρτζάτου) κράτησε απαραβίαστη την εστία του για δώδεκα λεπτά, πριν νικηθεί από πέναλτι του Γκεοργκέσκου. Στο δεύτερο ημίχρονο η ελληνική ομάδα χαλάρωσε στην άμυνα και δέχθηκε κάποια εύκολα γκολ, χωρίς φυσικά να απειληθεί.

Αν κάτι αξίζει αναφοράς, είναι η επιβεβαίωση του απίστευτου βάθους που έχει η «γαλανόλευκη» στη θέση του φουνταριστού. Ο Θοδωρής Βλάχος άφησε εκτός 14αδας τον Νικολαϊδη και έδωσε «ανάσες» στον Κάκαρη, αλλά Παπανικολάου και Σπάχιτς έκαναν… πάρτι στα 2μ. Η εθνική είχε εντυπωσιακό ποσοστό στον παίκτη παραπάνω (80% με 12/15) και μάλιστα στις φάσεις που έχασε δεν κατάφερε να εκδηλώσει επίθεση, δηλαδή τα δώδεκα σουτ που έγιναν με αριθμητικό πλεονέκτημα βρήκαν όλα στόχο!

Ρουμάνια – Ελλάδα 9-18

Τα οκτάλεπτα (με πρώτη την τυπικά γηπεδούχο Ρουμανία): 0-5, 1-4, 4-4, 4-5

Η εξέλιξη του σκορ: 0-1 Παπαναστασίου (π.π.), 0-2 Αργυρόπουλος (περιφέρεια), 0-3 Σπάχιτς (π.π.), 0-4 Χαλυβόπουλος (π.π.), 0-5 Παπανικολάου (φουνταριστός), 0-6 Γενηδουνιάς (π.π.), 1-6 Γκεοργκέσκου (πέναλτι), 1-7 Χαλυβόπουλος (π.π.), 1-8 Αργυρόπουλος (κόντρα), 1-9 Γενηδουνιάς (π.π.), 2-9 Φουλέα (πέναλτι), 3-9 Γκεοργκέσκου (κόντρα), 3-10 Παπαναστασίου (περιφέρεια), 4-10 Γκεόργκε (φουνταριστός), 4-11 Γκιουβέτσης (π.π.), 5-11 Γκεοργκέσκου (πέναλτι), 5-12 Γενηδουνιάς (π.π.), 5-13 Κάκαρης (π.π.), 5-14 Κάκαρης (φουνταριστός), 5-15 Καλογερόπουλος (π.π.), 6-15 Γκεοργκέσκου (περιφέρεια), 7-15 Λουτέσκου (κόντρα), 7-16 Αργυρόπουλος (π.π.), 8-16 Φουλέα (πέναλτι), 8-17 Γενηδουνιάς (περιφέρεια), 8-18 Γκιουβέτσης (π.π.), 9-18 Νεάμτου (π.π.).

Η εθνική είχε 12/15 με παίκτη παραπάνω, 3 γκολ από την περιφέρεια, 2 από θέση φουνταριστού και 1 στην κόντρα.
Η Ρουμανία είχε 1/4 με παίκτη παραπάνω, 4/4 πέναλτι, 1 γκολ από την περιφέρεια, 1 από θέση φουνταριστού και 2 στην κόντρα.

Με τρεις ποινές αποβλήθηκαν ο Ιουντεάν (4΄55΄΄πριν τη λήξη του αγώνα) και ο Σπάχιτς (1΄58΄΄ πριν το τέλος του ματς).

Ρουμανία (Μπόγκνταν Ρατ): Τικ, Ιουντεάν, Λουτέσκου 1, Φουλέα 2, Νεάμτου 1, Πριοτεάσα, Τέπελους, Οάντα, Γκεόργκε 1, Γκεοργκέσκου 4, Μπελενιέσι, Βάνσικ, Ντράγκουσιν, Λουνκάν.

Ελλάδα (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς 4, Σκουμπάκης, Γκιουβέτσης 2, Αργυρόπουλος 3, Παπαναστασίου 2, Γκίλλας, Καλογερόπουλος 1, Χαλυβόπουλος 2, Κάκαρης 2, Παπανικολάου 1, Τζωρτζάτος, Πούρος, Σπάχιτς 1.

Η στατιστική εικόνα της αναμέτρησης και οι σκόρερς, ΕΔΩ.

** Εκτός 14άδας της εθνικής έμεινε αυτή τη φορά ο Δημήτρης Νικολαϊδης.

ΣΤ’ ΟΜΙΛΟΣ

3η αγωνιστική- Τετάρτη 21/1

Τουρκία-Γεωργία 11-14

Ιταλία-Κροατία 13-10

Ρουμανία-Ελλάδα 9-18

Η βαθμολογία

1.Ελλάδα 15

2.Ιταλία 12

3.Κροατία 9

4.Ρουμανία 6

5.Γεωργία 3

6.Τουρκία 0

ΟΙ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου

18:00 Ελλάδα- Ουγγαρία

21:30 Σερβία – Ιταλία

 ΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ

Κυριακή 25 Ιανουαρίου

18:00 Μικρός τελικός

21:30 Μεγάλος Τελικός

googlenews

