Εθνική Ελλάδας: Η Ουγγαρία αντίπαλός της στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος (vid)
Η Ουγγαρία επικράτησε της Ισπανίας με 15-14 στα πέναλτι και θα βρεθεί στον δρόμο της Ελλάδας την Παρασκευή για μια θέση στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος του Βελιγραδίου.
Την Ουγγαρία θα αντιμετωπίσει η Εθνική ομάδα πόλο των ανδρών στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του Βελιγραδίου.
Οι Μαγυάροι επικράτησαν σε ματς θρίλερ της κατόχου του τίτλου (και πρωταθλήτριας κόσμου) Ισπανίας με 15-14 (11-11κ.α. ) στα πέναλτι, εξασφάλισαν τη δεύτερη θέση του Ε’ ομίλου και θα βρεθούν την Παρασκευή (23/1) στο δρόμο της ελληνικής ομάδας, με «έπαθλο» μία θέση στον τελικό της Κυριακής (25/1). Ο ημιτελικός είναι αρχικά προγραμματισμένος για τις 9:30 μ.μ., αλλά πιθανότατα θα μετατεθεί για τις 6 μ.μ., προκειμένου να παίξει το βράδυ η οικοδέσποινα Σερβία.
Το μεγάλο ντέρμπι για την πρόκριση στην τετράδα είχε απίθανη εξέλιξη, με τους Ιβηρες να ισοφαρίζουν 11-11 στην εκπνοή του κανονικού αγώνα, με μία απίθανη λόμπα του Καμπάνιας που άφησε άγαλμα τον Σόμα Βόγκελ. Ο Ούγγρος τερματοφύλακας, όμως, επιβεβαίωσε τη φήμη του ως ο απόλυτος σπεσιαλίστας των πέναλτι, καθώς απέκρουσε τα σουτ των Σαναούχα και Μπιέλ.
Ο Ουνάι Αγκίρε, στην απέναντι πλευρά, απέκρουσε -με τη βοήθεια του δοκαριού- το πέναλτι του Βίντσε Βίγκβαρι, αλλά οι υπόλοιποι Μαγυάροι ήταν εύστοχοι και ο Φέκετε διαμόρφωσε το τελικό 15-14 και έστειλε την ομάδα του στα ημιτελικά, αποκαθηλώνοντας τους πρωταθλητές Ευρώπης.
